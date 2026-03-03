A- A+

Folha Log Multimodal Nordeste reforça papel estratégico da região como hub logístico nacional Crescimento do evento reflete maturação do setor, articulação empresarial e avanço de projetos estruturantes em Pernambuco e no Nordeste

A Multimodal Nordeste vem se consolidando como um dos principais espaços de articulação do setor logístico na região, em um momento marcado por mudanças estruturais que reposicionam o Nordeste no mapa da infraestrutura nacional.

Realizada no Recife, a feira reúne empresas, entidades e formuladores de estratégia em torno de debates técnicos, geração de negócios e construção de agendas comuns, reforçando o papel de Pernambuco como elo logístico entre o Norte, o Nordeste e os principais corredores de comércio do país.

Domenico Carneiro, Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, diretores da Multimodal Nordeste. Foto: Wilton Marcelino/Divulgação.

Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de agosto, no Recife Expo Center, com inscrições para expositores ainda abertas no site multimodalnordeste.com.br.

Para Carol Baía, Domênico Carneiro, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Multimodal Nordeste, o sucesso da feira é comprovado pela venda de uma média de 85% dos estandes de exposição já no primeiro mês do ano.

De acordo com a organização, o crescimento acompanha a própria aceleração dos investimentos e projetos em curso na região.

A chegada de um novo terminal portuário em Suape, o avanço da Reforma Tributária, a retomada da Transnordestina como projeto efetivo, o início das obras do Arco Metropolitano e a ampliação dos fluxos de cabotagem, além do aumento contínuo das operações de importação e exportação.

Segundo a organização, embora o ambiente seja favorecido pelo avanço da infraestrutura regional, o desempenho da Multimodal Nordeste também está diretamente associado ao modelo adotado pela feira e às entregas consolidadas ao longo das edições.

A leitura é de que o momento positivo do setor cria oportunidades, mas é a forma como o evento é estruturado, com curadoria, foco em negócios e qualificação do público, que sustenta o crescimento consistente e a credibilidade da feira no calendário nacional.

Todos esses avanços formam um conjunto de fatores que impulsionam as empresas a reverem estratégias e ampliarem sua capacidade de articulação.

Nesse contexto, a Multimodal se posiciona como um ambiente de troca qualificada, voltado à leitura de cenários e à formação de parcerias.

ARTICULAÇÃO

Segundo a organização do evento, a feira alcançou, em 2025, mais de 9.000 visitantes, reuniu mais de 130 marcas expositoras e promoveu uma programação com mais de dez horas de palestras.

A feira promove debates que reforçam o papel de Pernambuco como elo logístico entre o Norte, o Nordeste e os corredores de comércio do país. Foto: Wilton Marcelino/Divulgação.

Os números refletem não apenas a adesão do empresariado, mas também a diversidade de segmentos representados, que vão da armazenagem e movimentação de cargas ao transporte rodoviário, marítimo e aéreo, passando por soluções financeiras, gerenciamento de riscos, inovação tecnológica, comércio exterior e mercado imobiliário logístico.

A proposta, ainda de acordo com a organização, é oferecer uma curadoria que assegure a presença equilibrada das diferentes frentes da cadeia logística, ao mesmo tempo em que direciona esforços para atrair um público visitante com perfil decisório.

Dados do próprio evento indicam que a maioria dos participantes ocupa posições de liderança ou atua diretamente na tomada de decisão de compras e investimentos, o que reforça o caráter estratégico da feira como espaço de negócios e não apenas de exposição institucional.

Além da dimensão comercial, a Multimodal Nordeste tem ampliado seu papel como fórum de discussão setorial.

O ambiente de conteúdo, estruturado por meio do Conecta Multimodal, concentra debates sobre regulação, legislação, tendências de mercado e perspectivas econômicas, temas apontados como centrais em um setor impactado por mudanças frequentes nas regras e nas dinâmicas de circulação de cargas.

As discussões extrapolam as salas de palestras e se estendem aos estandes, onde empresas, inclusive concorrentes, trocam experiências e constroem alianças operacionais para ampliar cobertura regional e eficiência logística.

EXPANSÃO

Em sua terceira edição, a Multimodal Nordeste alcançou o limite físico de expansão no Recife Expo Center, o que, segundo a empresa, evidencia a consolidação do evento no calendário nacional da logística. Lançada em 2024, a feira dobrou de tamanho em um ano e manteve ritmo consistente de crescimento, impulsionada pela resposta positiva do mercado regional.

Para a edição de 2026, a organização prevê nova ampliação da área, com uso de espaços adicionais para acomodar expositores e atividades de conteúdo.

A feira se posiciona, assim, como reflexo e catalisador da força logística do Nordeste. Ao reunir, em um único ambiente, tendências, soluções e agentes estratégicos, o evento reforça a capacidade da região de se afirmar como hub logístico integrado, apto a responder aos desafios de um cenário em transformação e a ocupar papel mais central nas cadeias de suprimento nacionais e internacionais.

Segundo a organização da Multimodal Nordeste, a localização da feira também cumpre papel estratégico nesse processo de consolidação regional.

Realizada no Recife Expo Center, equipamento de alto padrão situado em uma capital central do Nordeste, o evento facilita o deslocamento de visitantes e expositores de diferentes estados, encurtando distâncias históricas em relação ao eixo Sul-Sudeste.

Essa centralidade geográfica, aliada à concentração de ativos como portos, aeroportos, rodovias e projetos estruturantes em Pernambuco, fortalece a percepção da região como plataforma logística integrada, capaz de atender tanto o mercado interno quanto fluxos internacionais de mercadorias.

Ao estimular networking contínuo, circulação de informações e formação de parcerias ao longo do ano, a feira amplia seus efeitos para além dos dias de realização e contribui para a maturidade institucional do setor na região.

Para o setor, a leitura é de que a consolidação desse espaço permanente de diálogo reduz assimetrias regionais e fortalece a competitividade das empresas instaladas no Nordeste, ao oferecer acesso direto a soluções, fornecedores e debates estratégicos que serão guias para o desempenho líder dentro de seus respectivos ramos em um cenário de aumento exponencial das políticas industriais e econômicas ao redor do Brasil e do mundo.

