Geap Saúde: atual gestão busca melhorias e apresenta um novo momento para beneficiários

Uma parcela da população brasileira, o funcionalismo público, a partir do ingresso na carreira pode dispor de plano de saúde, em geral, por meio de sindicatos e/ou entidades de classe, com menor custo que os de mercado. Um dos grandes desafios desses planos é justamente praticar preços mais acessíveis e, ao mesmo tempo, oferecer serviços e atendimento de qualidade para os seus beneficiários. Não é tarefa fácil, em se tratando de um mercado que sofreu grande instabilidade nos últimos anos.



A Geap Autogestão em Saúde encarou esse desafio e, a partir de sua nova gestão, que assumiu há cerca de oito meses, tem trabalhado com foco em trazer de volta - após um período negativo nos últimos quatro anos - a excelência do plano que já existe há 78 anos, estabelecendo novas relações com os prestadores (hospitais, clínicas, laboratórios, profissionais de saúde), diálogo, e incorporando uma cultura de parceria.



A Geap é uma das mais importantes operadoras de planos de saúde para servidores públicos do Brasil, tendo, atualmente, quase 300 mil beneficiários, entre servidores públicos federais, estaduais, municipais ativos, aposentados e familiares. Por se tratar de uma autogestão multipatrocinada, a instituição não possui fins lucrativos e oferece cobertura em todo o País, com assistência médica, hospitalar e o rol obrigatório de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nova mentalidade

A nova diretoria, que assumiu a gestão da Geap em fevereiro passado, tendo como diretor-presidente Douglas Figueredo, tem destacado que esse é um novo momento, de reposicionar e imprimir uma nova mentalidade na relação com prestadores, com foco no oferecimento do melhor serviço de saúde para os beneficiários.



“Nós traduzimos, para o mercado, o recado de que agora a Geap mudou, mas, para isso, tivemos que trabalhar no famoso tripé: operadora, que é quem paga; prestador, que é quem executa o serviço; e o beneficiário”, explica Douglas.



Um dos desafios prioritários foi, segundo ele, recuperar a empresa, que, nos últimos quatro anos, vinha apresentando uma tendência de queda acentuada no número de beneficiários. “A Geap perdeu praticamente 200 mil vidas em apenas quatro anos”, destaca Douglas. “Eu já tinha passado pela Geap em 2019, como gestor da área de estratégia. Quando passei por aqui, tínhamos 470 mil beneficiários, cinco anos atrás. Ao retornar, agora na posição de diretor, ela estava com 276 mil. Hoje, nós estamos em 294 mil beneficiários. Nós paramos a queda e crescemos a 294 mil vidas, em oito meses.”



Outra novidade neste ano são os 13 novos convênios diretos no Brasil, com órgãos públicos dos mais diversos: prefeituras, tribunais, legislativos estaduais, municipais etc. Isso permite, atualmente, o atendimento de 2,4 milhões de solicitações por terapias, consultas e exames. Também a diminuição da burocracia e o oferecimento de carência zero foram atrativos nesse novo momento. O resultado dessa e de outras ações é que a Geap atingiu a menor taxa de cancelamento dos últimos oito anos, registrando uma adesão três vezes maior que em 2022.



Outro saldo positivo é que a Geap passou a ocupar, em julho de 2023, a segunda posição em número de beneficiários quando comparada com todas as autogestões do mercado de saúde suplementar do país. E quando comparada com as principais operadoras do mercado brasileiro, a Geap apresentou o maior percentual de crescimento de carteira, ficando atrás apenas da Porto Seguro.

Melhor atendimento

Segundo Douglas, os bons resultados que vêm se descortinando nesses últimos meses na Geap se devem, também, à nova forma de se relacionar com quem faz parte dessa cadeia. Estabelecendo um diálogo com prestadores e fornecedores, a gestão reduziu o prazo de pagamento a eles, de modo a incentivar a melhoria na qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos aos beneficiários.



“Nós pagávamos com 90 dias, e isso é muito tempo. O mercado paga, em média, com 70 dias. Nós antecipamos os pagamentos, desde julho, para 40 dias”, explica Douglas. “Vamos tentar fazer um exercício: eu tenho condições de fazer um aporte agora, para tentar antecipar o pagamento do prestador, mas eu preciso que ele me ajude no atendimento, que aprimore o seu serviço. Para isso, precisamos conversar mais”, diz.



“Se eu pagar melhor, se eu me relacionar mais, se eu tentar entender melhor a vida do prestador, é natural que ele entregue o melhor serviço”, considera Douglas, que diz que o resultado prático dessas tratativas é que os atendimentos aos beneficiários, agora, passaram de 60 para 30 dias. “O desafio que nós temos: fazer o resultado do médico, do prestador, traduzir-se em um plano, um convênio de qualidade. Com uma entrega de qualidade, combinada com o preço, com o atendimento, você não perde cliente, não perde beneficiário”, assegura.

Atenção com as mulheres

Outras iniciativas da nova gestão da Geap estão voltadas à valorização das mulheres, sejam beneficiárias ou colaboradoras da operadora. Uma delas é a ampliação da estabilidade da mulher mãe, de 5 a 6 meses - como é comumente praticado - para 12 meses. “Quando a mulher tem o bebê, depois de 5 ou 6 meses ela vai ter que voltar ao trabalho, para o emprego, e você sabe o que acontece normalmente? Já tem alguém ocupando o espaço dela. Metade das mulheres eram demitidas quando retornavam ao trabalho”, conta Douglas.



Com o aumento da estabilidade, a mulher tem a segurança do emprego garantido por, pelo menos, mais seis meses. “A Geap tem 72% de funcionárias. A maioria do público é feminina. Então, precisamos cuidar bem das nossas colaboradoras. Isso é uma medida importante.”



A Geap também oferece, de forma gratuita, o Iplanon, o método contraceptivo mais moderno atualmente. Também disponibiliza o teste de HPV gratuito. “E para aquela que testar positivo, disponibilizamos a vacina nonavalente, que é uma vacina cara, mas também é a vacina mais moderna do mercado.”



Em seu quadro laboral, a Geap também avançou no quesito equidade entre gêneros, garantindo a participação paritária de homens e mulheres nos cargos da Geap, incluindo cargos de gestão.

