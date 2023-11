Arquimed Saúde tem como meta o bem-estar do paciente em todos os momentos da vida

A- A+

Avanços da saúde e cuidados possibilitam a experimentação de uma vida com qualidade para todos. É possível ter bem-estar e maior independência motora mesmo dentro de limitações impostas por doenças crônicas ou condições atípicas. O cuidado para que pessoas com limitações conquistem uma vida mais confortável demanda, por muitas vezes, uma atenção especializada. A Arquimed Saúde, uma empresa pernambucana de gestão em saúde e assistência domiciliar, oferta atendimento humanizado e direcionado para cada necessidade do paciente que precisa de atenção.

Inaugurada em 2017, a empresa tinha como foco inicial a formação de equipes para unidades de terapia intensiva e serviços de enfermaria. Mas, em 2018, foi percebida uma necessidade de maior atenção na manutenção da qualidade de vida. Por isso, o grupo passou a atuar no setor de assistência domiciliar.





Clínica geral, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, assistência social, psicologia, nutrição e terapia ocupacional são áreas ofertadas para pacientes da Arquimed Saúde, que tem como principal meta promover um atendimento acolhedor, interdisciplinar e seguro para seus pacientes.

“A empresa age por meio de atenção, assistência, atividades de fisioterapia para o paciente, terapia ocupacional e fonoaudiologia com o intuito de conter a progressão da doença ou necessidade que o paciente tenha. A intenção é pelo menos garantir que o paciente que não tenha condições de ser reabilitado, seja estabilizado, que a doença estacione e não progrida. Ou, caso ela venha progredir, que venha progredir da forma mais lenta possível, de uma forma que o paciente consiga manter a qualidade de vida”, explica o dr. Aldir Chagas Filho, médico intensivista, idealizador e criador da Arquimed Saúde.

Possibilidades de atendimento

A experiência do dr. Aldir Chagas Filho como coordenador técnico da UTI geral de adultos do Hospital Oswaldo Cruz e da UTI geral de adultos do Hospital Barão de Lucena guiaram a ideia para criar a Arquimed Saúde.



A empresa oferece quatro possibilidades de atendimento:



1 - Gerenciamento de casos: ideal para quem busca a manutenção na promoção à saúde, com o intuito de reduzir a demanda de atendimento hospitalar ou até internações. Com ele, o paciente recebe prevenção, tratamento de doenças e reabilitação.



2 - Gerenciamento de curativos: limpeza e proteção de locais expostos da pele a fim de diminuir índices de infecções cruzadas nos pacientes. Esse gerenciamento contempla três áreas de cuidado com a pele: feridas, estomas e incontinências.



3 - Medicação parenteral: aplicação medicamentosa que não interage com o trato gastrointestinal. A medicação é aplicada por vias de administração que não atravessam a mucosa intestinal (vias intravenosa, intramuscular, subcutânea)



4 - Assistência temporária: visa a reabilitação de pessoas que precisam de cuidados pós-operatórios.



Estas possibilidades de atendimento abrangem a maior demanda da população que precisa de assistência domiciliar. “Diferentemente das operadoras de saúde, nós oferecemos exatamente o que o paciente precisa. Nem mais, nem menos", afirma Aldir Chagas.



Segundo Aldir, o cuidado com os pacientes passa por uma atenção a cada detalhe e necessidade observados pelo profissional que faz o atendimento. Existem indicadores de saúde seguidos pela equipe multiprofissional, mas o trato humanizado, com escuta e observação do paciente, é o que define qual abordagem deve ser feita. Todo o tratamento, com horários e tempo previsto para cada atendimento, é feito pensando essencialmente no paciente.

“Nós vemos que o médico, dentro da área de saúde, tende a ter a voz mais alta, mas ele não tem competência para dizer qual abordagem de fisioterapia o paciente deve receber, por exemplo. Em situações de atendimento, o médico pode passar terapia ocupacional cinco vezes por semana, mas tem paciente que não aguenta", explica Aldir. "Uma pessoa limitada com encurtamento articular ou rigidez sente dor ao fazer o movimento que as terapias físicas propõem. Então, o tempo e frequência desse tipo de terapia só pode ser decidido pensando no bem-estar do paciente e via determinação do profissional qualificado que faz o atendimento”, diz Aldir.

Região Metropolitana e Agreste do Estado

Atualmente, a Arquimed Saúde atua fisicamente na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Agreste de Pernambuco, mas possui capacidade para atuar em qualquer lugar do país graças aos meios de comunicação direcionados para atendimento especializado ao paciente que disponibiliza. Cada profissional recebe uma quantidade de pacientes pelos quais será responsável em sua área, e os dados sobre esse paciente são compartilhados com todos os outros especialistas em saúde que fazem o cuidado.



Além disso, a empresa dispõe de equipes de enfermagem de plantão 24 horas por dia para atender pacientes ou orientar familiares em suas necessidades e dúvidas.

“Como já fui profissional lá da ponta, percebo que nossa empresa oferece realmente uma assistência muito diferenciada e muito longe do que é convencional. Porque nós aplicamos o acolhimento humano associado ao comprometimento dos profissionais e tecnologia, afirma Aldir. "É difícil você encontrar esses parâmetros na atualidade. A percepção precoce de complicações infecciosas e desonerar o sistema de saúde suplementar com o que não é necessário ao paciente é a nossa estratégia de negócio”, relata.

É inegável que envelhecimento é uma prova da longevidade conquistada pelo estilo de vida em sociedade. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que nunca existiram tantos centenários no mundo. Contudo, apesar de ser uma conquista, envelhecer requer cuidados que nem sempre estamos preparados para lidar. A necessidade se reflete no maior público atendido pela Arquimed Saúde, formado por idosos. A terceira idade compõe um quadro de 85% dos pacientes da empresa.



Pessoas idosas possuem a imunidade reduzida. Somada a uma doença crônica, as chances de evolução a partir de um quadro de saúde simples, como uma infecção urinária, pode resultar em uma piora muito rápida nesse público.

"Para um paciente idoso e frágil, o que é uma infecção urinária no início pode evoluir rapidamente para um quadro de sepse e UTI. O desfecho nesse cenário pode ser o pior possível, com piora da sua capacidade funcional e da qualidade de vida, que é o mais importante", relata o médico. "Ao tratar o problema em sua fase inicial, nós estamos diminuindo a hospitalização, estamos diminuindo o desconforto domiciliar que poderia ser efetuado com a permanência de um técnico de enfermagem e reduzindo a reospitalização desse paciente", explica. "É bom para todos: para o paciente, que não vai estar exposto uma nova infecção se internado em uma unidade de saúde; é bom para a família, que não tem sua privacidade tão invadida; e bom para a operadora de saúde também, que tem um custo que pode ser até 93% menor do que se o paciente estivesse internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", afirma Aldir.

Esta e outras doenças que exigem mais cuidados e que possuem orientação de internação, podem ser tratadas com a atenção domiciliar em saúde oferecida pela Arquimed Saúde. Com isso, além de reduzir a lotação de unidades de saúde, a empresa mantém o paciente com maior conforto e menor exposição ao ambiente hospitalar

