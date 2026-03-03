Multimodal Nordeste reforça papel estratégico da região como hub logístico nacional
Crescimento do evento reflete maturação do setor, articulação empresarial e avanço de projetos estruturantes em Pernambuco e no Nordeste
A Multimodal Nordeste vem se consolidando como um dos principais espaços de articulação do setor logístico na região, em um momento marcado por mudanças estruturais que reposicionam o Nordeste no mapa da infraestrutura nacional.
Realizada no Recife, a feira reúne empresas, entidades e formuladores de estratégia em torno de debates técnicos, geração de negócios e construção de agendas comuns, reforçando o papel de Pernambuco como elo logístico entre o Norte, o Nordeste e os principais corredores de comércio do país.
Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de agosto, no Recife Expo Center, com inscrições para expositores ainda abertas no site multimodalnordeste.com.br.
Para Carol Baía, Domênico Carneiro, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Multimodal Nordeste, o sucesso da feira é comprovado pela venda de uma média de 85% dos estandes de exposição já no primeiro mês do ano.
De acordo com a organização, o crescimento acompanha a própria aceleração dos investimentos e projetos em curso na região.
A chegada de um novo terminal portuário em Suape, o avanço da Reforma Tributária, a retomada da Transnordestina como projeto efetivo, o início das obras do Arco Metropolitano e a ampliação dos fluxos de cabotagem, além do aumento contínuo das operações de importação e exportação.
Segundo a organização, embora o ambiente seja favorecido pelo avanço da infraestrutura regional, o desempenho da Multimodal Nordeste também está diretamente associado ao modelo adotado pela feira e às entregas consolidadas ao longo das edições.
A leitura é de que o momento positivo do setor cria oportunidades, mas é a forma como o evento é estruturado, com curadoria, foco em negócios e qualificação do público, que sustenta o crescimento consistente e a credibilidade da feira no calendário nacional.
Todos esses avanços formam um conjunto de fatores que impulsionam as empresas a reverem estratégias e ampliarem sua capacidade de articulação.
Nesse contexto, a Multimodal se posiciona como um ambiente de troca qualificada, voltado à leitura de cenários e à formação de parcerias.
ARTICULAÇÃO
Segundo a organização do evento, a feira alcançou, em 2025, mais de 9.000 visitantes, reuniu mais de 130 marcas expositoras e promoveu uma programação com mais de dez horas de palestras.
Os números refletem não apenas a adesão do empresariado, mas também a diversidade de segmentos representados, que vão da armazenagem e movimentação de cargas ao transporte rodoviário, marítimo e aéreo, passando por soluções financeiras, gerenciamento de riscos, inovação tecnológica, comércio exterior e mercado imobiliário logístico.
A proposta, ainda de acordo com a organização, é oferecer uma curadoria que assegure a presença equilibrada das diferentes frentes da cadeia logística, ao mesmo tempo em que direciona esforços para atrair um público visitante com perfil decisório.
Dados do próprio evento indicam que a maioria dos participantes ocupa posições de liderança ou atua diretamente na tomada de decisão de compras e investimentos, o que reforça o caráter estratégico da feira como espaço de negócios e não apenas de exposição institucional.
Além da dimensão comercial, a Multimodal Nordeste tem ampliado seu papel como fórum de discussão setorial.
O ambiente de conteúdo, estruturado por meio do Conecta Multimodal, concentra debates sobre regulação, legislação, tendências de mercado e perspectivas econômicas, temas apontados como centrais em um setor impactado por mudanças frequentes nas regras e nas dinâmicas de circulação de cargas.
As discussões extrapolam as salas de palestras e se estendem aos estandes, onde empresas, inclusive concorrentes, trocam experiências e constroem alianças operacionais para ampliar cobertura regional e eficiência logística.
EXPANSÃO
Em sua terceira edição, a Multimodal Nordeste alcançou o limite físico de expansão no Recife Expo Center, o que, segundo a empresa, evidencia a consolidação do evento no calendário nacional da logística. Lançada em 2024, a feira dobrou de tamanho em um ano e manteve ritmo consistente de crescimento, impulsionada pela resposta positiva do mercado regional.
Para a edição de 2026, a organização prevê nova ampliação da área, com uso de espaços adicionais para acomodar expositores e atividades de conteúdo.
A feira se posiciona, assim, como reflexo e catalisador da força logística do Nordeste. Ao reunir, em um único ambiente, tendências, soluções e agentes estratégicos, o evento reforça a capacidade da região de se afirmar como hub logístico integrado, apto a responder aos desafios de um cenário em transformação e a ocupar papel mais central nas cadeias de suprimento nacionais e internacionais.
Segundo a organização da Multimodal Nordeste, a localização da feira também cumpre papel estratégico nesse processo de consolidação regional.
Realizada no Recife Expo Center, equipamento de alto padrão situado em uma capital central do Nordeste, o evento facilita o deslocamento de visitantes e expositores de diferentes estados, encurtando distâncias históricas em relação ao eixo Sul-Sudeste.
Essa centralidade geográfica, aliada à concentração de ativos como portos, aeroportos, rodovias e projetos estruturantes em Pernambuco, fortalece a percepção da região como plataforma logística integrada, capaz de atender tanto o mercado interno quanto fluxos internacionais de mercadorias.
Ao estimular networking contínuo, circulação de informações e formação de parcerias ao longo do ano, a feira amplia seus efeitos para além dos dias de realização e contribui para a maturidade institucional do setor na região.
Para o setor, a leitura é de que a consolidação desse espaço permanente de diálogo reduz assimetrias regionais e fortalece a competitividade das empresas instaladas no Nordeste, ao oferecer acesso direto a soluções, fornecedores e debates estratégicos que serão guias para o desempenho líder dentro de seus respectivos ramos em um cenário de aumento exponencial das políticas industriais e econômicas ao redor do Brasil e do mundo.