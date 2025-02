A- A+

EVENTO Logística do Estado em destaque no Folha Log Primeira edição do evento promovido pela Folha de Pernambuco reúne empresários e especialistas do setor hoje, no Recife

ada vez mais, a logística tem se destacado como um dos principais diferenciais de Pernambuco quando o assunto é desenvolvimento econômico. Para discutir questões relevantes para setor, a Folha de Pernambuco promove, hoje, a primeira edição do Folha Log, evento que traz como tema “O futuro passa por Pernambuco”. O encontro, no Novotel Recife Marina, no Bairro do Recife, área central da cidade, reunirá empresários, especialistas, estudiosos e entusiastas do setor.

O evento, que tem patrocínio do Banco do Nordeste, de Suape e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), trará o painel "O crescimento do e-commerce e os desafios logísticos no Nordeste", às 9h30, comandado pelo diretor Regional de Operações do Mercado Livre, Edmundo Gardolinski. Com mais de 15 anos de experiência em empresas multinacionais, Gardolinski atua em áreas como operações, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de negócios.

A mediação ficará a cargo do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin; do secretário de Planejamento de Pernambuco, Fabrício Marques; e da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

Para a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, o jornal tem o compromisso de dar visibilidade e relevância aos temas importantes para desenvolvimento do Estado e do País. “O setor logístico é essencial para trazer investimentos, formatar e desenvolver novos negócios. Debater soluções, oportunidades e desafios do setor de forma ampla proporciona o engajamento ainda maior dos envolvidos”, destacou.

O diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, acrescenta que, com o Folha Log, pretende-se promover uma discussão junto à iniciativa privada e ao Poder Público no sentido de desafiar Pernambuco a dar continuidade à vocação de centro regional.

“O objetivo maior desse encontro é justamente pautar esses pontos para a discussão junto a empresários, junto ao governo, no sentido de que não faltem investimentos para que toda essa logística seja implementada e continue nesse ritmo em termos de investimento”, explicou o executivo.

Já o diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, lembra que a principal expectativa ao reunir especialistas e empresários do setor logístico local é fortalecer parcerias, impulsionar inovações tecnológicas e atrair novos investimentos.

“Outra importante expectativa é que seja criado um canal permanente para geração de debates sobre melhorias na infraestrutura, sobre capacitação profissional e otimização da logística regional. Entendemos que o resultado dos debates e ações beneficia a indústria e o comércio, reduz custos e prazos de entrega”, disse.

Durante o evento, será lançada a revista Folha Log, reunindo 20 reportagens que abordam temas como o avanço dos centros de distribuição, a relevância do Porto de Suape e as oportunidades de novos investimentos na região.

