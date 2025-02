CIAT: logística integrada, em constante expansão

A- A+

Com atendimento personalizado e em constante expansão, a empresa CIAT - Centro Integrado de Armazenagem e Transportes tem expectativa de aumentar em 30% o seu faturamento em 2025. Nos próximos 5 anos, a previsão de crescimento é 20% a 30%.

A companhia possui uma estrutura própria que proporciona aos clientes um serviço de logística integrada com transporte rodoviário em diversas modalidades, armazenagem, desembaraço aduaneiro e frete internacional marítimo e aéreo internacional e doméstico.

A CIAT tem expertise em vários ramos, que vão desde siderurgia até medicamentos e alimentos, com certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para atuar na área.



União

A empresa, que atualmente tem 14 anos de história, surgiu a partir da união das experiências em transporte, armazenagem e logística dos sócios-diretores Domenico Carneiro e André Maciel. A CIAT oferece serviços para grandes empresas e multinacionais em todo o Brasil, com uma atuação mais forte na região Nordeste.

Os sócios-diretores Domenico Carneiro e André Maciel comandam a empresa. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com Domenico, a companhia possui uma estrutura de funcionários especializados, despachantes, armazéns e frotas próprias de veículos que permitem ofertar todos os serviços aos clientes sem subcontratação.

Integrada

"É muito comum no mercado empresas dizerem que são full service, mas na verdade é um transportador que subcontrata um despachante, um armazém, e outros serviços. A CIAT presta com estrutura própria todos esses serviços", explica.

Segundo Domenico, uma das grandes características da empresa é a logística integrada.

"Temos transporte rodoviário de vários tipos e características. Também oferecemos armazenagem, desembaraço aduaneiro de mercadorias indo ou vindo do exterior e frete internacional. São poucos os serviços logísticos que a gente não faça hoje", reitera.



Para o cliente, ter todos os serviços de logística em um só lugar traz diversos benefícios.

"A maioria desses serviços, um é a continuidade do outro, então, por exemplo, quando você importa uma mercadoria faz o frete internacional, depois faz o desembaraço aduaneiro, e faz o transporte rodoviário até o cliente e eventualmente pode ter que armazenar. É uma cadeia de serviços sucessivos e quando você contrata em um lugar só, precisa gerenciar apenas um prestador", ressalta Domenico.







Multimodal

Um transporte multimodal é essencial para os serviços logísticos. A partir disso, o contratante pode escolher o melhor modal para cada etapa do seu transporte.

"Em uma operação multimodal, diversas etapas logísticas são integradas, utilizando modais como o marítimo, rodoviário, fluvial e ferroviário, que embora não seja amplamente utilizado no Brasil, sua adoção deveria ser incentivada", ressalta Carneiro.



De acordo com André Maciel, a pluralidade de transportes em uma única empresa também é importante para a estratégia de custo do cliente.

"Às vezes a cabotagem é mais barata do que o rodoviário, então dependendo da eficiência da empresa, de timing de estoque, ele consegue esperar um pouco mais e fazer um transporte via navio de cabotagem. Às vezes não consegue e tem que se mover no rodoviário mesmo, pagar um pouco mais caro. Tem uma estratégia logística por trás alinhada aos custos. Nossa equipe está sempre muito atenta aos custos dos nossos clientes", ressalta.



Expansão

Para 2025, a CIAT tem a expectativa de expandir os seus negócios para mais regiões do Brasil, inclusive, com a construção de bases em São Paulo e outros lugares que tenham pujança econômica.

"A CIAT vem em um crescimento ano a ano praticamente desde a sua fundação. Mas para esses próximos cinco anos a gente tem metas muito ousadas de expansão não só de área, de localidades, mas de faturamento. A gente pretende aumentar em 30% o faturamento esse ano e manter uma média próxima disso para os próximos cinco anos", afirma Domenico.

Com a presença muito forte em diversos estados do Nordeste, a perspectiva é de desenvolvimento em outras regiões.

"Como atuamos muito forte aqui em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, temos muitas regiões para entrar e para expandir. Por isso, a gente tem essa possibilidade de aumentar esses números, de 20% a 30%", destaca André Maciel.

Segundo os sócios-fundadores, a CIAT tem sido procurada por grandes empresas e multinacionais que atuam no Brasil, e conseguido fechar contratos relevantes com a indústria automotiva, a área de medicamentos, órgãos públicos e na parte de siderurgia.

"Temos uma onda de contratos que estamos fechando e que vai permitir esse crescimento para os próximos cinco anos. É uma nova fase que se inicia na CIAT, que pode trazer essa mudança de patamar", comenta Domenico.

Tecnologia

Um fator importante que mudou a logística ao longo dos anos foram as diversas possibilidades tecnológicas no setor. Esse ano, a empresa tem investimentos previstos nessa área com o objetivo de tornar a operação cada vez mais segura e menos suscetível a erros. Mas sem esquecer no investimento em capacitação das pessoas.

"Ter cada vez mais pessoas qualificadas dentro do nosso quadro, aliadas a novas tecnologias e processos é o nosso objetivo", ressalta André.

"O que muda [na logística] é a parte tecnológica e de automatizar processos. Hoje o quadro de funcionários deve ser mais reduzido e mais qualificado. A gente tem sistemas de gestão e emissão de documentos que são ferramentas que dão agilidade no processo e dependem menos da interferência das pessoas. Isso deixa a operação mais segura, com mais qualidade, rastreabilidade e menos erros operacionais", finaliza André.

