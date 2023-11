Exmed é novo modelo de benefício em saúde que veio para ficar

A- A+

A crise econômica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos ainda repercute e impacta na vida da população em vários aspectos. A saúde é um deles. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS), tendo como fonte o Sistema de Informações de Beneficiários (SIB), indicam que 24 das 27 unidades federativas brasileiras têm apenas entre 5% e 30%¨de cobertura por planos de saúde. E, de acordo com pesquisa da Associação Nacional de Administradoras de Benefícios (Anab) de novembro de 2021, 76% dos brasileiros não possuem plano de saúde por questões financeiras.



Isso é sintomático de um setor privado de saúde que vinha praticando reajustes acima da inflação - até a fixação, em junho deste ano, do teto percentual de 9,23% para o aumento, pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Por outro lado, o Sistema Único de Saúde (SUS) também não consegue atender a todas as demandas da população.



Diante desse cenário, surgiu a necessidade do oferecimento de serviços que consigam congregar atendimento médico de qualidade e preços acessíveis. Inovação tecnológica - e, também, de paradigmas - se alia a esses dois requisitos para dar espaço a um novo modelo de benefício em saúde surgido nos últimos anos no mercado: a Exmed.



Inicialmente atendendo a pessoas físicas, desde 2022 a Exmed vem ampliando o escopo de sua atuação, oferecendo a gestão de seus serviços também para empresas.

Modelo disruptivo

“A Exmed é o primeiro market place de saúde no Brasil”, diz Mayra Garret, COO (Diretora de Operações) da empresa. O principal diferencial está na possibilidade de o usuário poder gerir, de forma autônoma e desburocratizada, seus gastos em cuidados com a saúde, a preços bem mais acessíveis, com uma rede credenciada de qualidade. “A pessoa que tem um plano [de saúde], por exemplo, não sabe quanto custou uma consulta, um exame, ou uma emergência. Ela sabe apenas o valor do boleto que ela paga todo mês, e pagando, muitas vezes, sem nem usar nenhum serviço”, destaca Mayra.



No modelo Exmed, o usuário paga, mensalmente, R$ 84,84, que é utilizado na parceria com a seguradora Excelsior, que cobre um pacote de seguros: até R$ 200 mil em auxílio internação (proveniente de doenças ou acidentes), R$ 100 mil por morte por acidente, até R$ 100 mil de invalidez permanente e até R$ 6 mil de auxílio funeral. O que totaliza uma cobertura de até R$ 406 mil.



Além disso, o usuário dispõe de uma conta digital em que ele pode depositar o valor que quiser - além dos R$ 84,84. Com isso, tem acesso à rede credenciada, podendo escolher e utilizar serviços como: consultas médica, exames laboratoriais, exames de imagem, vacina, odontologia e emergência/urgência, já sabendo quanto ele pagará por esse serviço - um valor mais baixo que o praticado no setor privado/planos de saúde - debitando esse valor da conta digital. O usuário também pode utilizar o atendimento médico com clínico geral e pediatra, via telemedicina.



O valor que se acumula na conta digital também gera rendimento mensal, que é 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), e pode ser solicitado pelo usuário, a qualquer tempo, caso assim decida, para usar de outra forma. “Se você estava colocando aquele dinheiro lá para saúde, mas não gastou e precisou para outra demanda, você pode sacar o valor e utilizar. É como se fosse uma poupança voltada para sua saúde”, explica Mayra.



Atualmente, a Exmed está presente em três estados do Nordeste - Pernambuco (Recife e Caruaru), Alagoas (Maceió e Arapiraca) e Maranhão (São Luís) - , e também em São Paulo e Brasília (DF). Totalizando todas essas praças, são 13 mil vidas cobertas com os benefícios em saúde disponíveis a partir da Exmed.

Tecnologia e desburocratização

Para operar esse modelo, todas as transações são feitas a partir de um aplicativo desenvolvido pela própria Exmed. Caso o usuário precise, por exemplo, fazer um hemograma completo, TGO, TGP e glicose, ele escolhe esses serviços no app, tem acesso a quais laboratórios e clínicas os realizam, com os valores indicados. Ele escolhe onde quer fazer, coloca no “Carrinho de compras” e efetiva a compra. No ato da compra, o valor total é automaticamente transferido da conta digital do usuário para a conta do credenciado.



“A Exmed proporciona isso para o cliente: você conseguir entrar no aplicativo, conseguir ver todos os valores e comprar através do aplicativo (...). É um uso muito consciente: você vai administrando esse dinheiro que fica na conta para os seus exames e consultas ou para alguma eventualidade que possa existir com relação à saúde”, destaca Mayra.



Também no aplicativo, a Exmed disponibiliza, sem custo adicional, práticas integrativas que podem ser executadas on-line. “A Exmed não quer tratar doença, ela quer prevenir para que as pessoas não fiquem doentes. Temos uma visão ‘360’ do nosso cliente. Então, disponibilizamos para ele meditação, aulas de ioga, pilates, exercícios on-line, alongamento.”

Empresas e funcionários

O modelo de benefício em saúde da Exmed também está sendo disponibilizado, desde 2022, para além das pessoas físicas. Observou-se que as empresas poderiam ofertar essa opção para os funcionários e, assim, economizar com valores investidos, mas não utilizados. “Muitas empresas pararam de oferecer plano de saúde porque é o segundo maior gasto da folha [de pagamento]. Só perde para o salário, e muitas empresas não conseguiram continuar custeando esse benefício”, destaca Mayra.



Segundo ela, o modelo de saúde suplementar está defasado. “O hospital acha que ganha pouco, o cliente acha que paga muito e o plano diz que o prejuízo foi grande.” Nesse contexto, a Exmed surge como uma opção mais viável, que consegue equalizar os benefícios para todos os envolvidos.



De acordo com Mayra, as empresas podem entrar com uma participação nos valores dos serviços junto ao funcionário, podendo ser no percentual que ela escolher, inclusive até participação integral, desobrigando o funcionário de entrar com algum valor. O procedimento é praticamente o mesmo que o voltado para a pessoa física. A empresa entra com o valor mensal, que corresponde ao seguro Exmed Life, e também com o adicional que vai para a conta digital do funcionário, mas gerido pela empresa.



“Digamos que uma empresa pagava R$ 70 mil reais mensais com o plano de saúde de seus funcionários. Esse dinheiro nunca voltaria para ela, independentemente de os funcionários utilizarem ou não. No caso da Exmed, digamos que desses R$ 70 mil, R$ 30 mil custearia o seguro, o Exmed Life. E com o restante ela que faria a compra das consultas e dos exames, sob demanda dos funcionários. Então, daqueles R$ 40 mil que sobraram, se ela usou R$ 12 mil, o restante permanecerá na conta da empresa”, explica Mayra. Lembrando que esse valor terá rendimento mensal.



“Viabilizamos uma autogestão para empresas. Enquanto uma autogestão precisa de 1.000 a 2.000 vidas, nós, com uma quantidade bem menor, já conseguimos fazer com que a empresa consiga economizar o dinheiro que ela não gasta. E quando ela precisa, vai dar a melhor assistência para todos os funcionários”, diz Mayra. Neste caso, também é através do aplicativo que o usuário pode escolher e selecionar os serviços da Exmed.



“Ele não tem acesso ao saldo da empresa disponível na conta digital, mas consegue fazer o mesmo caminho para solicitar. Ou ele solicita o exame, consulta ou serviço no aplicativo, ou tira uma foto da requisição. Temos uma inteligência artificial que consegue puxar e já colocar no carrinho dele. Ele só vai escolher qual é o credenciado que ele quer”, explica Mayra.

Veja também

SAÚDE Saúde menstrual, uma aliada para além "daqueles dias"; veja o que consumir para otimizar efeitos