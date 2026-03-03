A- A+

Folha Log Sudene articula frentes institucionais, financeiras e de planejamento para viabilizar ferrovia em PE Ramal SalgueiroSuape é tratado como eixo estruturante da Transnordestina e peça-chave para a competitividade logística e industrial do Estado

A viabilização do trecho ferroviário em Pernambuco, com destaque para o ramal Salgueiro-Suape, tem sido tratada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) como uma agenda estruturante para o desenvolvimento regional e para a consolidação do estado como polo logístico do Nordeste.

Embora não atue como executora direta das obras, a autarquia tem desempenhado papel central na articulação institucional, no planejamento de longo prazo e na construção de condições econômicas e financeiras favoráveis à implantação do projeto.

Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a atuação da autarquia no estado envolve múltiplas frentes, com foco na integração plena de Pernambuco à malha ferroviária regional.

“Em Pernambuco, a Sudene atua em frentes institucionais e estratégicas voltadas à viabilização do ramal Salgueiro-Suape e à integração plena do estado à malha regional da Transnordestina. A autarquia mobiliza sua capacidade de articulação federativa, planejamento de longo prazo e interlocução com o sistema financeiro e com o setor produtivo para criar condições favoráveis à implantação sustentável do projeto”, afirmou.

A articulação intergovernamental é apontada como a principal dessas frentes. De acordo com Francisco Alexandre, a Sudene mantém interlocução permanente com o Governo Federal, o Governo de Pernambuco e os órgãos responsáveis pela política nacional de transportes.

A Sudene trabalha para assegurar que o ramal Salgueiro-Suape seja tratado como parte indissociável da Transnordestina. Foto: ELVIS ALELUIA/ASCOM/SUDENE

“Trabalhamos em especial com o Ministério dos Transportes e a Infra S.A., em torno de uma agenda comum para o trecho pernambucano”, explicou.

O objetivo dessa atuação, segundo o superintendente, é assegurar que o ramal Salgueiro-Suape seja tratado como parte indissociável da Transnordestina.

“Temos o ramal como indispensável à sua funcionalidade econômica e logística, e não como um empreendimento isolado”, disse.

A avaliação da Sudene é de que a ausência desse trecho comprometeria a racionalidade econômica do projeto ferroviário no Nordeste.

Outra frente considerada estratégica é a participação da autarquia nos debates sobre a estruturação financeira da obra.

A Sudene integra discussões sobre modelos de financiamento, avaliação de arranjos institucionais e diálogo com agentes financeiros públicos e privados, “buscando contribuir para a construção de uma engenharia financeira juridicamente segura, estável e compatível com a escala do investimento requerido”, afirmou Francisco Alexandre.

Segundo ele, essa atuação tem como efeito a redução de incertezas e o aumento da atratividade do projeto para potenciais parceiros e investidores.

PLANEJAMENTO

No campo do planejamento, a autarquia insere o ramal pernambucano nas políticas regionais de longo prazo. O trecho Salgueiro-Suape é articulado à Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e ao Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), reforçando a lógica de integração entre infraestrutura logística e desenvolvimento produtivo.

Para a Sudene, a ligação ferroviária com o Porto de Suape é condição estrutural para ampliar a competitividade industrial, interiorizar investimentos e consolidar Pernambuco como hub logístico.

A mediação entre os entes públicos e a iniciativa privada também integra essa estratégia.

“A Sudene atua como plataforma institucional de convergência entre os diferentes níveis de governo e o setor produtivo, exercendo um papel de mediação orientado à construção de consensos operacionais em torno da agenda ferroviária”, destacou o superintendente.

Esse diálogo envolve ministérios, governo estadual, operadores ferroviários, empresas de logística, setor industrial e representantes de cadeias produtivas diretamente interessadas no projeto.

A Sudene mantém interlocução com os governos Federal, de Pernambuco e órgãos nacionais de transportes. Foto: ELVIS ALELUIA/ASCOM/SUDENE

Apesar do protagonismo institucional, a Sudene ressalta que não atua como executora dos projetos técnicos.

“Atualmente, a Sudene não atua como órgão executor ou coordenador de estudos de engenharia, projetos básicos ou executivos, nem como titular de tratativas contratuais relativas a trechos da Transnordestina em Pernambuco”, afirmou.

Essas atribuições permanecem sob responsabilidade do Ministério dos Transportes, da Infra S.A., das agências reguladoras e dos operadores.

ATUAÇÃO

A contribuição da autarquia ocorre, segundo o superintendente, por meio do acompanhamento técnico das discussões estruturantes, da interlocução com os órgãos federais e estaduais e da produção de subsídios econômicos e territoriais.

Esse posicionamento permite qualificar o debate público, reduzir assimetrias de informação e preparar o estado e a região para absorver os investimentos quando os projetos amadurecerem.

Os instrumentos fiscais e financeiros administrados pela Sudene também são apontados como indutores importantes para a atração de investimentos.

Entre eles estão o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e os incentivos fiscais federais, como a redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Segundo Francisco Alexandre, esses mecanismos ajudam a reduzir o custo de capital de projetos intensivos, como terminais intermodais, centros de distribuição e plantas industriais dependentes de logística pesada.

TRANSNORDESTINA

Na estratégia da Sudene, a Transnordestina é tratada como infraestrutura capaz de reorganizar fluxos produtivos e reduzir custos sistêmicos de transporte.

Para Pernambuco, isso representa a conexão do Sertão produtivo ao Porto de Suape e à malha regional que se estende pelo Piauí e pelo Ceará.

No plano regional, a ferrovia é vista como instrumento de redução das desigualdades territoriais e de diminuição da dependência do modal rodoviário.

Os impactos esperados abrangem setores como fruticultura irrigada, polo gesseiro, indústria têxtil, agroindústria, cadeia de combustíveis e insumos industriais.

A expectativa é de redução significativa dos custos logísticos, aumento da previsibilidade e diversificação da matriz de cargas do Porto de Suape, ampliando sua competitividade frente a outros portos nordestinos.

AVANÇO

Do ponto de vista logístico, a leitura da Sudene é de que a consolidação do trecho ferroviário em Pernambuco representa uma mudança estrutural na forma como o estado se insere nas cadeias produtivas nacionais e internacionais.

A ferrovia é vista como elemento capaz de reequilibrar a matriz de transportes, hoje fortemente dependente do modal rodoviário, e de ampliar a eficiência sistêmica do escoamento de cargas de alto volume e baixo valor agregado, típicas do perfil produtivo do interior nordestino.

Ao destacar a redução significativa dos custos logísticos, com estimativas de diminuição superior a 50% no valor do frete em relação ao transporte rodoviário, a Sudene sinaliza que a ferrovia tem potencial para alterar decisões locacionais de investimento, ampliar margens operacionais e tornar viáveis projetos industriais e agroindustriais hoje limitados pela logística.

A previsibilidade de prazos e a redução de perdas operacionais também são apontadas como ganhos relevantes, especialmente para cadeias sensíveis a tempo e escala.

No caso específico do Porto de Suape, a integração ferroviária tende a reposicionar o complexo portuário em uma lógica mais diversificada de cargas.

Atualmente concentrado em veículos e granéis líquidos, o porto passa a ter condições de incorporar fluxos industriais regulares, contêineres e cargas gerais, ampliando sua competitividade e área de influência.

A Sudene avalia que essa mudança estrutural fortalece o papel de Pernambuco como elo entre o interior produtivo e os mercados externos.

Outro ponto destacado pela autarquia é o efeito integrador da ferrovia com outros equipamentos modais nacionais.

A possibilidade de articulação futura com a Ferrovia Norte-Sul amplia o potencial de escoamento de insumos e produtos para além do Nordeste, conectando Pernambuco a corredores logísticos estratégicos do país.

Esse fator reforça a leitura de que o trecho Salgueiro-Suape não deve ser analisado isoladamente, mas como parte de um sistema logístico nacional em expansão.



