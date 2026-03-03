Temape-TMP: referência na movimentação de granéis líquidos no Nordeste

A- A+

O TEMAPE-TMP é referência no setor de movimentação de granéis líquidos no Nordeste, com expertise consolidada no armazenamento seguro e eficiente de combustíveis e biocombustíveis. Atuamos no Porto de Suape-PE há 28 anos e agora no Porto de Itaqui-MA como um elo estratégico na cadeia de suprimentos, garantindo a integridade e fluxo contínuo desses produtos essenciais para a economia brasileira.



As atividades no Porto de ITAQUI, foram iniciadas em setembro passado, onde dispomos de uma infraestrutura supermoderna projetada preferencialmente para a interiorização e exportação de combustíveis e biocombustíveis. Nossos terminais contam com:



• Tanques de armazenagem construídos com materiais específicos e de acordo com as normas técnicas vigentes, com sistemas de medição de fluxo muito precisos, de monitoramento e controle ambiental avançados com gerenciamento de riscos garantidos.

• Sistemas de carga e descarga equipados com tecnologia de última geração para os modais rodoviário, ferroviário e dutoviário, garantindo agilidade e alta precisão nas operações.

• Equipes plenamente capacitadas e treinadas para operação com produtos perigosos e em planos de respostas a eventuais emergências.



Sua localização estratégica no retroárea do Porto do Itaqui também se destaca pela importância e capacidade de recebimento de navios de grande calado, e expedição rodoviária e ferroviária com menores custos para o Norte, Nordeste e Centro Oeste, atingindo uma das maiores hinterlândias do Brasil.



Nosso Terminal foi inicialmente concebido com instalação de capacidade estática de 60.000 metros cúbicos distribuídos em 11 tanques para armazenagem de granéis líquidos; 4 plataformas (duplas) rodoviárias com capacidade de carregamento e descarregamento para 280 caminhões/dia; 6 plataformas ferroviárias de bitola mista (duplas) com capacidade de carregamento e descarregamento de 24 vagões/dia; além de 2 linhas de dutos de 14” para recebimento e expedição marítima. Estamos capacitados para movimentar acima de 200.000 metros cúbicos/mês de produtos derivados de Petróleo e Biocombustíveis, sendo atualmente a mais moderna Planta de Armazenagem de Granéis Líquidos em operação na Região.



Esta estrutura já viabilizou um projeto, com execução iniciando-se até o final deste ano, de uma Base Secundária conectada por Ferrovia ao Porto do Itaqui, localizada no Município de Teresina-PI, uma das regiões mais demandadas atualmente pelo setor de distribuição de combustíveis, com grande déficit operacional, trazendo custos logísticos perfeitamente passíveis de redução. Ali será implantada em 24 meses um equipamento ágil e moderno provido dos modais de carga e descarga ferroviária e rodoviária, em parceria logística com a FTL, além de tancagem estática compatível para a atividade local.

O TEMAPE-TMP opera há 28 anos no Porto de Suape e está investindo na ampliação e modernização de seu terminal. Foto: Divulgação

Por fim, estamos ampliando e modernizando nosso Terminal no Porto de Suape, em Pernambuco, com investimentos em torno de R$120.000.000,00, quais sejam:



. Ampliação da capacidade estática atual de 58 milhões para 83 milhões de litros,

. Aumento das posições concomitantes de carregamento e descarregamento rodoviário contando com 50 braços, sendo 45 do tipo Top Load e 05 do tipo Bottom Load, além da adição de 04 novas posições para descarga, mais do que dobrando a capacidade de movimentação diária.

. Todo sistema de bombeio às Plataformas de carregamento com capacidade simultânea de elevada performance (2.000 lts/min) sendo resguardada a segurança operacional necessária.

Postos de distribuição PETROVIA. Foto: Divulgação

Os investimentos realizados no Porto de Itaqui/MA e em andamento no Porto de Suape/PE, consolidarão o TEMAPE-TMP como a melhor e mais moderna estrutura do Nordeste no setor de logística para combustíveis e biocombustíveis, através de sua permanente e estratégica gestão pessoal e local, garantindo toda qualidade que este segmento demanda.

