O Recife no centro das políticas públicas voltadas para o setor logístico

Com avanços consistentes em inovação tecnológica e sustentabilidade, o Recife se consolida como um polo estratégico para o setor logístico no Brasil.

A cidade não apenas atrai startups e empresas de tecnologia, mas também lidera iniciativas que tornam a logística mais eficiente, conectada e sustentável.

Com um ecossistema que integra inovação tecnológica, formação de mão de obra qualificada e planejamento urbano inteligente, a capital atrai empresas de diversos segmentos.

Segundo Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, a cidade é um celeiro de formação de profissionais para a área de tecnologia, com destaque para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) através do Centro de Informática (CIN).

“Estamos formando as mentes mais brilhantes para a área de tecnologia. Recife é a cidade no Brasil que tem mais profissionais estudando e se formando para essa área”, ressalta o secretário.

Esses elementos estruturais colocam a capital no epicentro das soluções logísticas para desafios urbanos e econômicos.

Profissionalização

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima, a qualificação de mão de obra acontece de forma conjunta com outras secretarias.

O chefe da pasta utilizou como exemplo o programa Embarque Digital, o qual “se consolidou como o maior programa de formação em Tecnologia da Informação do Brasil, totalmente voltado para atender os jovens estudantes em vulnerabilidade social com o propósito de atuarem no ramo”, pontua.

“A Prefeitura do Recife tem diversas frentes de preparação de mão de obra abertas. Compreendemos que a qualificação profissional é primordial e compõe os ativos que atraem os novos negócios para a cidade. Isso significa mão de obra futura qualificada para atuar profissionalmente nas empresas ancoradas na região”, completa.

Atração

A atração de investimentos é o primeiro passo para a construção de uma sólida base no setor. Neste aspecto, Recife tem atraído empresas nacionais e internacionais para a região, impulsionadas por políticas de incentivos fiscais e a proximidade com importantes mercados consumidores.

Ainda segundo Andrade Lima, a principal estratégia da Prefeitura é o programa "Investe Recife", que propõe uma agência de atração de novos negócios para a cidade.

“O programa tem cumprido uma importante função de articular e prospectar a vinda de novos negócios, além de ajudá-los a ampliar suas operações, a partir de estudos, dados econômicos e análises que favoreçam esse aporte e que a cidade tenha a ganhar. Com isso, geramos empregos qualificados e dinamismo econômico”, explica o secretário.

A meta para os próximos anos é seguir ampliando as políticas públicas que promovam ainda mais inovação e eficiência no setor.

“Vamos continuar reforçando e ampliando as políticas públicas até então encampadas pela Prefeitura do Recife e isso inclui a possibilidade do incremento de incentivos fiscais que flexibilizam a vinda e a permanência de novas empresas na cidade”, projeta.

Marco Legal

O Marco Legal das Startups, também utilizado pela Prefeitura do Recife, trouxe mudanças significativas para impulsionar o empreendedorismo e a inovação na cidade.

A legislação cria um ambiente regulatório mais favorável às startups, simplificando burocracias e facilitando o acesso a investimentos.

O marco permite a captação de recursos por meio de investidores-anjos e estabelece um regime especial de contratação, que incentiva parcerias com o setor público e privado. O objetivo é desenvolver a ideia de economia circular.

Em parceria com a Startup Help, foi organizado um projeto de transformar resíduos recicláveis em produtos de alto valor agregado.

“Desenvolvemos as cooperativas para que elas deixem de ser locais de catadores para serem cooperativas de economia circular, que façam essa etapa da reciclagem com produtos de alto valor agregado como filetes para máquinas de impressão 3D. A partir disso, gerar oportunidades que possam apoiar o setor de logística”, diz o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife tem atuado de forma transversal, reunindo diferentes atores para enfrentar problemas públicos e facilitar o ambiente de negócios na cidade.

Segundo o secretário Carlos Andrade Lima, o foco da prefeitura é simplificar processos para as empresas e criar um cenário favorável ao empreendedorismo.

Outro ponto que vem transformando a dinâmica econômica da cidade é o investimento em estrutura de diversas maneiras, principalmente a urbanística.

O secretário acredita que obras viárias como a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão e intervenções de drenagem vitais para o escoamento das águas das chuvas, evitando pontos críticos de alagamentos, exemplificado pela dragagem e alargamento do Rio Tejipió, são fundamentais para acelerar o desenvolvimento da cidade.

“A cidade é um tecido vivo e em constante transformação. A atração de negócios depende também da infraestrutura em diversas frentes. Seguramente uma delas é a urbanística. Uma cidade bem ordenada e planejada é uma cidade convidativa para os negócios”, disse Carlos.

Inovação

Apesar dos grandes avanços, o setor logístico enfrenta desafios crescentes, como a “última milha”, que abrange o processo de entrega final ao consumidor. Em áreas urbanas e rurais, onde há limitações de infraestrutura, a tecnologia surge como aliada.

No Recife, a integração entre startups e instituições acadêmicas tem produzido resultados expressivos.

Heraldo Ourem, diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital, destaca o impacto da inteligência artificial (IA), da Internet das Coisas (IoT) e do blockchain no setor. “Essas inovações aprimoram a eficiência, reduzem custos e aumentam a transparência em cadeias de suprimentos”, afirma.

Um caso de sucesso é o da Fusion, startup acelerada pelo CESAR e adquirida por uma grande empresa em 2020. Suas soluções, baseadas em IA, incluem otimização de rotas e monitoramento em tempo real da última milha.

Outro exemplo é a Entrega+, que nasceu no pólo têxtil de Santa Cruz do Capibaribe. Segundo Ourem, a empresa desenvolveu “uma tecnologia de ponta que integra lojistas, clientes e transportadores, otimizando desde o pré-embarque até a alocação de veículos e a geolocalização de mercadorias”.

IA

A inteligência artificial tem revolucionado a logística ao prever demandas, otimizar rotas e gerenciar estoques.

“Projetos que envolvem machine learning e data lakes permitem uma gestão mais eficiente”, explica Luis Quiles, diretor de IA da NTT Data.

A IoT, por sua vez, possibilita o monitoramento em tempo real de frotas e cargas, aumentando o controle operacional. Segundo Quiles, “essas tecnologias transformam a logística em um diferencial estratégico”.

Heraldo Ourem enfatiza ainda o papel da sustentabilidade no setor. Empresas no Porto Digital investem em veículos elétricos e na otimização do consumo de energia.

“Essas soluções atendem à crescente demanda por práticas sustentáveis, reduzindo custos e o impacto ambiental”, ressalta.

Quiles destaca que a digitalização será essencial para o futuro da logística no Brasil.

“As empresas que adotarem soluções inovadoras e focarem na sustentabilidade estarão mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado”, afirma.

Além disso, ele enfatiza a importância da formação de profissionais qualificados para operar essas tecnologias. “Investir em capacitação é tão importante quanto investir em inovação”, completa.

O Recife também está investindo em tecnologias de inteligência artificial, por meio do Marco Legal das Startups.

O secretário Rafael Cunha enfatiza um programa de manutenção de vias na cidade através de dados coletados em carros de oito motoristas de aplicativos.

“Essas informações vão para um painel acompanhado pela secretaria responsável pela manutenção das vias. Já temos um processo de abertura de chamado automatizado. Se no sistema for identificado um “pré-buraco”, não precisamos esperar alguém receber essa informação. O chamado é aberto automaticamente para a empresa que faz o reparo. Esse é um exemplo do uso de inteligência artificial”.

Todos os caminhos construídos e em construção colocam Recife em um cenário cada vez mais competitivo, destacando a cidade como referência em inovação logística, conectando tecnologia, sustentabilidade e colaboração.

