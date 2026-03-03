"Nosso compromisso é avançar com igualdade, sustentabilidade e inclusão", afirma Silvio Costa Filho

A- A+

Em setembro de 2023, o pernambucano Silvio Costa Filho assumiu o desafio de comandar o Ministério de Portos e Aeroportos, coordenando projetos de modernização da infraestrutura portuária e aeroportuária do país, com foco na ampliação da aviação regional e no fortalecimento da logística nacional.



Em entrevista exclusiva à revista FolhaLog, o ministro detalhou os avanços do setor em Pernambuco e abordou os planos para ampliar a capacidade portuária e aeroportuária do estado no transporte nacional e internacional de mercadorias e de passageiros.



Pernambucano, formado em Administração de Empresas, Silvio Costa Filho iniciou sua trajetória política ainda jovem, como vereador do Recife em 2004, aos 22 anos. Em 2006, foi eleito deputado estadual por Pernambuco, cargo para o qual foi reeleito em dois mandatos consecutivos. Nesse período, também exerceu funções na pasta estadual de Turismo e Lazer e como secretário de governo.



Em 2018, foi eleito deputado federal por Pernambuco e, em 2022, reconduzido à Câmara dos Deputados. No Congresso Nacional, atuou nas áreas de infraestrutura, planejamento e desenvolvimento regional, presidindo frentes parlamentares e participando de comissões estratégicas, como a de Finanças e Tributação. Leia a seguir a entrevista de Silvio Costa Filho à revista Folha Log.



Qual é a visão estratégica do Ministério de Portos e Aeroportos para o estado de Pernambuco nos próximos anos, e quais aeroportos regionais são considerados prioridades de investimento e ampliação?



O Ministério de Portos e Aeroportos pauta suas decisões sobre o desenvolvimento dos aeroportos regionais em critérios objetivos que refletem a atratividade da localidade para o retorno do investimento público ou privado em termos de uma visão econômica e social, que relaciona a função econômica do transporte com a necessidade de integração nacional e do Brasil com o mundo.



A visão do MPOR é de um país integrado por uma malha aérea eficiente, dotada de infraestrutura segura para as operações e confortável para os passageiros, possibilitando a atração de voos e o fomento ao incremento do fluxo de pessoas e mercadorias entre as diferentes regiões do nosso país, bem como do nosso país com o mundo. Nesse sentido, o Estado de Pernambuco possui importantes aeroportos com função de atender ao transporte aéreo em sua demanda atual e futura."



São prioridades atuais, conforme nosso plano aeroviário nacional, os aeroportos de Fernando de Noronha, Petrolina, Recife, Serra Talhada, Caruaru, Araripina e Garanhuns. Desses, Recife e Petrolina são infraestruturas concedidas, que seguem um conjunto de obrigações de manutenção de adequado nível de serviço, em sua fase atual no âmbito dos respectivos contratos.



Serra Talhada está recebendo investimentos do Governo Federal da ordem de aproximadamente R$ 15 milhões, para recuperação e melhorias no sistema de pista dos aeroportos. Araripina, Garanhuns e Serra Talhada estão previstos para serem absorvidos por concessionárias de aeroportos federais, as quais ficarão responsáveis por um plano de investimentos e pela gestão dessas infraestruturas. Isto no âmbito do Programa Ampliar, do Ministério de Portos e Aeroportos.



O Aeroporto do Recife é uma das principais portas de entrada do Nordeste. Que novos projetos ou incentivos estão sendo discutidos junto à concessionária para expandir a conectividade internacional e a capacidade de hub do terminal, potencializando o turismo de lazer e de negócios?



A concessão do Aeroporto do Recife é de responsabilidade da AENA, um operador global de alto nível. O contrato de concessão prevê, como primeira grande entrega, a realização de investimentos de adequação da infraestrutura para a demanda dos primeiros anos da concessão. Os investimentos da chamada Fase IB foram entregues entre o final de 2023 e o primeiro semestre de 2024.



Compreenderam importantes ações de ampliação do sistema de pistas e de requalificação e ampliação do terminal de passageiros. Agora, mais recentemente, em resposta às demandas e oportunidades decorrentes da recuperação do setor aéreo no governo do presidente Lula, o ministério tem articulado junto à concessionária uma nova leva de investimentos, com ações previstas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Imobiliário e no projeto do terminal intermodal.



O objetivo é transformar o entorno do aeroporto em um polo de negócios e integração urbana, com melhorias de mobilidade, sustentabilidade e oferta de serviços à população. Os investimentos compreendem duas frentes principais: o Plano de Desenvolvimento Imobiliário, com aporte de R$ 580 milhões, e o terminal intermodal, com R$ 60 milhões, que juntos devem gerar cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos.



As obras serão executadas pela concessionária Aena Brasil, responsável pela administração do aeroporto, em parceria com o Governo Federal.



Destaca-se que o conjunto de obras representa um marco para o estado e um exemplo da visão integrada que o Governo Federal vem aplicando ao setor aéreo. Esses investimentos representam melhorias não apenas para quem viaja, mas para quem trabalha, produz e vive em Pernambuco.



Um aeroporto moderno é mais do que uma porta de embarque: é um motor de desenvolvimento econômico, de turismo e de criação de oportunidades para a população.

Novos investimentos visam transformar o entorno do Aeroporto do Recife em um polo de negócios e integração urbana - Foto: Leo Caldas/Aena/Divulgação



O Aeroporto de Caruaru está posicionado estrategicamente no Agreste, próximo a importantes polos, como o Polo de Confecções. Como o ministério enxerga seu papel no escoamento de produção e no fomento ao turismo de eventos como o São João na região?



Caruaru é um polo fundamental para a economia de Pernambuco e do Nordeste brasileiro. A vocação da região está na produção têxtil, no comércio e na sua rica cultura, com o maior São João do nosso Nordeste. Por tudo isso, Caruaru demanda atenção do poder público para direcionar esforços e investimentos na ampliação da infraestrutura de transportes que atende a região.



O Ministério de Portos e Aeroportos atuou em parceria com a Infraero e o Governo do Estado para a elaboração e aprovação dos projetos necessários para uma completa requalificação do aeroporto, com previsão de R$ 150 milhões em ampliação e melhorias diversas para completo reenquadramento da infraestrutura.



O Governo Federal mantém-se aberto para evoluir com a execução dessas obras, ciente da importância dessas entregas para a população de Pernambuco e para o Brasil.

Petrolina possui um aeroporto fundamental para o agronegócio. Quais são os investimentos previstos para aprimorar a logística de cargas aéreas em Petrolina, e como o Ministério planeja conciliar essa vocação de cargo com o desenvolvimento do turismo da região?



O Aeroporto de Petrolina é administrado sob regimento de concessão federal, pela Motiva Aeroportos, empresa nacional com vasta experiência no setor de infraestrutura. É hoje o segundo mais movimentado do Estado de Pernambuco, atendendo, também, as populações de municípios do norte da Bahia e do sul do Piauí.



A terceira etapa das obras de ampliação e modernização do aeroporto foi entregue em setembro de 2024, contemplando as obrigações iniciais dentro da Fase IB do contrato. As obras foram entregues três meses antes do prazo previsto e aumentam a segurança e eficiência, além de proporcionar um ambiente mais confortável e moderno para os passageiros.



Os investimentos compreenderam um total de R$ 56 milhões. O empreendimento está compreendido no Novo PAC, programa de investimentos do Governo Federal, em parceria com o setor privado. Durante a fase de construção, mais de 350 empregos foram gerados, contribuindo significativamente para a economia local.



O valor representa a reforma e ampliação do terminal de passageiros, instalações elétricas, implantação de estação de tratamento de esgoto, alargamento da área do pátio de estacionamento de aeronaves, adequação da sinalização de pátio para seis posições para estacionamento de aeronaves como Airbus 320 e Boeing 737, predominantes na frota de voos domésticos no Brasil.



As melhorias também contemplaram a implantação do Sistema de Ajuda Visual à Navegação Aérea (PAPI) na cabeceira 31, incrementando o nível de segurança para o pouso de aeronaves. Também serviços de drenagem da pista de pouso e decolagem (PPD) e incremento do sistema de iluminação noturna e sinalização, ampliando a segurança para operações diurnas e noturnas.



Sobre a vocação do aeroporto para o transporte de carga aérea, o ministério tem atuado junto à empresa concessionária para pôr em prática ações que fomentem a demanda para operações de exportação de frutas a partir do terminal de Petrolina, aproveitando o trajeto de retorno das aeronaves cargueiras para o continente europeu e América do Norte.



Para isto, a infraestrutura já se apresenta adequada, dependendo das decisões das empresas transportadoras em seus processos de planejamento de rotas. Um ponto a favor de Petrolina é a expectativa de que as empresas possam reduzir aproximadamente 48 horas na logística de escoamento dessas cargas, que atualmente deixam Petrolina em direção a São Paulo através do transporte rodoviário, para realizar a exportação.



A infraestrutura atual também se apresenta suficiente para o atendimento de demanda turística. Contudo, no âmbito do contrato de concessão, são previstas diversas obrigações para a manutenção do nível de serviço do terminal.



O ministério acompanha o monitoramento realizado pela ANAC e atua junto à concessionária para garantir operações eficientes e uma experiência de qualidade para os passageiros. O Aeroporto de Serra Talhada é vital para a integração do Sertão do Pajeú.

Quais são os próximos passos e desafios para incentivar o desenvolvimento das operações no terminal?



Serra Talhada está recebendo investimentos do Governo Federal da ordem de aproximadamente R$15 milhões, para a recuperação e melhorias no sistema de pistas do aeroporto. A nossa previsão é de que as obras sejam formalmente entregues até dezembro deste ano.



Essas entregas requalificam o sistema de pistas, para pousos e decolagens mais seguras e eficientes, garantindo maior atratividade para as empresas aéreas e demais operações que atendem à região.



O Governo Federal agora se dedicará a avançar com projetos para requalificação completa do terminal de passageiros, mantendo parceria com o governo local e ouvindo a sociedade para reconhecer as necessidades de desenvolvimento da região.

Como o ministério está trabalhando, em conjunto com o Governo do Estado e as companhias aéreas, para harmonizar a malha aérea de Pernambuco, garantindo que os voos para os aeroportos regionais também sejam viáveis economicamente?



A oferta de transporte aéreo no Brasil é regida pelos princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Portanto, a decisão última sobre para onde voar é das próprias companhias aéreas. O papel do MPOR e do Governo Federal é garantir adequada infraestrutura e outras políticas públicas de incentivo para atração de voos.



Ressalta-se que, em comparação com o volume de passageiros de 2022, hoje o setor já registra um aumento de cerca de 30 milhões de viagens. Prevemos fechar o ano com aproximadamente 130 milhões de passageiros processados nos nossos aeroportos. O setor aéreo, em todo o mundo, infelizmente passa por grandes desafios no que diz respeito à produção e entregas de aeronaves.



A crise decorrente da pandemia da Covid 19 atrasou em muito o ritmo de produção das fabricantes, gerando uma fila de espera. Além disto, a crise, por conta da queda abrupta da demanda, também atingiu pesado as receitas das empresas aéreas brasileiras, que acabaram por atrasar seus planos de ampliação.



Frente a este cenário, o MPOR está trabalhando em importantes frentes de trabalho. Uma dessas é a criação de uma inovadora linha de financiamento voltada para as empresas aéreas atuais e qualquer nova empresa que venha a surgir.



Para isto, utilizamos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, com previsão atual de até R$ 4 bilhões, que podem ser destinados à aquisição de aeronaves, combustíveis sustentáveis de aviação e projetos de ampliação. Como uma das contrapartidas, as empresas aéreas deverão ampliar sua oferta de voos no país, inclusive no Nordeste.



Outra frente é a modernização do ambiente legal e regulatório para aumentar a atratividade do mercado brasileiro para novas companhias, inclusive estrangeiras que queiram se estabelecer no país. Para tanto, o Ministério trabalha em conjunto com os demais órgãos de governo e com o Congresso Nacional, visando a readequação da carga tributária, flexibilidade regulatória para a oferta de voos e outros mecanismos para efetiva ampliação da concorrência no setor.



Resultados desses esforços já se fazem visíveis, tais como os recentes anúncios de empresas aéreas para aquisição de novas aeronaves. O ministério continua trabalhando nessas importantes áreas de atuação.

O que foi investido nos portos do país, sobretudo em Suape e Porto do Recife, nesses últimos anos?



O governo do presidente Lula tem trabalhado muito para melhorar a infraestrutura portuária dos portos brasileiros, sobretudo, nos de Suape e do Recife.



Por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, o Governo Federal voltou a investir de forma planejada e consistente na infraestrutura portuária, reconhecendo os portos como motores do crescimento econômico, da geração de empregos e da integração do país ao comércio internacional.



No Porto de Suape, o governo do presidente Lula realizou investimentos estruturantes, como a dragagem dos canais interno e externo e a recuperação do molhe de proteção.



Esses investimentos públicos foram decisivos para ampliar a capacidade operacional do porto, permitindo a atracação de navios de maior porte e criando as condições necessárias para atrair novos investimentos privados.



Um exemplo concreto é a chegada da APM Terminals, com investimento da ordem de R$ 1,6 bilhão, fruto da confiança no Brasil que voltou a existir com Lula, e que já está gerando milhares de empregos e oportunidades para o povo pernambucano.



No Porto do Recife, o compromisso do presidente Lula com o desenvolvimento regional também se materializa. Foram investidos cerca de R$ 100 milhões na dragagem dos canais interno e externo, uma obra essencial para modernizar o porto, aumentar a segurança da navegação e garantir competitividade logística.



Além disso, o governo realizou os leilões dos terminais REC08, REC09 e REC10, que somam R$ 56,11 milhões em novos investimentos, fortalecendo a atividade portuária e a economia local. Para além da carga, o governo Lula também olha para o futuro do turismo e da cidade.



Está prevista a implantação de um novo terminal de passageiros no Porto do Recife, ampliando o turismo de cruzeiros e impulsionando o setor de serviços, o comércio e a geração de renda.



Essas ações mostram que, com o presidente Lula, o Brasil voltou a planejar, investir e acreditar no seu potencial, colocando os portos a serviço do desenvolvimento nacional e da melhoria de vida da população.



