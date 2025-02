A- A+

Evento Folha Log fortalece o debate sobre logística no Estado Promovida pela Folha de Pernambuco, a primeira edição do evento foi realizada ontem e consolidou um espaço para troca de experiências e colaborações para o mercado

Empresários, autoridades e especialistas do setor logístico estiveram presentes na primeira edição do “Folha Log – O futuro passa por Pernambuco”, no Novotel Recife Marina, área central do Recife, ontem.

O evento é promovido pela Folha de Pernambuco, liderada por seu fundador e presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, e contou com o patrocínio do Banco do Nordeste (BNB), de Suape e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

O encontro se consolidou como um espaço para a troca de ideias e experiências visando fortalecer a cadeia logística local e regional. A presença de profissionais de renome, juntamente com representantes de empresas e instituições governamentais, representou o compromisso da Folha com o desenvolvimento do setor e o impulso à inovação, infraestrutura e atração de investimentos.

O evento também marcou o lançamento da revista “Folha Log”, que reúne 20 reportagens que abordam temas como o avanço dos centros de distribuição, a relevância do Porto de Suape e as oportunidades de novos investimentos na região.

Com o tema “O crescimento do e-Commerce e os desafios logísticos no Nordeste”, o diretor regional de operações do Mercado Livre, Edmundo Gardolinski, comandou o painel do evento e destacou a evolução do mercado de varejo on-line no Brasil e da logística na região, sobretudo, da sua empresa.

Participaram do painel como debatedores o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin, e o secretário estadual de Planejamento, Fabrício Marques. A mediação foi realizada pela editora-chefe da Folha, Leusa Santos.

Painel

Gardolinski apresentou números do Mercado Livre, gigante em e-commerce na América Latina. “Aqui, em Pernambuco, no Centro de Distribuição no Cabo de Santo Agostinho, nós somos já mais de 420 colaboradores, trabalhando em dois turnos, e a gente faz isso para conseguir diminuir o tempo de entrega e aumentar o sortimento disponível para as pessoas que estão aqui na região metropolitana do Recife, em Pernambuco e no Nordeste em geral”, destacou.

O diretor também ressaltou a expansão do centro de distribuição do Cabo até o final do ano. “A gente vai multiplicar por mais nove a capacidade de armazenagem do nosso CD (Centro de Distribuição). Hoje, a gente está com uma capacidade de armazenagem de 1 milhão de peças. A gente vai levar essa capacidade de armazenagem para mais de 9 milhões de peças até o final desse ano. Quando pronto, a gente consegue entender qual é a necessidade, quais são as vontades do público local, e, com isso, a gente consegue aumentar as vendas, fazendo crescer e girar a máquina.”

O Mercado Livre possui uma robusta capacidade logística no Brasil, contando com 1.300 veículos elétricos para o serviço entre a última e a primeira milha, além de 340 robôs autônomos que reduzem em até 20% o tempo de processamento de pedidos. A sustentabilidade também é um pilar importante, com 100% dos pacotes sendo recicláveis, reciclados ou compostáveis.

Para garantir eficiência na entrega, a operação conta com 9 aviões que percorrem o País de ponta a ponta e 21 Fulfillment Centers, que serão abastecidos com energia renovável até 2025. Como resultado desse investimento em tecnologia e infraestrutura, mais de 53% dos pedidos são entregues em até 24 horas.

Debate

Após o painel, convidados e mediadores aproveitaram o momento para expandir os conhecimentos sobre o assunto, debater oportunidades e tirar dúvidas com relação aos avanços do mercado logístico e os desafios para o futuro.

O secretário Fabrício Marques enfatizou a necessidade do Governo de Pernambuco se inserir ainda mais nesse diálogo.

“Acho que é um dever grande por parte dos governos dar todas as condições para que o setor logístico do Estado continue crescendo, se viabilize cada vez mais e se consolide. Pernambuco é um dos maiores polos logísticos do País, mas ainda há muito a ser feito. O governo precisa estar inserido nesse debate e desempenhar um papel fundamental. É essencial aproveitar para identificar os principais entraves e as grandes contribuições que o governo estadual pode oferecer”, destacou.

Para Massimo Cadorin, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), a infraestrutura é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico. No debate, ele destacou o papel da federação no processo de fortalecimento ao setor.

"A Federação das Indústrias atua de forma decisiva no desenvolvimento de Pernambuco, especialmente por meio de investimentos em infraestrutura e na defesa de melhorias em estradas, portos e aeroportos. Além disso, acompanhamos de perto a evolução do comércio eletrônico, que vem transformando as relações comerciais e impulsionando a modernização do setor produtivo. Em todas essas frentes, nosso compromisso é claro: apoiar e fortalecer o crescimento do Estado", defendeu.

Gestão

Representando o jornal, estiveram presentes a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor Executivo, Paulo Pugliesi; e o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis.

Para Mariana Costa, o evento é uma iniciativa do jornal que carrega o propósito de impulsionar o desenvolvimento no Estado.

“A Folha tem essa missão de discutir as pautas que influenciam o desenvolvimento do Estado e proporcionar um ambiente para fomentar essas discussões. Isso é algo que acreditamos muito e, por isso, estamos lançando a revista que vai dar oportunidade para o público conhecer mais de tudo aquilo que envolve todo o sistema”, enfatizou.

Segundo Paulo Pugliesi, o aumento nos índices de desenvolvimento em Pernambuco justifica o papel fundamental do setor de logística no Estado.

"O setor de logística tem um papel fundamental para Pernambuco continuar a ter esses índices de desenvolvimento que têm crescido, principalmente, no setor industrial. O seminário busca ouvir especialistas, ouvir do setor privado e do governo para falar das suas potencialidades, dos seus diferenciais, mas também das suas dificuldades, de forma a todo mundo congregar e trabalhar em prol desse segmento", pontuou.

Já José Américo Lopes Góis, chamou atenção ainda para a posição privilegiada de Pernambuco como centro logístico do País e destacou a importância de reunir grandes players do mercado para debater sobre o desenvolvimento do setor.

"Pernambuco se destaca como um dos principais centros logísticos do País, não apenas pela sua localização geográfica estratégica, mas também pela diversidade de suas atividades empresariais. Isso nos leva à responsabilidade da Folha em reunir os principais atores do mercado logístico em nosso primeiro evento. A qualidade da audiência presente hoje confirma que estamos alcançando um público de alto nível", enfatizou.

Veja também