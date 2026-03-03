A- A+

Folha Log Pernambuco se firma como um hub logístico estratégico para o Brasil, com infraestrutura multimodal Posição geográfica privilegiada, infraestrutura adequada nos diversos modais e investimentos contínuos fazem de Pernambuco um dos mais importantes hubs do setor logístico

A infraestrutura logística, em seus diversos modais, tem papel fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Investimentos em cada etapa do setor - recebimento, estocagem, processamento, transporte e distribuição de mercadorias -, somados a sua localização estratégica, ideal para as atividades portuária e aeroportuária, fazem do estado um dos mais importantes hubs de distribuição nacional e internacional.



Situado no centro-leste do Nordeste - posição geográfica privilegiada para a distribuição de mercadorias na região e em todo o país - Pernambuco dispõe de uma costa atlântica que o permite acessar importantes rotas marítimas internacionais, ambiente favorável para o comércio exterior, ancorado pela robusta e complexa operação do Porto de Suape.



Em franco crescimento, o setor de aeroportos do estado também se consolidou como o principal polo de passageiros do Nordeste, operando com uma infraestrutura também voltada para o transporte de cargas de alto valor agregado.



Para acompanhar os demais modais, a infraestrutura logística terrestre tem investimentos importantes no horizonte e alguns resultados animadores, como constatado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

Em 2025, foram anunciados avanços em intervenções estruturantes em Pernambuco no âmbito do Governo do Estado e da União, com destaque para a ordem de serviço da primeira etapa da obra viária do Arco Metropolitano, pelo Executivo estadual, e o anúncio do retorno do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina, pelo Governo Federal.



Ambas podem desafogar as vias urbanas e aumentar a eficiência do transporte terrestre de mercadorias no estado.

Pelo mar

Em matéria de logística marítima, Pernambuco se destaca com uma operação focada principalmente no Porto de Suape, um dos mais importantes do Brasil e o principal do Norte e Nordeste em movimentação de cargas. Nesse modal, o estado está muito bem localizado para conectar o país a rotas globais e de cabotagem.



“Suape hoje é o hub port do Nordeste. Ele é o porto que tem o maior número de ligações por cabotagem, ou seja, navegação entre portos nacionais. Isso se deve muito a sua proximidade entre as capitais do Nordeste. Então, as cargas vêm muitas vezes do Sul, de São Paulo e de outros portos, e são redistribuídas para o resto do Nordeste através de Suape”, explica Armando Monteiro Bisneto, diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape.

“Um porto que também tem linhas internacionais e um grande centro de distribuição de mercadorias com o maior terminal de contêineres e o maior pátio de veículos do Norte/Nordeste”, detalha.

Segundo Armando Monteiro Bisneto, a obra de dragagem ampliando o calado do canal para 16,2 metros, concluída em dezembro passado, permite aumentar a capacidade de operação do Porto. “Isso coloca Suape na liderança no Brasil entre os portos que podem receber os meganavios. Escala na navegação é tudo, é muito importante. Nas grandes operações, quanto maior o navio, mais você ganha escala”, comenta o presidente.





Suape favorece as operações de comércio exterior e de cabotagem - Foto: Suape/Divulgação

Pelo ar

Liderada pelo Aeroporto Internacional do Recife (REC) - maior hub aéreo do Nordeste, com conectividade nacional e internacional -, a malha aeroviária de Pernambuco tem se destacado pelos novos destinos internacionais, a exemplo da cidade do Porto, além de voos domésticos reforçados, incluindo rotas para outros aeroportos do estado, como Petrolina e Fernando de Noronha.



O Aeroporto Internacional do Recife é o quinto do Brasil e o primeiro do Nordeste em transporte de cargas, com movimentação de 44.868 toneladas entre janeiro e outubro de 2025. Através do Plano de Desenvolvimento Imobiliário, o terminal receberá investimentos da ordem de R$580 milhões, e o intermodal, com investimento de R$60 milhões, será espaço de múltiplos usos e convivência, com serviços de transporte, veículos por aplicativos, vans e ônibus de turismo, lojas, cafés e lanchonetes. A obra tem prazo de conclusão previsto até o fim de 2027.





O Aeroporto do Recife é o quinto do Brasil e o primeiro do Nordeste em transporte de cargas - Foto: Leo Caldas/Aena/Divulgação

Por terra

Em matéria de transporte terrestre, obras estruturadoras como o Arco Metropolitano e o retorno do trecho pernambucano da Transnordestina possibilitarão o desvio do tráfego de cargas das áreas urbanas, a redução de custos e do tempo de transporte, consolidando o estado como um polo logístico e de exportação estratégico para o Nordeste.



As obras do Arco Metropolitano no trecho entre Moreno e Suape, com ordem de serviço já assinada pelo Governo do estado, terão investimento de aproximadamente R$650 milhões, com previsão de entrega até dezembro de 2026.

Soma-se a esses investimentos os bons resultados atestados pela mais recente Pesquisa CNT de Rodovias 2025, que avaliou avanços significativos em relação a 2024. A malha classificada como ótima ou boa atingiu 43.301 quilômetros (37,9%), ante 36.814 quilômetros (32,9%) no ano anterior.



Ao se analisarem os percentuais por gestão (i.e., 30.130 km concedidos e 84.067 km públicos), observou-se uma redução na extensão classificada como ruim. Nas rodovias concedidas, apenas 618 km receberam essa rotulação em 2025, frente a 1.609 km em 2024, representando uma queda de 61,6%.

Entre as rodovias públicas, a redução também foi expressiva: foram 16.594 quilômetros classificados como ruins em 2025, ante 21.630 quilômetros no ano anterior, correspondendo a uma queda de 23,3%.



“Esses números indicam uma melhoria no estado geral das rodovias, refletindo-se na segurança, no conforto dos usuários e na eficiência do transporte de cargas e de passageiros.

O avanço pode estar relacionado à expansão das concessões, às intervenções em trechos já concedidos e ao melhor direcionamento de recursos financeiros destinados à manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a gestão pública”, conclui o estudo.



A retomada de 73 quilômetros da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco, no trecho que passa pelos municípios de Custódia, Sertânia, Buíque e Arcoverde, é considerada essencial para consolidar o corredor logístico da Região Nordeste, reduzindo os custos logísticos e impulsionando a dinamização das cadeias produtivas, a competitividade e a integração regional.

Segundo informações do Ministério dos Transportes, 179 quilômetros da ferrovia já estão concluídos em Pernambuco, o que representa 38% da obra no estado.



O projeto integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e é considerado o principal projeto estruturante do Governo Federal no Nordeste, com investimento de R$14,9 bilhões. A ferrovia terá mais de 1.200 quilômetros, ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), com ramal até Suape (PE), atravessando 53 municípios.

Inovações

O uso de novas tecnologias, processos e estratégias tem ajudado a otimizar a cadeia de suprimentos, reduzir custos e melhorar a eficiência do setor logístico. As inovações incluem a adoção de sistemas de gerenciamento, como TMS e WMS, automação com robótica e inteligência artificial, rastreamento em tempo real com IoT e GPS, e entrega mais rápida com drones.



Em Pernambuco, o Complexo Industrial Portuário de Suape se tornou referência nacional em digitalização portuária. Em parceria com o CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), foi desenvolvido um sistema que concentra informações, automatiza processos e melhora a produtividade e a transparência das operações portuárias.

E com a instalação de centros de distribuição (CDs) de grandes empresas, como Amazon, Shopee e Mercado Livre, também desembarcou no estado a expertise em tecnologia e inteligência artificial.

Indústria

A consolidação do setor logístico em Pernambuco têm relação com a chegada de grandes empresas e indústrias com seus complexos de processamento, armazenamento e distribuição.

Na última década, especialmente através de programas de incentivos fiscais como o Prodepe e o Proind, centenas de projetos de implantação e ampliação de indústrias foram desenvolvidos, tendo o Complexo Industrial Portuário de Suape como principal polo de atração.



Entre esses empreendimentos estão a primeira indústria brasileira de produção de e-metanol (combustível verde), que será instalada em Suape, com um investimento previsto de R$ 2 bilhões; a implantação e ampliação de diversas indústrias no setor alimentício, como a JPS Unamilk em São Bento do Una e a Ambev, já presente, uma das grandes empresas em operação no estado.



O Polo Automotivo instalado em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi impulsionado com a chegada da Stellantis, em 2015. Atualmente, a planta produz cinco marcas de carros. Empresas do setor de atacarejo especializadas em logística e distribuição transferiram ou expandiram suas operações e centros de distribuição para o estado.

Outro setor de destaque, o de derivados de petróleo e biocombustíveis, ganhou uma participação significativa de investimentos contínuos na indústria química e petroquímica do estado.



