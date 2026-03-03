A- A+

Folha Log Recife aposta em obras, dados e inovação para modernizar a logística urbana e reduzir gargalos Com obras e transformações digitais, a Prefeitura do Recife promove decisões operacionais e estratégicas, reduzindo gargalos e conectando setores antes isolados

A cidade do Recife entra em 2026 com um conjunto de projetos que reposicionam a capital na agenda nacional de logística urbana, mesclando infraestrutura, dados, inovação e planejamento para melhorar a circulação de mercadorias, integrar modais e reduzir gargalos históricos.

Enquanto amplia pontes, vias e conexões estruturantes, a prefeitura acelera um movimento robusto de transformação digital, criando condições para uma logística mais eficiente e resiliente num território marcado por densidade urbana e limitações de área.

A estratégia é atuar simultaneamente na mobilidade cotidiana, no preparo para eventos climáticos extremos e na criação de uma base tecnológica capaz de responder a novos fluxos econômicos.

Na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o secretário Rafael Cunha afirma que o município vive uma fase de consolidação institucional.

“O Recife vem construindo um plano de médio e longo prazo que transforma políticas de governo em políticas de Estado. E quando aplicamos tecnologia para promover e cuidar da cidade, atacamos diretamente questões de mobilidade, circulação de cargas e eficiência urbana”, diz.

Segundo ele, o uso de dados passou a orientar decisões operacionais e estratégicas, conectando setores antes isolados e permitindo respostas mais rápidas a mudanças do território.

Monitorando vias, a prefeitura tem uma visão da dinâmica real das ruas, planejando e executando intervenções com rapidez e precisão. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

Parceria

Uma das iniciativas de maior impacto é a parceria com Google e Waze, que permite ao Centro de Operações Municipais acessar cinco anos de dados históricos de tráfego.

A prefeitura, agora, monitora padrões de lentidão, horários críticos, recorrência de incidentes e variações de velocidade por corredor.

“Isso nos dá uma visão inédita da dinâmica real das vias. Com dados confiáveis, tomamos decisões mais rápidas e planejamos intervenções com muito mais precisão”, explica Cunha.

A lógica é inspirada em cidades asiáticas que usam inteligência artificial para reorganizar fluxos em tempo real.

O Recife também incorporou imagens diárias de satélite por meio do programa Brasil Mais, da Polícia Federal. A ferramenta utiliza IA para detectar alterações no território e alertar sobre ocupações irregulares, desmatamento urbano e riscos associados à drenagem.

“Antes, trabalhávamos com imagens a cada 15 dias. Hoje, recebemos diariamente e conseguimos agir antes que um problema ambiental se transforme em problema logístico”, afirma.

Preservar áreas verdes, diz, é preservar a capacidade de escoamento, reduzir alagamentos e proteger corredores viários sensíveis, evitando paralisações que impactam o transporte de insumos e a distribuição de mercadorias.

A cidade ampliou ainda sua rede de sensores climáticos e ambientais com equipamentos de alta precisão instalados pelo Google.

Em paralelo, uma startup local, criada dentro do programa municipal de inovação, testa sensores de alagamento conectados ao Centro de Operações.

“A ideia é que climatologia, mobilidade e logística estejam integradas num mesmo fluxo de análise. Quanto mais dados, menor o impacto dos eventos climáticos sobre a cidade”, explica Cunha.

O Recife também integra o City Data Alliance, da Bloomberg, onde desenvolve agentes de IA que auxiliam meteorologistas na previsão de chuvas intensas e de impactos sobre a rede viária.

A prefeitura também prepara uma política municipal de inteligência artificial voltada ao desenvolvimento urbano.

O plano inclui turmas do Embarque Digital dedicadas à IA, certificações tecnológicas em parceria com grandes empresas, bolsas de pós-graduação para egressos e servidores, ampliação do programa Eita!Recife e disponibilização de datasets e APIs públicas para testes de soluções.

Economia

No campo econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalha para criar um ambiente de negócios alinhado às demandas logísticas.

O secretário Carlos Andrade Lima destaca que “a logística é hoje um dos principais determinantes da competitividade urbana”.

Ele afirma que o município tem avançado na modernização do licenciamento econômico, na revisão do uso do solo e no estímulo a polos produtivos ligados a transporte, armazenagem, distribuição e tecnologia aplicada à cadeia de suprimentos. “Nosso objetivo é claro: que a logística seja um ativo competitivo, não entrave”, diz.

O programa Investe Recife atua na atração de empresas e no suporte técnico à instalação de operações. A parceria com o Porto Digital dinamiza o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à logística inteligente.

O gestor da pasta ressalta o papel do Embarque Digital, que formou uma geração de profissionais absorvida por empresas de tecnologia e setores industriais.

“É mão de obra qualificada que chega no momento certo, em sintonia com as demandas de inovação das empresas instaladas no Recife”.

O secretário lembra ainda que a nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) otimiza o uso do território e ajuda a compatibilizar expansão produtiva com mobilidade e sustentabilidade.

Infraestrutura

Na infraestrutura urbana, a prefeitura executa um dos maiores ciclos de obras viárias das últimas décadas. A Ponte Jaime Gusmão, entregue recentemente, abriu nova rota entre Iputinga e Monteiro, reduzindo pressão sobre corredores adjacentes.

A futura Ponte Cordeiro–Casa Forte, junto ao complexo viário da III Perimetral, promete reorganizar fluxos entre as zonas Oeste e Norte, num investimento superior a R$180 milhões.

As intervenções devem redistribuir tráfego, criar alternativas à avenida Caxangá e aumentar a fluidez de cargas que circulam entre as regiões Norte, Oeste e Centro.

A Ponte Júlia Santiago, entre Areias e Imbiribeira, alcançou 86% de execução e vai agilizar o fluxo entre avenidas estratégicas para distribuição urbana.

Na bacia do Beberibe, a nova Ponte do Rio Morno foi entregue, e a Ponte do Arruda está em fase final, ambas integrando a via radial que liga a BR-101 ao corredor da Agamenon Magalhães, criando um percurso alternativo ao eixo saturado da avenida Norte.

Em Boa Viagem, três novos pontilhões ampliam opções de circulação interna, facilitando trajetos de entrega em uma das zonas de maior densidade populacional e comercial da cidade.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques, o impacto logístico dessas obras é direto.

“Mobilidade não é só deslocar pessoas, é fazer a cidade funcionar. Cada nova ponte melhora a circulação das mercadorias, reduz tempo de trajeto e elimina gargalos que pesam no bolso de quem produz. A ponte do rio Morno e a ponte do Arruda integram a nova via radial entre Agamenon e BR-101, e isso se soma à Jaime Gusmão, à Areias–Imbiribeira, à futura Cordeiro–Casa Forte e aos trechos viários da Avenida Beberibe. É uma infraestrutura que conversa entre si e torna o Recife mais ágil, mais competitivo e mais preparado para o futuro”, afirma.

Prevenção

A ampliação da infraestrutura logística também passa pela reorganização operacional da cidade. Segundo Rafael Cunha, um dos pilares é a capacidade de transformar o Centro de Operações do Recife em um ambiente que trabalha com previsões, e não apenas respostas.

“O Recife precisa agir antes, e não depois. Quando as equipes conseguem antecipar riscos de alagamento, deslocar manutenção viária, acompanhar a elevação das marés e cruzar tudo isso com os dados de tráfego, nós diminuímos o impacto direto na circulação de mercadorias”, explica.

O município, afirma, começou a integrar áreas como drenagem, limpeza urbana, iluminação, trânsito, clima e logística em um único fluxo, criando uma operação urbana capaz de responder de forma mais precisa aos picos de entrega e aos horários de maior pressão viária.

O avanço tecnológico vem acompanhado de mudanças na relação da prefeitura com a gestão territorial. A cidade passou a utilizar IA para monitoramento de deslizamentos e identificação de superfícies impermeáveis, que influenciam diretamente a logística.

“Quando se perde permeabilidade, perde-se capacidade de drenagem. Isso causa alagamentos que bloqueiam vias e afetam rotinas de distribuição. Então, tudo está conectado”, afirma Cunha.

No Recife, 70% das ocorrências de retenção viária após eventos de chuva acontecem em corredores estratégicos para o transporte de cargas, o que reforça a necessidade de integrar urbanismo, meio ambiente e mobilidade na mesma tomada de decisão.

Com obras estruturantes, política de inovação consolidada e uso crescente de dados, o Recife projeta uma logística mais eficiente, capaz de sustentar a expansão produtiva e responder com agilidade às pressões da economia urbana.

