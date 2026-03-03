LOGGO Soluções Logísticas: excelência no transporte urgente e especial para todo o Brasil

A- A+

Há mercadorias sensíveis e de alto valor agregado que precisam ser entregues rapidamente, geralmente entre 24 e 72 horas, as chamadas cargas especiais e urgentes.



São produtos farmacêuticos e hospitalares, materiais biológicos, peças de equipamentos de grande porte, entre outras remessas que exigem procedimentos logísticos personalizados, planejamento cuidadoso, equipamentos especiais e, frequentemente, autorizações específicas para o transporte eficiente, rápido e seguro.



Para isso, essas cargas precisam contar com uma operação que, além de muito particular e minuciosa, ofereça agilidade, fator crucial para evitar, por exemplo, paradas de produção industrial, riscos em emergências de saúde ou na destinação de produtos perecíveis, fármacos, químicos e outras substâncias que necessitem cuidados técnicos especiais no manuseio. É justamente para atender a esse segmento que a LOGGO Soluções Logísticas desenvolve sua expertise no mercado brasileiro desde 2014.



“Temos uma atuação muito forte em todas as subdivisões do setor de saúde, que hoje representa 70% da nossa carteira de clientes. Atendemos desde Pequenas e Médias Empresas (PMEs), até segmentos com altíssimo valor agregado, material de alto custo, material oncológico, material biológico, entre outros, que exigem um cuidado a mais”, explica Felipe Monteiro, sócio e diretor geral da LOGGO.

Paulo André Oliveira, sócio e diretor comercial da LOGGO, e Felipe Monteiro, sócio e diretor geral da empresa - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para preservar a integridade dessas cargas especiais, sobretudo as que precisam ser transportadas em temperaturas específicas, a empresa desenvolveu uma operação detalhada, com monitoramento em cada etapa. Produtos que precisam estar em uma temperatura específica, geralmente de 2 a 8 graus, ganham atenção redobrada ao longo do percurso.



“A troca do gelo é feita e monitorada durante todo o transporte. Geralmente são medicamentos que precisam viajar naquela temperatura, em isopor especial com parede dupla. E, para estarmos habilitados a fazer esse transporte, precisamos de licenças e documentação aprovada pela Anvisa. Essa certificação nos credencia a realizar essas operações sensíveis”, detalha Paulo André Oliveira, sócio e diretor comercial da LOGGO.

Diferenciais

A LOGGO se destaca por ser especializada em transporte urgente de cargas em todo o território nacional, nas capitais e interiores. Com unidades em São Paulo e Pernambuco, a empresa tem bases operacionais em todos os estados. Entre os serviços oferecidos, estão entregas expressas e convencionais nos modais aéreo em todos os aeroportos homologados pela Anac e também no transporte rodoviário.



Suas operações são dedicadas e hotline, aquelas onde a equipe embarca com a sua carga em mãos. A empresa possui certificação ISO 9001, com todas as licenças legais necessárias para atuar. Seus consultores prestam atendimento personalizado, e os clientes dispõem de um sistema on-line para rastreamento em tempo real georreferenciado e um canal de atendimento para dúvidas sobre cotações e prazos.

Serviços

A empresa oferece coletas e entregas urgentes em qualquer lugar do Brasil. Entre os serviços especiais, estão o transporte de materiais biológicos conforme as regras da Anac sobre isolamento de cargas e embalagens específicas regulamentadas pela UN3373 B.



A empresa também está habilitada para transportar artigos perigosos, atendendo ao Regulamento de Mercadorias Perigosas (DGR) da IATA, padrão global para o transporte aéreo de itens perigosos na classificação, embalagem, etiquetagem e documentação.

Especiais

A LOGGO desenvolve um planejamento detalhado para o transporte de cargas especiais, incluindo o estudo prévio dos locais de coleta e entrega para identificar possíveis dificuldades, além da avaliação da necessidade de veículos especiais, como caminhão plataforma, refrigerado, muque e prancha. Para essa finalidade, a empresa criou um check-list de qualidade único.



Essa checagem inclui vistoria nos equipamentos antes da coleta ou entrega e verificação seguindo integralmente as sinalizações indicativas. Indícios de avarias de qualquer natureza nas embalagens são cuidadosamente observados. Antes de seguir viagem, o conteúdo é devidamente fixado no interior do veículo para evitar deslizamentos.



Em cada parada do percurso, agentes fazem registros fotográficos e ou de vídeos das coletas, do acondicionamento dentro dos veículos e das entregas e preenchem o checklist para seguir com as operações de coleta e entrega, levando em conta necessidades personalizadas como o uso de ferramentas específicas, embalagens e amarrações especiais.



A LOGGO atua no transporte de cargas que possuem Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e etiquetas UN (em português, com numeração da Organização das Nações Unidas - ONU), TGR (Dangerous Goods Regulations; em português, Regulamentos de Mercadorias Perigosas) e caixas homologadas para produtos específicos.

A LOGGO desenvolve um planejamento detalhado para o transporte de cargas especiais, incluindo estudo prévio dos locais de coleta e entrega - Foto: Guga Renato/Divulgação

Protocolo

Para garantir o transporte seguro dessas mercadorias com alto valor agregado, a LOGGO adota um rigoroso protocolo de gestão de riscos. Todos os veículos, motoristas e ajudantes passam pelo processo de cadastro e consulta da gerenciadora de risco da empresa.



Cargas a partir de R$ 150 mil passam pelo processo de solicitação de monitoramento. Já as remessas acima de R$ 30 mil não podem ser despachadas por terceiros, e sim, seguidas em carros de rota ou carro dedicado.



Em casos de extravios e avarias, o agente entra em contato com a equipe de gerenciamento de riscos e as cargas só voltam a ser movimentadas após autorização da equipe de qualidade da empresa.



Outro protocolo praticado é o respeito integral às sinalizações das embalagens. Além disso, as cargas especiais são seguradas em todo o trajeto que precisam percorrer, garantindo segurança à empresa e aos clientes contra roubos e avarias.





