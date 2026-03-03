Mercado Livre transforma a logística em motor de vendas

A- A+

No competitivo ecossistema do e-commerce, a logística se tornou o coração da estratégia de vendas. E como líder do e-commerce na América Latina, o Mercado Livre tem consolidado sua atuação, não apenas como uma central de comércio (marketplace), mas como um parceiro estratégico que utiliza o atendimento e o suporte logístico para impulsionar vendas de todos os portes.



Ao longo dos anos, o Mercado Livre tem transformado sua atuação junto aos vendedores, oferecendo apoio consultivo e técnico. Esse suporte permite que empreendedores ganhem tração, escalem suas operações e alcancem uma capilaridade antes restrita a grandes corporações.

Consultoria

Ao acessar os serviços do Mercado Livre, os vendedores dispõem de orientação sobre logística, fulfillment (atendimento ao pedido, da venda até a entrega), prazos, gestão de estoque e performance.



Esse suporte permite, por exemplo, que vendedores regionais vendam para todo o Brasil, com muito mais eficiência operacional. Essa especialização garante um impacto direto em aumento de vendas, competitividade e profissionalização dos negócios.



Ao acessar os serviços, os vendedores locais têm à disposição as ferramentas necessárias para conseguirem romper barreiras geográficas e competir em nível nacional.



Diferenciais

O Mercado Livre oferece condições diferenciadas para o Norte e Nordeste, como a redução anunciada em 2025 de até 55% nos custos de envio para vendedores dessas regiões. Com esse incentivo, empreendedores ganham mais competitividade para ampliar seus negócios, diversificar e impulsionar vendas em diferentes categorias.



“O nosso suporte logístico foi pensado para permitir que vendedores de todo o Brasil ganhem capilaridade nacional e escalem suas vendas com eficiência, ao combinar redução de até 55% nos custos de envio e uma ampla rede logística orientada por dados e performance. A ampliação desse suporte em regiões com alto potencial de crescimento reforça esse impacto positivo aos vendedores”, afirma Luiz Vergueiro, diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre.



Luiz Vergueiro, diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre - Foto: Divulgação

A nova proposta de valor para os mercados do Norte e Nordeste é válida para produtos a partir de R$ 79, de todas as faixas de peso, enviados por meio da rede logística do Mercado Livre. Esse fortalecimento do ecossistema regional só é possível graças aos investimentos contínuos em logística.



O Mercado Livre alcançou índices expressivos de eficiência no terceiro trimestre de 2025: 80% das entregas rápidas são feitas em até 48 horas — resultados que reforçam o compromisso da companhia com agilidade, capilaridade e acesso em todo o território nacional.

Grátis

Além de reduzir o custo de envio para os vendedores, o Mercado Livre anunciou em junho de 2025 o menor patamar para frete grátis da sua história.



Agora, compras a partir de R$ 19 (Confira as condições em mercadolivre.com.br/l/fretegratis) garantem o benefício em todo o território nacional. A medida visa democratizar o acesso às compras on-line e acelerar a digitalização do consumo em todas as regiões do Brasil.



O novo benefício considera diversos fatores, como o valor do produto ou o valor total do carrinho, peso, distância e modalidade de entrega, e vale para todos os dispositivos e meios de pagamento, sendo aplicado automaticamente, sem necessidade de cupons.



As exceções são para compras internacionais (com frete grátis a partir de R$ 79) e itens de supermercado (a partir de R$ 199). A iniciativa se integra a outras vantagens exclusivas do Mercado Livre, como cashback com MELI Dólar e condições especiais de pagamento com o Mercado Pago.

No terceiro trimestre de 2025, a empresa realizou 80% das entregas rápidas em até 48 horas - Foto: Divulgação

Redução

Desde que foi lançado, em 2017, o frete grátis valia para compras a partir de R$ 120. Em 2020, foi reduzido para R$ 99 e depois em 2021 para R$ 79.



No ano passado, chegou ao seu menor patamar - uma evolução que aposta na compra on-line mais acessível para todos os brasileiros e acelera a migração do varejo offline para o on-line, digitalizando o consumo em todo o Brasil.



“Desde 2017, aprimoramos a nossa proposta de valor com frete grátis, mais sortimento, agilidade nas entregas e um marketing inovador, benefícios que nos fizeram crescer mais de 20 pontos em market share no Brasil. Hoje, com o nosso avanço logístico, seguimos escalando o nosso modelo de negócio com eficiência e qualidade”, afirma Vergueiro.



E os efeitos do frete grátis como catalisador de recorrência já podem ser mensurados: nos últimos cinco anos, o número de usuários comprando em três ou mais categorias cresceu 20 pontos percentuais, o que demonstra a capacidade de ampliar o consumo dentro da plataforma.

História

Fundado em 1999, o Mercado Livre, Inc (NASDAQ : MELI) é a companhia líder em e-commerce e serviços financeiros na América Latina, com operações em 18 países.



A empresa oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos por meio da internet, assim como soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios.



O Mercado Livre busca facilitar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros na América Latina, um mercado que oferece grandes oportunidades e alto potencial de crescimento.



Utiliza tecnologia de qualidade mundial para criar soluções intuitivas e adaptadas à cultura local para transformar a vida de milhões de pessoas na região. Mais informações em https://news.mercadolivre.com.

