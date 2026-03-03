A- A+

Folha Log Jaboatão dos Guararapes: o eixo logístico que impulsiona Pernambuco, o Nordeste e o Brasil O município ocupa posição privilegiada na malha logística nacional, próximo aos portos de Suape e do Recife, do Aeroporto do Recife e integrado a grandes eixos rodoviários

Jaboatão dos Guararapes se fortalece como um dos mais sólidos ambientes de negócios do setor logístico brasileiro. Com localização estratégica, infraestrutura integrada e elevada capacidade de expansão, o município consolida-se como um hub logístico de alto desempenho, capaz de atender às demandas de empresas nacionais e multinacionais que buscam eficiência operacional, redução de custos e acesso ampliado aos mercados do Nordeste e do país.

Mano Medeiros, prefeito do Jaboatão dos Guararapes - Foto: Divulgação

Inserido na Região Metropolitana do Recife, Jaboatão ocupa posição privilegiada na malha logística nacional. A proximidade com os portos de Suape e do Recife, o Aeroporto Internacional do Recife e a integração aos principais eixos rodoviários garantem conectividade multimodal, fator decisivo para operações de grande escala e alta rotatividade.



Esse posicionamento transforma o município em um ponto de convergência entre produção, distribuição e consumo.

Diferenciais

Do ponto de vista do investidor, Jaboatão reúne diferenciais entre os grandes centros urbanos: disponibilidade de áreas para novos empreendimentos, capacidade de crescimento contínuo e custos operacionais competitivos.



Enquanto outros municípios da RMR enfrentam restrições territoriais, Jaboatão oferece terrenos aptos à implantação de centros de distribuição, galpões logísticos e hubs de armazenamento de grande porte. São mais de 1 milhão de m2 em área que atende ao setor logístico já em operação e outros 500 mil m2 em construções e em projetos.



Esse cenário tem atraído investimentos relevantes e sustentáveis, posicionando o município como uma das principais fronteiras de expansão do mercado logístico brasileiro. O crescimento do e-commerce e a necessidade de encurtar prazos de entrega reforçam a importância de bases operacionais fora do eixo tradicional do Sudeste, ampliando o protagonismo do Nordeste e, em especial, do Jaboatão.

Atratividade

A consolidação do Jaboatão como polo logístico extrapola limites. O município assume papel estratégico no atendimento aos mercados do Nordeste e em operações de distribuição de alcance nacional. A presença de grandes operadores logísticos e empresas globais do e-commerce, com centros de armazenamento e distribuição instalados na cidade, confirma a maturidade e a atratividade do ambiente de negócios local.



Na visão do prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, os potenciais e os atrativos do município construíram essa importância e status no cenário regional e nacional dentro da área da logística.



“Além de seguir com esse diálogo com os investidores nacionais e internacionais na ampliação da atração de empreendimentos e a geração de emprego e renda para os jaboatonenses, seguimos trabalhando na qualificação dos profissionais e articulando novas parcerias. Ainda sobre esse ambiente favorável para o setor, hoje, contamos com o trabalho atento da governadora Raquel Lyra, que tirou efetivamente do papel o projeto do Arco Metropolitano, repercutindo positivamente em toda essa área de negócio”, reforçou o prefeito.



Esse movimento e essas novas intervenções viárias e urbanísticas macro acompanham uma tendência estrutural do mercado: a descentralização das operações logísticas e a busca por hubs regionais capazes de garantir agilidade, escala e eficiência. Jaboatão responde a essa demanda com infraestrutura robusta, localização estratégica e capacidade de absorver novos investimentos.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Jaboatão dos Guararapes, Roberto Abreu e Lima, a força logística do município começa pela sua capacidade de conexão com os principais mercados do Nordeste.



"A partir do Jaboatão, é possível alcançar, em um raio aproximado de 800 quilômetros, grandes centros urbanos como Fortaleza e Salvador, que junto com a capital do estado são responsáveis por mais de 90% do PIB nordestino. Isso nos dá uma vantagem operacional significativa para empresas que buscam escala, eficiência e rapidez na distribuição”, afirma.



Segundo o gestor, é um mercado que tem muito espaço para avançar. “Quando analisamos o cenário nacional, fica claro que Jaboatão reúne condições reais para ampliar sua participação e atrair novos investimentos de grande porte.”



Jaboatão dispõe de áreas para novos empreendimentos, com capacidade de crescimento contínuo e custos operacionais competitivos - Foto: Leo Rafa/PMJG

Produtividade

Jaboatão integra uma região com tradição em serviços, comércio e indústria, oferecendo profissionais capacitados para atender às exigências técnicas e operacionais do setor logístico. A presença de trabalhadores qualificados contribui diretamente para ganhos de produtividade, eficiência operacional e escalabilidade das operações.



A expansão dos empreendimentos logísticos tem impulsionado a geração de empregos formais, fortalecendo a economia local e criando um ambiente favorável ao consumo e à prestação de serviços especializados. Para o investidor, essa característica representa estabilidade, oferta contínua de talentos e redução de riscos operacionais. Com isso, cadeias de serviços terceirizados e complementares também são beneficiadas.

Perspectivas

O fortalecimento do setor logístico em Jaboatão dos Guararapes está alinhado a uma visão de longo prazo, baseada em planejamento urbano, integração regional e estímulo ao desenvolvimento econômico. O município cresce de forma estruturada, preparado para incorporar novas tecnologias, automação e soluções de logística inteligente, ampliando ainda mais sua competitividade.



Para investidores e empresas que buscam posicionamento estratégico no Brasil, Jaboatão dos Guararapes se apresenta como uma plataforma logística madura, escalável e integrada aos principais fluxos econômicos do país. Um ambiente onde capital, infraestrutura e mercado convergem para gerar oportunidades, crescimento e valor de longo prazo.





