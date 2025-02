Porto de Suape é pilar estratégico para o desenvolvimento do Nordeste

A- A+

Localizado estrategicamente a 40 quilômetros do Recife, o Porto de Suape consolidou-se como um dos mais importantes complexos logísticos e industriais da América Latina, sendo um pilar estratégico para o desenvolvimento do Nordeste.



Com infraestrutura robusta, localização privilegiada e investimentos arrojados, Suape carrega títulos pesados, como a liderança na cabotagem e o desenvolvimento de um hub logístico global em ascensão. As mais de quatro décadas de operação transformaram o complexo industrial-portuário em uma potência logística nacional que conecta o País a mais de 160 portos globais, consolidando sua relevância tanto no mercado interno quanto no comércio exterior.



Evolução do Porto de Suape



Desde sua inauguração em 1979, o Porto de Suape tem evoluído como motor de desenvolvimento econômico e social para Pernambuco e regiões adjacentes. Integrado a cadeias logísticas nacionais e internacionais, o porto destacou-se inicialmente pelo movimento de combustíveis, mas diversificou suas operações para atender indústrias petroquímicas, agroindustriais e de bens de consumo.



O presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Márcio Guiot, destaca que a recente inclusão do porto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) marca um ponto de inflexão.





“Estamos recebendo a primeira parcela para obras importantes. Concluímos a dragagem do canal externo em maio e vamos iniciar a dragagem do interno, que vai durar cerca de seis meses”, afirma Guiot.



Com o programa, cerca de R$ 240 milhões foram destinados à dragagem dos canais interno e externo, infraestrutura essencial para atender à demanda de navios de maior porte.

Números de Suape



O Complexo é líder em cabotagem no Norte e Nordeste | Foto: divulgação



Suape movimenta mais de 25 milhões de toneladas anuais, com planos de duplicar esse volume até 2030. Com uma infraestrutura moderna, o Complexo é líder em cabotagem no Norte e Nordeste, movimentando 90% de contêineres da Região, e exporta produtos como etanol, açúcar e frutas tropicais para mercados como Ásia, Europa e América do Norte.



“Nosso foco é garantir a infraestrutura adequada. Para isso, os investimentos de dragagem são fundamentais. A infraestrutura é o primeiro requisito para que, como porto, a gente se coloque em uma situação diferenciada no mercado”, destaca Guiot.

A chegada de um segundo terminal de contêineres, liderado pela APM Terminals, promete ampliar a capacidade de contêineres no Complexo, consolidando Suape como um hub logístico global. Com investimento de R$ 1,6 bilhão, será o primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina, com sistema completo de gestão ambiental, gestão de resíduos, tratamento de águas residuais e modelagem de fluxo de águas subterrâneas para controle de poluição.



Além disso, o investimento contará com tecnologias como IoT, inteligência artificial e blockchain, com equipamentos elétricos que garantem operações com zero emissão de carbono.



De acordo com Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, o projeto deve alavancar ainda mais os números de movimentação de contêineres dentro do porto, trazendo ainda mais força para a consolidação do comércio internacional em Suape.



“O investimento da APM Terminals irá ampliar a capacidade de movimentação de contêineres no Complexo em 55%, assim que entrar em operação. Isso significa oferecer mais capacidade e infraestrutura frente à demanda. Por si só, o aumento de capacidade e a ampliação da competitividade são extremamente relevantes para o comércio internacional”, esclarece Daniel.





Com o objetivo de impulsionar a competitividade logística do Nordeste, o novo terminal da APM Terminals em Suape foi projetado para integrar as cadeias logísticas da região de forma eficiente.



“Com capacidade ampliada para movimentar contêineres, integração eficiente com corredores logísticos regionais e sistemas de automação e rastreamento em tempo real, o terminal reduzirá custos operacionais, aumentará a eficiência e fortalecerá Suape como um hub logístico de referência, conectando a região a mercados globais e otimizando a distribuição de produtos no Brasil e no exterior”, explica.



Cabotagem



A cabotagem, transporte marítimo entre portos brasileiros, é um dos pilares de Suape. O porto é líder na movimentação de contêineres nessa modalidade e continuará a se destacar com a entrada do segundo terminal.



“Estamos bem posicionados para atrair novas rotas e serviços, consolidando Suape como referência em cabotagem”, reforça Guiot.



Além disso, com a chegada da APM Terminals em Suape, novas soluções logísticas deverão facilitar o escoamento de cargas até os principais mercados consumidores do Brasil, promete o diretor-presidente da empresa.



“Essas soluções estão focadas principalmente em agilidade, segurança, eficiência e integração interna no ambiente portuário, garantindo que o processo de movimentação de carga entre o terminal e os modais ocorra de forma fluida”, esclarece.

Sustentabilidade



O Porto de Suape é o melhor porto público na questão ambiental | Foto: divulgação





Entre todos os avanços e planos, Guiot ressalta que o cuidado com a sustentabilidade está no DNA de Suape desde a sua criação. O complexo dedica 59% de seus 17 mil hectares a áreas de preservação ambiental, além de iniciativas robustas de ESG (ambiental, social e governança).



“Recentemente, Suape conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Ambiental da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Com isso, somos considerados o melhor porto público no quesito gestão ambiental”, explica o presidente.

No âmbito social, ele enfatiza que o porto segue com compromisso ao lado das comunidades

quilombolas e pesqueiras.



“Desenvolvemos projetos, como o ‘Raízes em Movimento’, nos quais pretendemos construir soluções junto com a comunidade local, pensando em alternativas articuladas junto às empresas do Complexo. Quanto mais conseguimos trabalhar em conjunto, melhor e maior será o nosso impacto positivo na vida dessas pessoas”, ressalta.



Outro projeto promissor dentro da pauta sustentável é o novo terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL), previsto para iniciar suas operações já no primeiro trimestre do próximo ano. Além de atender às demandas estratégicas do complexo industrial, como o fornecimento de combustível para a termoelétrica, o terminal representa uma oportunidade única de expansão econômica.



“A modalidade de arrendamento permite testar o mercado, e, uma vez consolidado, haverá uma licitação definitiva. O terminal atenderá demandas do complexo, como a termoelétrica, e abrirá portas para novos mercados, consolidando Suape como um polo de combustíveis de baixa emissão”, destaca Guiot.

Futuro



Até 2030, os planos incluem transformar Suape em um polo agroindustrial, integrando-o às cadeias produtivas de soja, milho e frutas do Matopiba e do polo de Petrolina. Para Guiot, a conexão ferroviária com a Transnordestina será um divisor de águas, ampliando o escoamento de commodities agrícolas e minerais.



Outra prioridade é atrair indústrias de alta tecnologia com menor impacto ambiental. Guiot aponta esforços na prospecção de negócios globais, com parcerias como a firmada com o Porto de Houston e acordos em negociação com portos europeus.





“Usamos inteligência artificial para identificar investidores globais e firmamos parcerias estratégicas, como com o Porto de Houston, para atrair novos negócios para Suape e estamos em vias de celebrar outros acordos, com outros portos na Europa. Com base nisso, estamos estruturando uma equipe comercial para que a gente tenha os nossos hunters indo atrás dos investidores com base nos estudos que fizemos”, explica.





Entre os critérios para a escolha de novos parceiros, Guiot chama atenção para a sustentabilidade. “As indústrias que desejam vir devem estar inseridas nas nossas políticas de sustentabilidade e de descarbonização do Complexo”, revela.

Sucesso



Com história consolidada, o Porto de Suape se apresenta como mais do que um ponto de passagem para mercadorias, sendo um motor de transformação para o Nordeste e o Brasil.



Com visão estratégica, foco em sustentabilidade e investimentos robustos, Suape se posiciona como a joia da coroa no cenário portuário nacional, pronta para enfrentar os desafios do futuro e consolidar-se como um dos maiores hubs logísticos globais.



Com infraestrutura fortalecida, integração regional e ambições globais, Suape não apenas simboliza o progresso, mas também redefine os limites do que é possível para a logística brasileira.





