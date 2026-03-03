A- A+

Folha Log Suape projeta novo ciclo logístico com megainvestimentos e foco em energia de baixo carbono O Complexo Industrial Portuário de Suape acelera obras e atrai projetos de grande porte, o que o colocará na liderança, no Brasil, entre os portos capazes de receber meganavios

Em 2026, o Porto de Suape pretende se tornar referência central de um novo ciclo logístico no Brasil, alimentado por investimentos, infraestrutura ampliada e uma agenda de energia de baixo carbono.

À frente desse processo, o diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, resume a meta: “Suape é um porto que funciona todos os dias do ano, sem filas e com condições meteorológicas favoráveis”.

A declaração guia uma análise centrada em capacidade operacional, integração modal, sustentabilidade e inovação tecnológica.

Os avanços fazem parte de um projeto basilar consolidado de expansão. Só nos últimos dois anos, Suape acelerou obras e atraiu projetos de grande porte.

Entre eles, a dragagem do canal externo garantiu 20 metros a mais de profundidade, posicionando o atracadouro entre os que dispõem de maior calado do país.

Com o aval da Autoridade Marítima, Suape poderá receber embarcações de classe mundial, como o Suezmax, navio-tanque com calado de 17 metros de capacidade e carga entre 140 mil e 175 mil toneladas.

Para ampliar projetos, a dragagem do canal interno, com obras iniciadas ainda em agosto de 2025, prevê aprofundar até 16,2 metros para permitir a atracação de porta-contêineres de 366 metros e outras embarcações de grande porte, mesmo com a capacidade máxima de carga.

Diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

O mesmo contrato contempla também a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos (PGLs) 3A e 3B, para aprofundamento até 18,5 metros.

Com isso, Suape terá o maior calado operacional para porta-contêineres entre os portos públicos brasileiros e o segundo maior calado operacional do país para granéis líquidos.

“Isso coloca Suape na liderança, no Brasil, entre os portos capazes de receber meganavios. Na navegação, a escala é fundamental. Quanto maior o navio, maior o ganho operacional. Em vez de enviar vários navios pequenos para portos menores, você concentra a operação em um navio de grande porte atracado em Suape, e a distribuição segue dali para outras embarcações ou fica no próprio complexo para redistribuição. É um benefício logístico enorme”, destaca o presidente do complexo.

Granéis

O Porto de Suape avança em uma nova etapa de ampliação da capacidade de estocagem e movimentação de granéis. O Terminal de Granéis Sólidos, com 7,25 hectares na retroárea do Cais 5, terá capacidade de 1.000 toneladas e receberá R$59,8 milhões do consórcio SUA Granéis, que administrará o equipamento por 25 anos.

A previsão é movimentar 770 mil toneladas por ano, incluindo coque de petróleo e barrilha.

Na área de granéis líquidos, a Ultracargo, do Grupo Ultra, investirá R$155 milhões para ampliar sua unidade.

O projeto, com obras a partir de 2025 e operação prevista para 2028, inclui quatro novos tanques de 10 mil metros cúbicos cada um, reforçando o armazenamento de gasolina e etanol.

“Suape se consolidou como um grande centro de distribuição de mercadorias. O complexo abriga o maior terminal de contêineres e o maior pátio de veículos do Norte e Nordeste, além de ser o maior porto do país em área organizada. Dentro dessa área, concentra também a maior capacidade de movimentação de granéis líquidos”, destaca Armando Monteiro Bisneto.

Terminais

A expansão de terminais privados reforça o perfil exportador de Suape. A APM Terminals, da Maersk, investe R$2,2 bilhões em um terminal de contêineres que será o primeiro totalmente eletrificado da América Latina, com geração prevista de 250 empregos diretos e 2.000 indiretos.

A dragagem dos canais posiciona os atracadouros entre os que dispõem de maiores calados do país. Foto: Divulgação / Suape

Com 50 hectares, o terminal terá capacidade inicial de 400 mil TEUs por ano e poderá ultrapassar 1,3 milhão de TEUs. A primeira etapa deve operar no segundo semestre de 2026, e a segunda, antecipada em sete anos, inicia obras em 2027.

Outro projeto é o terminal de GLP da OT Gás, joint venture entre o Grupo Edson Queiroz, Oiltanking Logística Brasil e a Copa Energia. Com investimento de R$1,2 bilhão, o terminal usará tecnologia inédita de refrigeração e terá capacidade de 1,5 milhão de toneladas, gerando mais de 1.000 empregos durante as obras.

Energia

Suape se projeta também como polo de combustíveis renováveis. Duas plantas de e-metanol, anunciadas por European Energy e GoVerde, somam investimentos bilionários e previsão de 100 mil toneladas por unidade.

Segundo a direção do porto, o mercado de energias limpas deve crescer rapidamente, e a operação exigirá hidrogênio verde e CO2 biogênico, estimulando parcerias com o setor sucroenergético e com aterros para formar uma rede de insumos.

Outra frente de diversificação é a adaptação do Cais de Múltiplos Usos para instalar um Terminal de Regaseificação de GNL, investimento de R$320 milhões conduzido pela OnCorp em parceria com a Shell. O empreendimento deve gerar 240 empregos e coloca Suape na rota dos terminais de gás natural liquefeito da região.

A operação será feita por um navio FSRU ancorado no cais, responsável pela regaseificação e conectado por gasodutos à Estação de Transferência de Custódia, que abastece o Grande Recife, cidades do interior e outros estados. Com capacidade compartilhada entre dois grandes grupos internacionais, o terminal deve se consolidar como alternativa segura e escalável ao suprimento de gás natural no Nordeste.

Senai Park

A modernização passa por tecnologia e qualificação. O Senai Park, inaugurado em outubro, abriga projetos pilotos e empresas em áreas como armazenamento de energia e automação.

“O Senai Park é a cereja do bolo desse novo ciclo”, diz Armando, ao qual se soma o TecHub de Transição Energética, com usinas solares, unidades de produção de hidrogênio verde e plantas de teste.

A sustentabilidade não é retórica. Suape conquistou o Selo Pró-Clima 2025 e preserva grande parte de seu território como área ecológica, com extensões significativas de Mata Atlântica.

Entre as medidas práticas, há o projeto de eletrificação das atracações, que permitirá que navios desliguem motores e recebam energia em terra.

“Isso elimina o uso de diesel durante a atracação”, afirma o presidente, ressaltando prêmios e reconhecimentos como reflexo da incorporação de critérios ambientais às operações.

Multimodal

A conectividade interna e regional segue como desafio e oportunidade. A Transnordestina foi retomada, e Suape defende, a partir daí, ligação com a Ferrovia Norte-Sul para integrar corredores de grãos e minério.

“A ferrovia é fundamental para dar o salto que precisamos”, afirma o presidente, lembrando que áreas do porto já estão reservadas para terminais de minério e granéis sólidos.

No acesso rodoviário, obras previstas do Arco Metropolitano devem descongestionar a Região Metropolitana do Recife e reduzir custos logísticos.

O porto ampliou a capacidade de tancagem e investimentos em armazenagem, com ampliação do pool de combustíveis para 247 mil m2 e expansão anunciada pela Ultracargo.

A multiplicidade de equipamentos amplia a oferta a setores como farmacêutico, automotivo e agroindustrial; Aché e Blau confirmaram expansões relevantes no complexo, com aportes e geração de empregos.

Governança e credibilidade orientam a atração de investimentos. Suape vem privilegiando contratos efetivos e aponta que a divulgação criteriosa de projetos reforça confiança: “Nós só anunciamos projetos homologados. Isso traz credibilidade e confiança ao mercado”, afirma o presidente do porto.

Missões comerciais, contatos com portos globais e interlocução com investidores internacionais fazem parte da estratégia de internacionalização.

Expansão

Para o futuro, Suape desenha um porto multifuncional, com terminais para granéis líquidos e sólidos, um hub de contêineres eletrificado, polos farmacêutico e automotivo, fábricas de combustíveis renováveis e centros de pesquisa aplicados.

“Suape desempenha um papel central na logística nacional por atuar como um hub port, distribuindo cargas para outros portos do país. É o porto com maior número de conexões de cabotagem no Brasil, resultado direto da proximidade entre as capitais do Nordeste. Muitas cargas chegam do Sul e Sudeste e são redistribuídas para todo o Nordeste a partir de Suape. O complexo também se destaca por suas águas naturalmente calmas e profundas, condição que vem sendo aprimorada com obras que ampliam ainda mais sua capacidade operacional”, conclui o presidente.

