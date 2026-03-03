A- A+

Folha Log Norcoast estrutura operação de cabotagem para atender logística da Tintas Iquine em Pernambuco Novo projeto trouxe ganhos de previsibilidade, eficiência, custos e competitividade no transporte de tintas, carga química que exige cuidados especiais

A operação logística da Tintas Iquine em Pernambuco passou por uma reestruturação a partir da entrada da Norcoast no mercado de cabotagem brasileira.

A parceria entre as duas empresas trouxe ganhos operacionais relevantes no transporte de tintas, carga que exige cuidados específicos por se tratar de um produto químico, além de impactar diretamente rotas estratégicas para o grupo, como o mercado de Manaus.

Gerente executiva de Suprimentos do Grupo Iquine, Natália Andrade. Foto: Divulgação/Norcoast

Segundo a gerente executiva de Suprimentos do Grupo Iquine, Natália Andrade, antes da nova operação logística havia entraves que comprometiam o nível de serviço.

“Entre os desafios enfrentados pelo Grupo Iquine no transporte de tintas, destacavam-se os gargalos operacionais nos terminais disponíveis e limitações de capacidade, especialmente em rotas estratégicas como Manaus, nosso segundo maior mercado. Esses fatores comprometiam a agilidade das operações e a previsibilidade das entregas, além de pressionarem os custos logísticos”, afirmou.

Com o início das operações com a Norcoast, em maio de 2024, foi estruturado um novo projeto logístico. A primeira carga da Iquine foi embarcada já no navio inaugural com destino a Manaus.

De acordo com Natália Andrade, a incorporação de um novo terminal à operação foi decisiva para eliminar gargalos existentes e reorganizar o fluxo de carga de forma mais eficiente.

“Essa mudança teve impacto relevante no mercado, elevando o nível de serviço oferecido. Como resultado, o Grupo Iquine obteve ganhos significativos em agilidade operacional, confiabilidade e qualidade do atendimento, sem perder de vista a competitividade de custos, consolidando uma solução logística mais eficiente para o transporte desse tipo de carga”, destacou.

Ganhos e Competitividade

A cabotagem também trouxe ganhos expressivos para a companhia. Segundo a executiva, “na comparação com o transporte rodoviário, a operação marítima trouxe ganhos expressivos de custos para a Iquine, especialmente em longas distâncias, permitindo maior eficiência logística sem onerar a cadeia”.

Ela ressalta que esse fator é especialmente relevante no segmento de tintas, cuja composição possui elevada participação de água, o que historicamente limita a competitividade do modal rodoviário.

Além da redução de custos, a cabotagem proporcionou maior previsibilidade e mitigação de riscos.

“A cabotagem proporciona maior previsibilidade operacional e reduz significativamente os riscos e avarias na carga, contribuindo para maior confiabilidade e qualidade no processo logístico”, completou.

O Papel de Suape

O Porto de Suape tem papel central nessa operação. Para a Iquine, a infraestrutura portuária é determinante para a viabilidade da cabotagem em Pernambuco.

“O Porto de Suape desempenha um papel estratégico no sucesso da operação de cabotagem em Pernambuco. Sua infraestrutura moderna, elevada capacidade operacional e eficiência nos processos portuários garantem maior agilidade, redução de tempo de espera e melhor fluidez das operações”, avaliou Natália Andrade.

Segundo ela, o padrão de atendimento e o nível de serviço do porto contribuem diretamente para a confiabilidade da operação e tornam a cabotagem uma alternativa competitiva para cargas industriais.

Diretor Comercial e de Experiência do Cliente da Norcoast, Marcio Salmi. Foto: Divulgação / Norcoast

Do ponto de vista da Norcoast, o Nordeste ocupa posição relevante no desenvolvimento da cabotagem no país.

“O Nordeste responde por cerca de 30% da cabotagem no Brasil, com Suape como seu maior hub logístico; a Norcoast impulsiona esse ecossistema ao integrar Sul-Sudeste ao Norte-Nordeste, inclusive levando cargas do Nordeste para o Norte com regularidade e capacidade por meio de uma frota de quatro navios, retirando caminhões das estradas, elevando a previsibilidade e contribuindo para metas ESG, tanto no abastecimento quanto no escoamento da produção regional”, afirma o Diretor Comercial e de Experiência do Cliente da companhia, Marcio Salmi.

Segurança e Protocolos

O transporte de tintas, por se tratar de um produto químico, exige protocolos rigorosos de segurança. Segundo a Norcoast, é necessária a segregação da carga, mantendo as tintas afastadas de fontes de calor e de substâncias reativas, além da correta adesivagem de risco conforme normas da ABNT NBR 7500.

Também é obrigatória a apresentação da Ficha de Dados de Segurança (FDS) para o embarque, bem como o uso de EPI, kit de emergência nos veículos rodoviários que movimentam a carga nas pontas, e peação adequada da carga dentro do contêiner para suportar o balanço do mar.

Modelo de Negócio

A experiência entre Norcoast e Iquine, segundo as duas empresas, pode servir de modelo para outras indústrias químicas e de bens de consumo no Nordeste.

Para Natália Andrade, a parceria demonstra como um projeto logístico bem estruturado pode combinar alto nível de serviço, atendimento qualificado e competitividade de custos, gerando um diferencial replicável.

Segundo a Norcoast, se tem mar, tem caminho, mas a cabotagem não funciona sozinha; seja na origem ou na última milha, o transporte rodoviário é fundamental.

Assim, a empresa destaca que o uso da multimodalidade tem crescido e se destaca por aumentar a eficiência logística, especialmente em rotas de longa distância, com benefícios como maior segurança, previsibilidade e redução significativa de emissões de gases de efeito estufa.

Com dois anos de operação recém-completados, a empresa conta com mais de 400 clientes ativos e tem como proposta de valor trazer mais acesso e liberdade de escolha para as empresas, trazendo o fator humano como principal diferencial. É o que atesta a pesquisa de satisfação aplicada em dezembro de 2025:

