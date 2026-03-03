"O gás é o elemento fundamental em um momento de transição", afirma Bruno Costa

A- A+

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), responsável pela odorização, canalização e distribuição do gás natural, é uma empresa fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do estado, além de ser um agente importante para a segurança energética em meio à descarbonização.



Em entrevista à revista Folha Log, o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa, destacou os principais projetos da companhia, a importância da interiorização do gás e as perspectivas da distribuidora para os próximos anos, entre outros assuntos.

Quais são os principais projetos da Copergás em execução?

No segmento veicular estamos investindo muito no transporte pesado, ônibus e caminhão a gás. É uma tendência, até porque esse segmento está sofrendo com a entrada dos carros elétricos e ainda é muito relevante para nós, aqui na Copergás. O veicular ainda representa 27% do faturamento da companhia. No segmento residencial, a Copergás foi a primeira distribuidora do Nordeste a atingir a marca de 100 mil clientes. Isso é um número muito significativo. E caminhamos em uma estratégia muito grande de densificação das redes aqui dentro da Região Metropolitana, e no Interior, Caruaru, Petrolina, e Garanhuns, também temos investido muito no residencial. No segmento industrial, tivemos o melhor ano da história da Copergás em captação de novos clientes. Foram 22 indústrias em 2025, e com um detalhe, que é muito gratificante e que casa com o planejamento estratégico da governadora Raquel Lyra, que é a interiorização do gás natural. Temos novas indústrias em São Caetano, em Belo Jardim, em Petrolina, e em Garanhuns.

O planejamento estratégico do governo do estado para o setor é a interiorização do gás natural. Foto: Divulgação/Copergás

Como a Copergás está, na prática, ampliando sua atuação para o Interior do estado?

O nosso gasoduto vai, na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, até Belo Jardim. E temos no nosso planejamento estratégico para os próximos anos ampliar isso, de Belo Jardim até Arcoverde. Devemos fazer isso nos próximos anos, aproveitando um momento em que o estado vai duplicar a BR-232, e nós temos redes locais que são estações de gaseificação, em que o gás não chega por gasoduto, mas chega de forma líquida, em Garanhuns e em Petrolina. E agora teremos em Trindade, para aquela região do Polo Gesseiro. O projeto de interiorização está pautado nessa lógica, gasoduto chegando no futuro próximo até Arcoverde. E onde temos mais dificuldade de chegar, porque os investimentos são muito altos, utilizamos essas redes locais, que fazem o abastecimento dessas regiões.

Como está sendo feita a expansão da malha viária no Polo Gesseiro do Araripe?

Já temos um projeto piloto com a empresa SM Gesso, que foi a primeira a trocar a lenha pelo gás natural. Hoje ela é abastecida por caminhões que chegam até a região do Araripe. Em 2025, começamos uma chamada pública para contratarmos o gás e a estação que serão colocados em Trindade neste ano. Encerramos a chamada pública no final de janeiro. A empresa foi contratada para fornecer o gás e instalar a licença. Em paralelo, desenvolvemos com o estado um fundo garantidor, que é para que as pessoas que tenham interesse em migrar para o gás natural consigam um dinheiro para fazer esse investimento de transição. Ouvimos muito a população de Trindade, Araripina, para saber o que o estado poderia fazer para viabilizar essa transição, e esse fundo foi sempre muito citado.

Quais são os investimentos feitos pela Copergás no âmbito da transição energética?

Em Pernambuco, foi inaugurada a maior planta de biometano do Nordeste, da Orizon, no antigo lixão de Jaboatão, em que se produz gás a partir do lixo. Esse é um gás ainda mais limpo do que o gás natural, que já é muito mais limpo do que as outras formas de combustíveis fósseis. A planta foi inaugurada no ano passado, com uma capacidade de produção de até 130 mil metros cúbicos de gás por dia vindos do lixo. E um segundo movimento importante é o de utilizarmos o gás nos ônibus e caminhões no estado. Esse é um movimento, inclusive, estruturado no âmbito do Consórcio Nordeste, porque para que isso aconteça é preciso que as nossas estradas dotadas de postos de gasolina consigam dar vazão a esses caminhões.

O gás veicular ainda representa 27% do faturamento da companhia. Foto: Divulgação/Copergás

Como a Copergás contribui para o setor de logística aqui no estado?

Estamos inseridos em todas essas grandes discussões. Eu participei pessoalmente do evento pela Transnordestina no Araripe, que foi uma pauta da governadora no começo do seu mandato, uma das três questões que ela apresentou ao presidente Lula logo no começo do mandato e que é fundamental para a nossa logística, sem dúvidas. A Copergás, como um player importante na infraestrutura do estado, está envolvida diretamente em todas essas discussões de infraestrutura para melhorar a logística do estado de Pernambuco.



Como a Copergás avalia a competitividade do gás natural frente a outras matrizes?

Essa relação entre gás natural, etanol, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e outras modalidades de combustíveis depende de alguns fatores nacionais e internacionais e está sempre mudando. Analisamos essa relação sempre, aqui em nossas reuniões de diretoria, e o fundamental é que a Copergás tem feito um esforço muito grande para garantir a competitividade dos nossos preços para permitir que cada vez mais pessoas utilizem o gás natural. A nossa molécula depende basicamente do dólar e do preço do barril do petróleo, e a cada três meses mandamos para a Arpe (Agência de Regulação de Pernambuco) a nossa revisão tarifária que decorre desses dois fatores que eu falei.

Qual o papel da Copergás para garantir estabilidade e previsibilidade do abastecimento, principalmente para os grandes consumidores?

O gás, na minha opinião, é o elemento fundamental dessa segurança, em um momento de transição que estamos passando. Há uma discussão muito forte no Brasil sobre a atração de data centers. Pernambuco está trabalhando fortemente para atrair esses data centers. E entendemos que o gás é o combustível necessário para garantir a segurança dessas operações, porque muitas vezes a energia eólica ou a energia solar, que são até mais próprias aqui do nosso estado, precisam desse complemento em um primeiro momento para ter a segurança energética. Então, todo setor de gás, e a Copergás da mesma forma, entende que o gás é o elemento da transição energética para dar segurança às operações.

A Coopergás conquistou mais de 13 mil novos clientes no segmento residencial, em 2025. Foto: Divulgação/Copergás

Quais são os impactos sociais e econômicos esperados pela Copergás para os próximos anos?

Entendemos que a Copergás é um fator fundamental para a atração de novos negócios. Uma das ideias é continuar expandindo a nossa rede para que cada vez mais indústrias pensem em vir para Pernambuco, também por esse motivo, pela força que a Copergás tem. Nos aspectos social e ambiental, a Copergás é fundamental nesse processo de descarbonização. Eu acho que a governadora entrega neste ano um legado muito grande nessa transição energética na região do Araripe, que é responsável por quase 90% do gesso produzido no Brasil.

Veja também