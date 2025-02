Inovação, um caminho sem volta na era da Inteligência Artificial

A- A+

Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT), sistemas de automação e tantas outras inovações tecnológicas têm transformado o setor de logística em todo o mundo. Em Pernambuco, essa revolução, tratada como “Indústria 5.0”, já trouxe evoluções significativas graças ao apoio de empresas da área e de financiamento público. Um caminho sem volta dentro de um processo para trazer o futuro cada vez mais para o presente.

“O mercado mudou muito. Logística não é só caminhão. Temos um setor voltado para entregas autônomas, sistemas web, Inteligência Artificial, IoT, fazendo com que tudo seja conectado e acontecendo de maneira mais rápida. Por exemplo, hoje você consegue comprar um produto em São Paulo e amanhã ele pode ser entregue em Pernambuco e vice-versa”, afirma o diretor de Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI), César Andrade.

LOGÍSTICA

Pernambuco se destaca como um grande ponto de logística graças à localização geográfica próxima da Europa e da América do Norte, além de contar com o Porto de Suape, importante na movimentação de granéis líquidos, como combustíveis. O Aeroporto Internacional do Recife também é o principal hub da Azul Linhas Aéreas Brasileiras no Nordeste e o terceiro no Brasil.

“Nós temos parques tecnológicos como o Porto Digital, desenvolvendo soluções para atender às necessidades de mercado. Para se ter uma ideia, a área da IoT, associada à computação ubíqua (conceito que consiste na integração de tecnologias no dia a dia das pessoas), pode direcionar a adquirir um produto que você está procurando, com preço e qualidade melhores, se adequando ao orçamento. Você ainda terá diversas redes que fazem essa logística, escolhendo quem fará a entrega, o valor que ela cobra e o tempo que demora para levar até sua casa. Tudo isso está atrelado aos novos modelos de negócios que estão surgindo”, argumenta.

O diretor também destaca a participação de investimentos dos governos Federal e Estadual para fazer o setor de logística ser ainda mais beneficiado com as inovações tecnológicas. “Temos planos dentro do Ministério do Desenvolvimento Econômico do Governo Federal, com uma política forte voltada para a Inteligência Artificial, na faixa de R$ 2 bilhões. Aqui em Pernambuco temos editais que não são voltados especificamente para logística, mas esse é um setor que faz parte do processo. Isso permite que empresas sejam contratadas para desenvolver soluções para outras empresas ou para o próprio Governo, melhorando, por exemplo, o Porto de Suape”, frisa.

“Estamos na quarta Revolução Industrial, chamada 4.0, caminhando para a Indústria 5.0, que será totalmente tecnológica e automatizada. As grandes empresas de logística investem muito em tecnologia porque sabem que, se não fizerem isso, vão perder espaço no mercado. O lucro aumenta, o trabalho fica mais eficiente e o controle das cargas fica mais eficaz, evitando a depreciação dos produtos”, pontua.

Mateus Paiva, head comercial da We Safer, empresa do Grupo Avantia

Beneficiária de um dos editais de fomento da SECTI, a empresa Entrega +, de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, trabalha desenvolvendo tecnologias para ajudar nos polos de confecções do Estado.

“Nosso intuito é desenvolver soluções para o setor, digitalizando a logística da área. Ao todo, 90% das mercadorias dos polos são enviadas pelas excursões, com empresas de turismo que trazem pessoas para fazer as compras”, disse o fundador da empresa, Murillo Cavalcanti.

“Percebemos que esse modelo ainda era muito ‘analógico’. O principal comprovante que a mercadoria foi entregue era uma foto do dono da transportadora segurando o produto. Por isso era necessário criar um aplicativo para digitalizar tudo isso, gerando códigos e confirmações automáticas. Trabalhamos mais com Big Data (termo que descreve um grande volume de dados, de alta velocidade, variedade e complexidade) e Inteligência Artificial na parte de confecções para tratar com as transportadoras. Temos uma tecnologia para fazer a ligação com o produtor e a empresa que transporta”, explica.

A Entrega+ digitaliza para pequenas, médias e grandes transportadoras que atendem os polos de confecções de Pernambuco e de várias cidades do Brasil, especialmente nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

FROTAS

Bruno Litivack, diretor comercial da Segsat

Empresa pernambucana que desde 2000 atua no segmento logístico e gestão de frotas, a Segsat, startup embarcada no Porto Digital, busca auxiliar outros negócios por meio da tecnologia.

“Somos provedores de tecnologia para esse mercado de logística. Temos como destaque a roteirização de gestão de entrega. Isso é fundamental para o setor logístico, organizando o esquema de entregas. Antigamente, você saía com uma planilha na mão com dez entregas, e a pessoa ia escrevendo cada detalhe. Hoje é tudo digital e acompanhado de forma remota. Fazemos também gestão de comportamento dos motoristas por meio de aplicativos que fazem a avaliação dos condutores, com o conceito de gamificação para estimulá-los. Utilizamos também câmeras com Inteligência Artificial avaliando se a pessoa está sonolenta, se atendeu ao celular, além de câmeras externas para avaliar a condução do profissional”, declara Bruno Litivack, diretor comercial da Segsat.

Segundo Litivack, as tendências de logística no setor passam também por uma IA avançada e generativa, além da utilização de carros autônomos (driverless), rede 6G (conectividade em tempo sem áreas de sombra com maior integração IoT) e o chamado “Free Flow”, com um sistema de pagamento eletrônico de pedágio sem fio que substitui as atuais praças de pedágio gerando maior agilidade e praticidade, além de eliminar filas de veículos e congestionamento nas rodovias.

“A Inteligência Artificial hoje é preditiva. Quando se identifica que um condutor que está dirigindo em uma estrada chuvosa e com sonolência, ela nos avisa. Acredito que no futuro a legislação vai acompanhar essa evolução, sendo mais corretiva também. Poderemos, por exemplo, acender um alerta para desacelerar o veículo, protegendo a vida do condutor e preservando a carga”, conclui.

IMPACTOS



Para o diretor de Inteligência Artificial da NTT DATA, Lluis Quiles, uma das maiores empresas embarcadas em número de funcionários pelo Porto Digital, sendo uma das líderes globais em negócios digitais e serviços de TI, as inovações tecnológicas estão ampliando a qualidade do setor de logística em Pernambuco.

“O uso massivo de Inteligência Artificial (IA) está elevando a eficiência operacional, reduzindo custos e melhorando a qualidade do serviço. Essas tecnologias otimizam processos e rotas, reduzem a necessidade de intervenção humana , o que é crucial em uma tendência global de escassez de profissionais especializados no setor”, observa.

“A automação facilitada pela IA ajuda a suprir essa lacuna de mão de obra. Além disso, avanços como blockchain aumentam a segurança e a transparência, enquanto a análise preditiva e a manutenção preditiva permitem aprimorar a resiliência operacional. Essas inovações não só promovem a sustentabilidade, ao minimizar desperdícios e emissões, mas também garantem uma adaptação contínua às mudanças de mercado, mantendo as empresas competitivas e ágeis”, reforça.

Outra empresa também embarcada no Porto Digital, a Avantia tem como destaque o uso de IA para otimizar operações logísticas da Azul Linhas Aéreas, com o “WeSafer On-Time Performance”.

“Temos plataforma SaaS (software como serviço) para integrar sistemas e dados em um único lugar, com visão holística da operação, além da integração de ERP (Planejamento de recursos empresariais), otimizando processos e prevendo tendências para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. A tecnologia revolucionou a logística com automação de processos, visibilidade em tempo real e aumento da eficiência. Os Smart Docks da WeSafer, por exemplo, são uma solução completa para gerenciar e otimizar as operações em docas, pátios e portarias”, frisa Mateus Paiva, head comercial da WeSafer, empresa do Grupo Avantia.

Inovações Tecnológicas

