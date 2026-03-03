Conexões estratégicas: investimentos atendem vocações dos aeroportos de Pernambuco
Estratégia no setor visa não apenas suprir as crescentes demandas individuais, mas, principalmente, criar um mecanismo eficiente de integração logística no estado
Os aeroportos de Pernambuco refletem uma estratégia integrada de desenvolvimento econômico, competitividade turística e integração regional. Cada terminal compõe um mosaico importante para atender às demandas crescentes do setor.
O do Recife consolida-se como hub urbano e logístico, e o de Petrolina se firma como plataforma importante no transporte de frutas. Sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o de Fernando de Noronha é essencial para o turismo. Já os de Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns, Araripina e Salgueiro ampliam a interiorização do transporte aéreo.
O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Texeira Filho, destaca que a gestão estadual tem feito um conjunto de investimentos no sistema aeroportuário regional, com o objetivo de garantir melhorias estruturais, ampliar a segurança e modernizar a infraestrutura.
“A Semobi executa esse trabalho, e temos realizado tudo isso para fortalecer o turismo pernambucano, trazer desenvolvimento para a economia das regiões, além de reforçar a qualidade nos atendimentos dos usuários”, apontou o secretário.
Presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo detalha que a estrutura de aeroportos do estado garante conectividade ampla, atendendo operações essenciais para o turismo, economia e serviços públicos. “É uma malha que encurta distâncias e integra o estado de ponta a ponta”, destaca Loyo.
O professor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Maurício Pina, mestre e doutor em Engenharia com mais de 50 anos de experiência, aponta Pernambuco como um dos estados do Nordeste com maior diversidade e relevância em sua malha aeroportuária.
“Pernambuco é relativamente bem servido de aeroportos. O Aeroporto do Recife não é apenas um polo de transporte de passageiros, mas também de cargas estratégicas, com capacidade de operar aeronaves de grande porte, o que amplia sua relevância logística e turística”, destaca o professor.
Recife
Administrado pela Aena Brasil, via concessão, o Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freyre é destaque nacional em logística. O terminal aéreo é o quinto do Brasil e o primeiro do Nordeste em transporte de cargas, com volume de 44.868 toneladas entre janeiro e outubro de 2025.
O aeroporto passa por ciclos robustos de aportes. É o que detalha o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. “Os investimentos compreendem o Plano de Desenvolvimento Imobiliário, com investimento de R$580 milhões, e o Terminal Intermodal, com R$60 milhões, que devem gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos”, aponta Silvio Costa Filho.
Segundo a Aena, que executará as obras, o Plano de Desenvolvimento Imobiliário prevê intervenções em 543 mil m2 de área disponível e traz o conceito de inovação urbana para áreas subutilizadas e não operacionais do aeroporto.
O objetivo é transformar o entorno do aeroporto em um polo de negócios e de integração urbana, atraindo centros logísticos, comércios e hotelaria, tornando o local mais atrativo para passageiros e toda a população.
Já o Intermodal prevê espaço de múltiplos usos e convivência, concentrando serviços de transporte, como veículos por aplicativos, vans e ônibus de turismo, lojas, cafés e lanchonetes, além de murais artísticos de Lula Cardoso Ayres, central de resíduos e ciclovia. O início da primeira fase da obra está previsto para o segundo trimestre de 2026, com prazo de conclusão até o fim de 2027.
Petrolina
Segundo terminal mais movimentado de Pernambuco, o Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho, no Sertão, administrado pela empresa Motiva Aeroportos, atende municípios do norte da Bahia e do sul do Piauí, e é essencial para o transporte de frutas da região.
“O Ministério de Portos e Aeroportos tem atuado junto à empresa concessionária para pôr em prática ações que fomentem a demanda para operações de exportação de frutas a partir do terminal de Petrolina, aproveitando o trajeto de retorno das aeronaves cargueiras para o continente europeu e América do Norte”, aponta o ministro Silvio Costa Filho.
A expectativa, ainda de acordo com o ministro, é que as empresas reduzam cerca de 48 horas na logística de escoamento das cargas que atualmente deixam Petrolina em direção a São Paulo, por meio do transporte rodoviário, para exportação.
Silvio Costa Filho também destaca que o Aeroporto de Petrolina está incluído no Novo PAC e recebeu R$56 milhões em investimentos referentes às obrigações iniciais da Fase IB do contrato com a concessionária.
O aporte representa a reforma e ampliação do terminal de passageiros, instalações elétricas, implantação de estação de tratamento de esgoto, alargamento da área do pátio de estacionamento de aeronaves, implantação do Sistema de Ajuda Visual à Navegação Aérea (Papi) e outros serviços.
Noronha
Fernando de Noronha é um dos destinos turísticos mais relevantes do país. O professor Maurício Pina avalia a importância do Aeroporto Governador Carlos Wilson para o desenvolvimento do arquipélago.
“Noronha é abastecida fundamentalmente pelo aeroporto, porque todos os víveres de lá têm que ser transportados, em sua maioria, por avião. O aeroporto é fundamental para a ilha porque leva o que a população precisa para sobreviver”, ressalta Pina.
De acordo com o secretário André Texeira Filho, o Governo de Pernambuco está investindo R$135 milhões em intervenções nas pistas de taxiamento, pátio de aeronaves e terminal de passageiros. “Isso representa um ganho expressivo na oferta de assentos, ampliando significativamente a capacidade atual do aeroporto”, ressalta o gestor da Semobi.
Caruaru
O Aeroporto Oscar Laranjeiras, em Caruaru, é essencial para o desenvolvimento econômico do interior pernambucano. O Ministério dos Portos e Aeroportos articulou estudos para uma intervenção de R$150 milhões, destinada à modernização total do terminal.
“Caruaru é um polo fundamental para a economia de Pernambuco e do Nordeste, demanda atenção do poder público para direcionar esforços e investimentos na ampliação da infraestrutura de transportes que atende à região”, ressalta o ministro.
Apesar dos recursos da União, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, declarou que a reforma do terminal será bancada com aporte estadual, por meio de operações de crédito.
“O investimento é de R$138 milhões na ampliação do aeroporto, que vai aumentar a capacidade de voos simultâneos e o tamanho das aeronaves. O equipamento vai ampliar os destinos, com link direto para São Paulo e Brasília. O Polo de Confecções será diretamente beneficiado”, afirma o secretário André Texeira Filho.
AmpliAR
Os terminais de Serra Talhada, Garanhuns e Araripina integram a lista dos 19 aeroportos que serão colocados a leilão por meio do Programa AmpliAR, do Governo Federal, que permitirá a absorção por concessionárias. Os investimentos previstos são de R$38 milhões, R$ 21 milhões e R$19 milhões, respectivamente. Já o de Salgueiro recebeu, no último ano, obras na pista, no pátio e na taxiway, com aporte de R$5 milhões.
“Os aeroportos do interior cumprem um papel de descentralizar nosso sistema aeroportuário e garantem desenvolvimento a essas regiões”, ressalta o gestor da Semobi, André Texeira Filho.
O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, ressalta que os terminais aéreos são peças-chave na interiorização do turismo, ampliando o acesso a eventos, serviços e oportunidades econômicas no Agreste e Sertão.
“Esses locais têm enorme potencial para aumentar o fluxo de turistas e fortalecer atividades comerciais, estimulando novos negócios e impulsionando o desenvolvimento econômico das regiões onde estão inseridos”, destaca Loyo.