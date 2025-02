Senac: referência na formação profissional

A- A+

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com 1.089 títulos de cursos espalhados em 617 unidades operativas.

Administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), representante de cinco milhões de empresas que geram 25,5 milhões de empregos diretos e formais no setor, a instituição é uma referência na formação de profissionais na área de logística, destacando-se pelo atendimento às demandas crescentes do mercado e pela contribuição ao desenvolvimento econômico e social em Pernambuco.

MEDIOTEC

Através de iniciativas e cursos oferecidos na Faculdade Senac, a instituição prepara jovens e adultos com competências técnicas, práticas e teóricas indispensáveis para uma atuação de excelência em setores estratégicos. Um exemplo é o MedioTec, programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece cursos técnicos de nível médio para alunos matriculados na rede pública.

Desde 2021, o projeto tem desempenhado um papel transformador ao integrar o ensino técnico ao ensino médio, possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de habilidades práticas desde cedo. O curso Técnico em Logística, presente em unidades como Recife, Paulista, Caruaru e Petrolina, é um exemplo claro.

Equipado com laboratórios modernos e uma metodologia que equilibra teoria e prática, o curso capacita profissionais para atuar em diversos setores, incluindo indústria, comércio, transporte, serviços e tecnologia. Além disso, prepara os alunos para os desafios da Logística 4.0, incorporando o uso de tecnologias avançadas como Internet das Coisas (IoT), Big Data e inteligência artificial.

Um grande diferencial do Mediotec é a possibilidade de verticalização da educação, permitindo que os alunos aproveitem os conhecimentos adquiridos no curso técnico para reduzir a carga horária necessária em uma graduação na Faculdade Senac. No âmbito do Senac-PE, é oferecido o curso Técnico em Logística no turno da tarde, com uma oferta de 40 vagas anuais.

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto

A primeira turma foi formada em 2023, com 130 jovens. Com o crescimento do programa, foram incorporados os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Programação de Jogos Digitais. Já a Faculdade Senac-PE, no eixo de Gestão e Negócios, oferece 19 cursos superiores, cada um com 40 vagas disponibilizadas semestralmente. Entre eles, destaca-se o curso de Tecnólogo em Logística.

“A qualificação profissional é um pilar indispensável para o desenvolvimento econômico e social. Em um setor tão dinâmico quanto o de logística, onde inovações e avanços tecnológicos são constantes, é fundamental capacitar os trabalhadores para que eles não apenas acompanhem as mudanças, mas também tenham habilidades de lidar com os processos de transformação. No Senac, nosso compromisso é oferecer uma educação de qualidade, alinhada às demandas do mercado e às necessidades das empresas. Por isso, por meio dos cursos ofertados tanto a nível superior, quanto técnico, buscamos proporcionar aos nossos alunos uma visão estratégica e sustentável, capacitando para enfrentar desafios com o uso de novas tecnologias. Nossa missão é ir além da formação técnica: queremos impactar efetivamente a sociedade e fortalecer a economia através da educação”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto.

TECNÓLOGO

Na Faculdade Senac, o curso de Tecnólogo em Logística, juntamente com outras formações no eixo de Gestão e Negócios, já formou profissionais que hoje se destacam em áreas como gestão de cadeias de suprimentos, controle de estoques, planejamento de rotas e logística reversa.

Outro ponto que atrai estudantes para o curso é a sua curta duração, característica dos cursos tecnológicos, que permite uma rápida entrada no mercado de trabalho. Algo que beneficia tanto os jovens que buscam iniciar suas carreiras quanto os profissionais que desejam se qualificar ou fazer uma transição de área. A localização estratégica de Pernambuco, com acesso a importantes portos e mercados, potencializa ainda mais a relevância do curso, atendendo às demandas de um mercado em constante expansão.

“Segundo o Plano Nacional de Logística (PNL) para 2035, as inovações estão alinhadas à sistematização de processos de planejamento, à integração com o Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL) e à construção de uma rede de simulação que contemple tanto uma estrutura municipal e intermunicipal quanto uma integração dos modais ferroviário e aquaviário. Dentro desse contexto, a qualificação, na minha perspectiva, é indispensável porque são os trabalhadores os principais agentes responsáveis pela transformação cultural e operacional necessária para alcançar essas inovações”, explicou Over Causil, coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Logística.

Ele destaca também que os profissionais do setor logístico devem estar capacitados para planejar e operacionalizar essas mudanças, o que garante eficiência e competitividade. "Além disso, é importante ressaltar a relevância da transformação digital, que já faz parte da realidade do setor. Ferramentas como inteligência artificial, Big Data e sistemas de automação exigem profissionais qualificados que possam utilizá-las de forma estratégica, contribuindo para a modernização e o crescimento sustentável da logística na região de Pernambuco e no Brasil todo”, completou.

PROJEÇÕES

Causil também analisou quais as projeções para o setor de logística nos próximos anos. “Os principais desafios do setor são a qualificação dos trabalhadores e melhorias em infraestrutura de redes e comunicações. A necessidade de atualizar a mão de obra em relação ao uso de ferramentas tecnológicas é uma questão urgente. Muitos profissionais que atuam em áreas operacionais ainda encontram dificuldades em adotar soluções digitais, como o uso de documentos eletrônicos armazenados em nuvem ou em sistemas integrados. A resistência à transformação digital é uma barreira que precisa ser superada por meio de capacitação e incentivo à adoção de novas tecnologias”, abordou.

“Por outro lado, a transformação digital requer conectividade constante, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, em todas as regiões do país. No entanto, a falta de acesso à internet em áreas remotas compromete o uso de ferramentas essenciais, como geolocalização e roteirização. Esse é um desafio que exige atenção das autoridades e investimentos em infraestrutura tecnológica para garantir a inclusão dessas regiões no sistema logístico nacional”, frisou.

