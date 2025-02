A- A+

Folha Log Mercado Livre em Pernambuco: tecnologia e eficiência Centro de Distribuição instalado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), funciona das 6h30 às 22h, com a participação de 420 colaboradores

Em plena atividade desde agosto de 2024, o Centro de Distribuição do Mercado Livre, localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), une a alta capacidade tecnológica da empresa, reconhecida nacionalmente, com a logística que garante agilidade e eficiência nas entregas para diversos estados do Nordeste. O funcionamento dessa cadeia complexa acontece em razão da boa relação entre líderes e colaboradores.

O Centro de Distribuição (CD) tem como missão receber, armazenar, embalar e enviar os produtos vendidos pelos lojistas.

O de Pernambuco funciona em dois turnos, das 6h30 até às 22h, e conta atualmente com aproximadamente 420 colaboradores, a maioria moradores do Cabo de Santo Agostinho, proporcionando um impacto forte na economia local.

Outro ponto de destaque é que todos possuem plano de carreira e benefícios ofertados pelo Mercado Livre.

TECNOLOGIA

Em visita guiada ao CD do Cabo de Santo Agostinho, foi possível perceber a importância da tecnologia em todos os processos realizados pelo Mercado Livre, que passa pelas áreas de estoque, embalagem e entrega.



De acordo com Bruno Ribeiro, líder de operação do Centro de Distribuição, cada peça e pessoa dentro da empresa são registradas.

A maioria das mercadorias, aliás, chega do estado de São Paulo e precisa ser analisada no local. “O Mercado Livre nasce como uma empresa de tecnologia e essa tecnologia é muito presente no nosso cotidiano mesmo a gente tendo um lado mais operacional. Todos os sistemas foram desenvolvidos por nós e estamos sempre utilizando recursos novos: inteligência artificial, algoritmos matemáticos super efetivos para conseguirmos uma maior velocidade e confiabilidade”, analisa.



Na visão do gestor do CD, essa tecnologia, alinhada com a atuação integrada de todos os colaboradores, possibilita a capacidade de geração de mais de 250 mil pacotes por dia.

“Temos muitos dados que conseguimos estudar para melhorar o processo dentro desse controle. A tecnologia é muito a alma que nos leva a ter essa eficiência e dinâmica, além da nossa cultura de estar com as pessoas”.



Por funcionar como um marketplace, um mesmo produto pode ser ofertado por diferentes vendedores na plataforma. Como forma de diferenciar as mercadorias, todo item que chega ao Centro de Distribuição recebe um código de barras próprio do Mercado Livre.



E o processo de retirada do estoque também conta com passos coordenados para maximizar a eficiência do resultado final.

“Na hora que alguém compra o produto, ele entra no sistema e gera o que chamamos de ‘onda’. Por meio de um algoritmo super inteligente, a gente otimiza o menor espaço de tempo e distância para o colaborador pegar no estoque, e disponibilizar para a embalagem”, detalha Bruno.

ESTRATÉGICO

Do ponto de vista estratégico, o Centro de Distribuição de Pernambuco tem uma maior atuação para entregas em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, além do estado em que está posicionado.



O Mercado Livre tem, por exemplo, caminhões diários que saem para o Recife todos os dias às 14h e quem compra no Grande Recife até às 13h consegue receber o produto no mesmo dia. Isso é possível devido ao curto tempo de processo, que vai desde a retirada do estoque até colocar no veículo de transporte.



“Uma das coisas mais importantes para o nosso negócio é entregar rápido e barato. Uma entrega eficiente. Nós sabemos que nosso consumidor quer isso. É extremamente estratégico estar em um lugar como Pernambuco e próximo de uma capital como Recife. A geografia do Estado é super importante e um diferencial para o nosso negócio de logística”,explica Bruno.

A embalagem dos produtos é feita por meio de um sistema eficiente, otimizando a entrega para os clientes. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Além da capacidade logística do Estado para impulsionar as entregas pela região, a simples posição da capital pernambucana foi um diferencial para a escolha do Mercado Livre. Recife está em um raio de 500km de quatro capitais importantes no Nordeste: João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) e Fortaleza (CE).



“É uma posição extremamente estratégica e finalmente a gente conseguiu estabelecer o Centro de Distribuição em Pernambuco. Recebemos muito contato de vendedores que querem colocar seus produtos através do Estado, somos um Centro de Distribuição em crescimento e desenvolvimento. Só vemos benefícios com a chegada em Pernambuco e nossas expectativas são as melhores possíveis”, completa o líder operacional.



Com menos de um ano de funcionamento, o Mercado Livre já planeja e está executando a expansão do Centro de Distribuição do Cabo de Santo Agostinho.



O objetivo é que até o final de 2025 já aconteça uma ampliação do estoque, o que vai aumentar a disponibilidade de produtos para os clientes e acelerar a velocidade de entrega na área de atuação.

IMPACTO

Na visão de Bruno Ribeiro, a chegada em Pernambuco já causou um impacto na relação do Mercado Livre, tanto com os consumidores locais quanto com os vendedores.



“Nós temos dois grupos de clientes: os vendedores e os compradores. A gente tem uma parceria muito grande e uma satisfação de trabalhar com ambos. Quando um produto chega no Centro de Distribuição, todos sabem que ele está no local e se teve algum problema”.



Um diferencial na relação do Mercado Livre com os compradores, segundo o líder do CD, é que eles sabem que podem encontrar uma variedade muito grande de itens na plataforma.



“Pelo fato da gente ter uma gama de produtos, o comprador sabe que ele encontra o que quiser dentro do Mercado Livre. É um efeito de rede. Nós cuidamos muito do produto e do pacote. A gente recebe, cuida e quando é vendido trata bem o produto até ele ser entregue”.



Bruno também avalia a parceria de sucesso com os vendedores. Fazer parte da rede do Mercado Livre tem como benefício o fato de quando se coloca um produto em qualquer Centro de Distribuição, o vendedor não está oferecendo apenas para o consumidor local, mas sim para todo o Brasil. E a plataforma também fornece uma série de dados para os anunciantes.



Um exemplo desses dados disponibilizados pelo Mercado é a informação sobre como está a conversão de venda dos fornecedores em Pernambuco ou em qualquer outro estado do país. A plataforma chega até a sugerir o momento ideal de anunciar determinado tipo de produto em função da demanda existente. “Tudo isso aumenta a confiança”, reforça.

Escreva a legenda aqui

Veja também