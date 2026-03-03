A- A+

Folha Log Pernambuco reorganiza logística com foco em infraestrutura, sustentabilidade e inovação Governo de Pernambuco investe na recuperação e operacionalização dos portos, na retomada dos projetos rodoviários e ferroviários, com eficiência, inovação e alinhamento às exigências ambientais

Pernambuco atravessa um novo ciclo de reorganização logística, impulsionado por investimentos em infraestrutura, articulação institucional e uma estratégia que combina inovação e sustentabilidade.

O movimento envolve a recuperação financeira e operacional dos portos, a retomada de projetos rodoviários e ferroviários e políticas voltadas à economia verde, logística reversa e digitalização das cadeias produtivas.

À frente desse processo, o Governo do estado aposta na integração entre áreas para garantir que a expansão industrial e portuária ocorra de forma eficiente, resiliente e alinhada às exigências ambientais e tecnológicas do mercado global.

Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sdec), o secretário Guilherme Cavalcanti afirma que o ponto de partida foi enfrentar passivos históricos.

Guilherme Cavalcanti Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Foto: Alfeu Tavares / Folha de Pernambuco

Segundo ele, o estado encontrou “desafios importantes, tanto na parte rodoviária quanto na parte portuária”, o que exigiu decisões rápidas no início da gestão. Um exemplo foi o Porto do Recife, que acumulava prejuízos recorrentes.

“Historicamente vinha dando prejuízo, era necessário o governo aportar recursos. Ainda no primeiro ano do governo, revertemos a situação financeira do porto, em parceria com o setor privado e com operadores portuários”, afirma. A estratégia incluiu atração de novas cargas e licitação de terminais, reposicionando o porto na logística regional.

No Porto de Suape, os avanços estruturais ganharam ritmo após anos de espera. Cavalcanti destaca a conclusão do molhe de proteção e da dragagem do canal externo, além do andamento da dragagem do canal interno.

“Era uma obra que esperava mais de dez anos. Agora estamos elevando a capacidade do nosso porto, que já é um dos maiores do Nordeste, maior movimentador de granel do Brasil e líder em contêineres na região”, afirma.

Para ele, Suape passa a operar “como a potência para a qual foi originalmente projetado”. A infraestrutura rodoviária também ocupa papel central.

A duplicação da BR-232 voltou à agenda como prioridade para ampliar a conexão com o interior produtivo. “A governadora deu prioridade para termos projeto executivo e capacidade de licitar obras que alongam a duplicação em direção ao interior”, diz Cavalcanti.

Outro eixo é o Arco Metropolitano, cujo projeto foi ajustado a partir de contribuições da sociedade civil, do setor produtivo e da área ambiental. O primeiro trecho, entre a BR-101 Sul e a BR-232, já conta com recursos estaduais, enquanto o segundo, até a BR-408, deve ser licitado com apoio federal.

Intermodalidade

A intermodalidade aparece como desafio e oportunidade. Para o secretário, a principal parceria, hoje, é com o Governo Federal para a retomada da Ferrovia Transnordestina.

“Em dezembro de 2022, o trecho Salgueiro–Suape foi excluído do contrato de concessão. Por decisão política da governadora Raquel Lyra e do presidente Lula, a obra foi retomada como obra pública”, explica.

A retomada das obras da Ferrovia Transnordestina é um exemplo de como a intermodalidade aparece como desafio e oportunidade. Foto: TLSA/Divulgação

Ele destaca a atuação conjunta com o Ministério dos Transportes e a Infra S.A.

O diálogo com o setor privado ocorre por meio de entidades representativas e da presença de lideranças empresariais nos conselhos de Suape, Porto do Recife, Adepe e Copergás.

“Isso garante uma escuta mais sofisticada das demandas reais de quem gera emprego e faz o estado crescer”, afirma.

Sustentabilidade

A pauta ambiental ganhou caráter estruturante. Cavalcanti ressalta que a Sdec abriga a Secretaria Executiva de Energia, permitindo integrar crescimento industrial e transição energética.

“Desde o começo do governo, a prioridade tem sido construir uma política que considere desenvolvimento econômico com fundamentação ecológica”, diz.

O estado elaborou o Plano de Nova Economia Industrial, com foco em circularidade, descarbonização e priorização de empresas alinhadas a essas diretrizes no Prodepe.

“Isso já começa a aparecer em projetos como o da Heineken, com economia circular, e da Indorama, que utiliza material reciclável”, exemplifica.

Na logística, Suape se destaca como referência ambiental. “Suape já nasceu com um cinturão de proteção ambiental. Não existe outro porto no Brasil com esse nível de planejamento”, afirma Cavalcanti.

Ele cita o mapeamento do fundo do mar, o monitoramento da vida marinha, o apoio a projetos como o do cavalo-marinho e o fato de o plano diretor já ser licenciado.

“Hoje, se você quiser construir novos píeres em Suape, já existe licença ambiental. Isso é um diferencial enorme.”

A Secretaria de Meio Ambi-ente e Sustentabilidade (Semas), comandada por Daniel Coelho, atua para dar suporte regulatório à agenda.

Uma das frentes é a compatibilização da regulamentação estadual da logística reversa de embalagens com a legislação federal, garantindo segurança jurídica ao setor produtivo.

O estado também regulamentou a logística reversa de embalagens em geral, medida considerada essencial para ampliar a reciclagem e reduzir a pressão sobre aterros.

Outro eixo é o fortalecimento da coleta seletiva de forma inclusiva. Por meio do Termo de Compromisso de Logística Reversa com o Instituto Recicleiros, executor do Recicla+Pernambuco, o governo fomenta ecossistemas municipais que valorizam cooperativas de catadores, com capacitação, metas e resultados mensuráveis, integrando sustentabilidade, logística e inclusão social.

Inovação

No campo da inovação, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) atua para inserir tecnologia na cadeia logística. O diretor de Inovação, César Andrade, afirma que a competitividade global exige redução de custos e digitalização.

César Andrade, Diretor de Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco.

“Hoje, portos mais eficientes já fazem desembaraço de carga ainda em alto-mar, operam com sistemas paperless e utilizam painéis integrados de acompanhamento”, afirma.

Segundo ele, o estado estimula esse movimento por meio de inovação aberta, conectando empresas, startups, universidades e o Porto de Suape.

O modelo envolve desafios lançados no site do Desafios Pernambuco, com soluções desenvolvidas por startups e Institutos de Ciência e Tecnologia. Programas oferecem subvenções de até R$ 300 mil, com foco em ESG.

Andrade cita soluções como previsão de maré e sistemas inteligentes de gestão portuária, reduzindo tempo ocioso e emissões de CO2.

A ponte com a academia é reforçada por programas como o Cientista Arretado.

“A ideia é pegar o conhecimento gerado na universidade e aplicar diretamente nos desafios da cadeia logística”, explica Andrade.

Ele destaca ambientes como Porto Digital, Parqtel e Senai Park. “Não precisamos de portos gigantes para sermos competitivos. Precisamos de portos inteligentes”, resume. Sobre o Senai Park, afirma: “Ele não chegou de forma aleatória. É um hub pensado para desenvolver soluções voltadas à indústria do futuro, à transição energética e à eficiência logística.”

Ao articular infraestrutura, sustentabilidade e tecnologia, Pernambuco consolida uma estratégia logística integrada, voltada ao crescimento industrial, à adaptação climática e à competitividade em um cenário global cada vez mais tecnológico.

