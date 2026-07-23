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multimodal nordeste 2026 TOTVS apresenta soluções para transformar a logística e mostra aplicações reais de IA na Multimodal Companhia leva ao evento seu portfólio completo para logística e supply chain, e mostra como a inteligência artificial vem transformando a gestão das operações no Brasil

A transformação digital da Logística será um dos temas centrais da participação da TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, na Multimodal Nordeste 2026. Durante o evento, que acontece de 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, a companhia apresenta seu portfólio completo de soluções voltado à gestão da cadeia de suprimentos e reforça como a inteligência artificial já está sendo aplicada para aumentar a eficiência operacional em empresas brasileiras.

No estande, os visitantes poderão conhecer a Suíte Logística da TOTVS, um conjunto integrado de soluções SaaS (Software as a Service) desenvolvido para apoiar operações de ponta a ponta, desde o planejamento e a armazenagem até o transporte, a distribuição e o monitoramento das entregas.

O portfólio reúne tecnologias para gestão de armazéns (WMS), gerenciamento de transportes (TMS), roteirização inteligente, torre de controle logística, gestão de pátios (YMS), rastreamento de entregas, planejamento logístico, automação de processos e integração entre embarcadores, operadores logísticos e transportadoras. As soluções também utilizam recursos de inteligência artificial, analytics e automação para proporcionar maior visibilidade sobre toda a operação, reduzir custos e aumentar a produtividade.

A participação da TOTVS na Multimodal Nordeste 2026 também será marcada pela palestra "Inteligência artificial além do hype: impactos e oportunidades da IA nas operações logísticas e na cadeia de supply". Durante a apresentação, será mostrado como a inteligência artificial já vem transformando, na prática, a gestão da cadeia de suprimentos, indo além das expectativas criadas em torno da tecnologia.

"A logística vive um momento de profunda transformação, impulsionada pelo uso cada vez mais estratégico dos dados e da inteligência artificial. Na TOTVS, nosso objetivo é apoiar as empresas nessa jornada por meio de um ecossistema integrado de soluções que conecta toda a cadeia de suprimentos, aumenta a eficiência operacional e fortalece a competitividade dos negócios. Seguimos investindo continuamente em inovação para preparar nossos clientes para os desafios de um mercado cada vez mais dinâmico e exigente", destaca Angela Gheller, diretora de produtos para Logística da TOTVS.

Realizada em Pernambuco, a Multimodal Nordeste reúne profissionais, executivos e empresas dos segmentos de logística, transporte, intralogística, comércio exterior e supply chain, consolidando-se como um dos principais encontros do setor na região Nordeste. A expectativa é reunir fornecedores de tecnologia, operadores logísticos, embarcadores e especialistas para discutir tendências, inovação e os desafios da movimentação de cargas no Brasil.

Multimodal Nordeste 2026

Data: 4 a 6 de agosto

Horário: 14h às 20h

Local: Recife Expo Center

Inscrições e informações: https://multimodalnordeste.com.br/

Sobre a TOTVS

Maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS cria soluções para potencializar a evolução das pessoas e das empresas. Com mais de 70 mil clientes no Brasil e em diversos países da América Latina, possui um ecossistema completo de tecnologia: TOTVS Gestão, com ERPs, soluções cross e sistemas especializados que garantem mais produtividade, eficiência e governança; RD Station, com ferramentas digitais de marketing, vendas e relacionamento para as empresas impulsionarem seus negócios e crescerem; e Techfin ERP Finance, que oferece soluções de crédito B2B e pagamento para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros. Nos últimos 5 anos, a TOTVS investiu R$3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, com destaque para Inteligência Artificial, buscando inovar cada vez mais para ser o trusted advisor de seus clientes. As empresas que movem o país confiam na TOTVS. O Brasil que faz faz com TOTVS. Saiba mais em: http://www.totvs.com.br

Informações da TOTVS para a imprensa:

IDEAL Axicom – [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/totvs/

Instagram: https://instagram.com/totvs

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