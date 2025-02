Feira Multimodal Nordeste: o dobro do tamanho em 2025

A- A+

A segunda edição da feira Multimodal Nordeste vem ainda maior com o dobro do tamanho da planta do ano passado e será realizada de 5 a 7 de agosto, das 14h às 20h, no Recife Expo Center. Com praticamente todos os estandes já comercializados, a organização do evento disponibiliza as últimas vagas para expor na melhor e mais completa feira de logística do Norte e Nordeste.



O estrondoso sucesso da primeira edição da feira surpreendeu o público e os expositores. Foram mais de 80 marcas, 60 expositores e 6.600 visitantes durante os três dias de evento em 2024. Primeiro evento realizado no novo centro de convenções da capital pernambucana, a Multimodal Nordeste movimentou aproximadamente R$ 330 milhões em negócios gerados.

Assinatura

O evento leva a assinatura da Insight Feiras e Negócios, liderada pelos sócios Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, em sociedade com Domenico Carneiro.

A empresa figura como uma das principais promotoras de feiras de negócios do Nordeste (B2B), com uma cartela de eventos próprios contemplando ainda a HospitalMED, considerada a segunda maior para o setor hospitalar do Brasil; a HFN – Hotel & Food Nordeste, voltada para o segmento de bares, restaurantes, hotéis e afins; e a EFN – Expo Franquias Nordeste, direcionada ao setor de franchising e empreendedorismo; além da organização da Super Mix, destinada ao varejo.





“A Multimodal nasceu como a nossa sexta feira do portfólio. Estamos sempre com os olhos voltados ao mercado e à economia pulsante no Nordeste. Atendemos uma solicitação do setor de logística, que carecia de um evento para reunir os principais players em um mix de expositores que pudesse apresentar soluções para expansão do segmento. Uma feira como essa, de logística, era algo que faltava no Brasil, que na verdade só existe uma e agora somos a segunda maior do Brasil. Foi bem desafiador, mas sabíamos que nosso Estado tinha vocação para logística, não só Pernambuco, mas todo o Nordeste precisava disso”, destacaram os sócios da Insight Feiras e Negócios.





Vale frisar que Pernambuco, escolhido como sede do evento, destaca-se como um hub logístico estratégico no Nordeste.



“Com sua localização privilegiada, infraestrutura em expansão e investimentos contínuos em modernização portuária e conexões aeroportuárias, o estado se firma como um elo crucial no transporte de mercadorias não apenas para o Nordeste, mas para todo o país”, destaca o empresário do setor logístico e sócio da Multimodal Nordeste, Domenico Carneiro.

Autoridades

A organização reuniu no Recife Expo Center compradores de toda a cadeia produtiva da logística regional. Também estiveram presentes autoridades como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos.



“Tivemos o prazer de realizar parcerias, conectando pessoas e gerando negócios, movimentando uma variedade elevada de empresas e serviços voltados para o setor de logística. Foi um marco histórico para a Insight e a nossa capital, pois era um evento muito aguardado por todos que integram o setor”, afirma a diretoria.

Rodrigo da Fonte, Carol Baía, Tatiana Menezes e Domenico Carneiro receberam a governadora Raquel Lyra. Foto: Wilton Marcelino/Divulgação

Uma das empresas fundadoras da Multimodal, a Agemar esteve presente ativamente com a sua diretoria e corpo técnico.



“Expressamos a nossa felicidade nessa feira, que superou todas as nossas expectativas, e o público totalmente ligado ao setor de logística. A Agemar é uma empresa de infraestrutura logística com mais de 40 anos no mercado. Hoje a gente é totalmente multimodal pelo ar, pela terra, pelo mar, com navios, com aeroportos. E estaremos juntos na próxima edição”, comenta o diretor executivo, Leonardo Ayres.



Durante a cerimônia de abertura, o Sr Manoel Ferreira Júnior, diretor do Grupo Agemar e presidente de honra do evento, foi homenageado pela sua relevância no desenvolvimento de Pernambuco.



O diretor presidente do Complexo de Suape, Márcio Guiot, também marcou presença na primeira edição do evento.





“O Nordeste merece ter uma feira de logística e por isso desde o início nos interessamos em participar e apoiar. Nosso objetivo era apresentar o nosso complexo para toda a comunidade, para quem trabalha com comércio exterior e todos que foram visitar a feira”, comentou na ocasião.





A feira apresentou mais de 80 marcas expositoras, criando conexões e networking em todo o setor de produtos e serviços da logística e indústria. A Multimodal Nordeste 2024 não apenas fortalece a posição de Pernambuco no cenário logístico nacional, mas também proporciona um ambiente propício para networking, troca de experiências e negócios entre os participantes.



O prefeito João Campos destacou a importância da feira para os negócios da capital.

“Parabenizamos a iniciativa e vemos a primeira edição da feira como um grande sucesso, mostrando a capacidade e a vocação empreendedora da cidade”.



A feira é direcionada a comércios varejistas, atacadistas e e-commerce, indústrias de todos os segmentos, profissionais da cadeia de suprimentos, empresas usuárias de portos e aeroportos, órgãos públicos e associações, profissionais de logística e do comércio exterior, empresários, estudantes e público em geral.



Além da feira, os participantes tiveram a oportunidade de explorar um conteúdo diverso apresentado no auditório coordenado pelo Cone Multimodal dentro do pavilhão com o objetivo de discutir as últimas inovações tecnológicas, conhecer casos de sucesso e apresentar políticas públicas que impactam diretamente a eficiência e competitividade logística no Nordeste brasileiro.

Veja também