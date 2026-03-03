Conexões estratégicas: investimentos atendem vocações dos aeroportos de Pernambuco

A- A+

Os aeroportos de Pernambuco refletem uma estratégia integrada de desenvolvimento econômico, competitividade turística e integração regional. Cada terminal compõe um mosaico importante para atender às demandas crescentes do setor.



O do Recife consolida-se como hub urbano e logístico, e o de Petrolina se firma como plataforma importante no transporte de frutas. Sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o de Fernando de Noronha é essencial para o turismo. Já os de Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns, Araripina e Salgueiro ampliam a interiorização do transporte aéreo.



O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Texeira Filho, destaca que a gestão estadual tem feito um conjunto de investimentos no sistema aeroportuário regional, com o objetivo de garantir melhorias estruturais, ampliar a segurança e modernizar a infraestrutura.



“A Semobi executa esse trabalho, e temos realizado tudo isso para fortalecer o turismo pernambucano, trazer desenvolvimento para a economia das regiões, além de reforçar a qualidade nos atendimentos dos usuários”, apontou o secretário.



Presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo detalha que a estrutura de aeroportos do estado garante conectividade ampla, atendendo operações essenciais para o turismo, economia e serviços públicos. “É uma malha que encurta distâncias e integra o estado de ponta a ponta”, destaca Loyo.

Eduardo Loyo, presidente da Empetur | Foto: Leo Wanderley/Divulgação

O professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Maurício Pina, mestre e doutor em Engenharia com mais de 50 anos de experiência, aponta Pernambuco como um dos estados do Nordeste com maior diversidade e relevância em sua malha aeroportuária.



“Pernambuco é relativamente bem servido de aeroportos. O Aeroporto do Recife não é apenas um polo de transporte de passageiros, mas também de cargas estratégicas, com capacidade de operar aeronaves de grande porte, o que amplia sua relevância logística e turística”, destaca o professor.

Recife

Administrado pela Aena Brasil, via concessão, o Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freyre é destaque nacional em logística. O terminal aéreo é o quinto do Brasil e o primeiro do Nordeste em transporte de cargas, com volume de 44.868 toneladas entre janeiro e outubro de 2025.



O aeroporto passa por ciclos robustos de aportes. É o que detalha o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. “Os investimentos compreendem o Plano de Desenvolvimento Imobiliário, com investimento de R$580 milhões, e o Terminal Intermodal, com R$60 milhões, que devem gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos”, aponta Silvio Costa Filho.



Segundo a Aena, que executará as obras, o Plano de Desenvolvimento Imobiliário prevê intervenções em 543 mil m2 de área disponível e traz o conceito de inovação urbana para áreas subutilizadas e não operacionais do aeroporto.

O Plano de Desenvolvimento Imobiliário prevê intervenções em 543 mil m² de área disponível, no entorno do Aeroporto do Recife | Foto: Divulgação

O objetivo é transformar o entorno do aeroporto em um polo de negócios e de integração urbana, atraindo centros logísticos, comércios e hotelaria, tornando o local mais atrativo para passageiros e toda a população.



Já o Intermodal prevê espaço de múltiplos usos e convivência, concentrando serviços de transporte, como veículos por aplicativos, vans e ônibus de turismo, lojas, cafés e lanchonetes, além de murais artísticos de Lula Cardoso Ayres, central de resíduos e ciclovia. O início da primeira fase da obra está previsto para o segundo trimestre de 2026, com prazo de conclusão até o fim de 2027.

Petrolina

Segundo terminal mais movimentado de Pernambuco, o Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho, no Sertão, administrado pela empresa Motiva Aeroportos, atende municípios do norte da Bahia e do sul do Piauí, e é essencial para o transporte de frutas da região.



“O Ministério de Portos e Aeroportos tem atuado junto à empresa concessionária para pôr em prática ações que fomentem a demanda para operações de exportação de frutas a partir do terminal de Petrolina, aproveitando o trajeto de retorno das aeronaves cargueiras para o continente europeu e América do Norte”, aponta o ministro Silvio Costa Filho.



A expectativa, ainda de acordo com o ministro, é que as empresas reduzam cerca de 48 horas na logística de escoamento das cargas que atualmente deixam Petrolina em direção a São Paulo, por meio do transporte rodoviário, para exportação.



Silvio Costa Filho também destaca que o Aeroporto de Petrolina está incluído no Novo PAC e recebeu R$56 milhões em investimentos referentes às obrigações iniciais da Fase IB do contrato com a concessionária.



O aporte representa a reforma e ampliação do terminal de passageiros, instalações elétricas, implantação de estação de tratamento de esgoto, alargamento da área do pátio de estacionamento de aeronaves, implantação do Sistema de Ajuda Visual à Navegação Aérea (Papi) e outros serviços.

Noronha

Fernando de Noronha é um dos destinos turísticos mais relevantes do país. O professor Maurício Pina avalia a importância do Aeroporto Governador Carlos Wilson para o desenvolvimento do arquipélago.



“Noronha é abastecida fundamentalmente pelo aeroporto, porque todos os víveres de lá têm que ser transportados, em sua maioria, por avião. O aeroporto é fundamental para a ilha porque leva o que a população precisa para sobreviver”, ressalta Pina.

O Aeroporto de Fernando de Noronha está recebendo R$135 milhões em investimentos do governo do estado para intervenções nas pistas de taxiamento, pátio de aeronaves e terminal de passageiros | Foto: Yaci Ribeiro/Secom

De acordo com o secretário André Texeira Filho, o Governo de Pernambuco está investindo R$135 milhões em intervenções nas pistas de taxiamento, pátio de aeronaves e terminal de passageiros. “Isso representa um ganho expressivo na oferta de assentos, ampliando significativamente a capacidade atual do aeroporto”, ressalta o gestor da Semobi.

Caruaru

O Aeroporto Oscar Laranjeiras, em Caruaru, é essencial para o desenvolvimento econômico do interior pernambucano. O Ministério dos Portos e Aeroportos articulou estudos para uma intervenção de R$150 milhões, destinada à modernização total do terminal.



“Caruaru é um polo fundamental para a economia de Pernambuco e do Nordeste, demanda atenção do poder público para direcionar esforços e investimentos na ampliação da infraestrutura de transportes que atende à região”, ressalta o ministro.



Apesar dos recursos da União, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, declarou que a reforma do terminal será bancada com aporte estadual, por meio de operações de crédito.



“O investimento é de R$138 milhões na ampliação do aeroporto, que vai aumentar a capacidade de voos simultâneos e o tamanho das aeronaves. O equipamento vai ampliar os destinos, com link direto para São Paulo e Brasília. O Polo de Confecções será diretamente beneficiado”, afirma o secretário André Texeira Filho.

AmpliAR

Os terminais de Serra Talhada, Garanhuns e Araripina integram a lista dos 19 aeroportos que serão colocados a leilão por meio do Programa AmpliAR, do Governo Federal, que permitirá a absorção por concessionárias. Os investimentos previstos são de R$38 milhões, R$ 21 milhões e R$19 milhões, respectivamente. Já o de Salgueiro recebeu, no último ano, obras na pista, no pátio e na taxiway, com aporte de R$5 milhões.



“Os aeroportos do interior cumprem um papel de descentralizar nosso sistema aeroportuário e garantem desenvolvimento a essas regiões”, ressalta o gestor da Semobi, André Texeira Filho.



O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, ressalta que os terminais aéreos são peças-chave na interiorização do turismo, ampliando o acesso a eventos, serviços e oportunidades econômicas no Agreste e Sertão.



“Esses locais têm enorme potencial para aumentar o fluxo de turistas e fortalecer atividades comerciais, estimulando novos negócios e impulsionando o desenvolvimento econômico das regiões onde estão inseridos”, destaca Loyo.

