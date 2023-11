A- A+

Folha Saúde Hospital Jayme da Fonte tem excelência na segurança do paciente Reduzir o risco de atos inseguros nos processos assistenciais e usar as melhores práticas para alcançar os resultados mais positivos possíveis para os pacientes fazem parte da rotina do Hospital Jayme da Fonte em busca da excelência nos cuidados

A segurança do paciente é uma séria preocupação global de saúde pública. Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, em 2004, existe a necessidade urgente de fortalecer as defesas do sistema de saúde como um todo. Falar de internação hospitalar, seja programada ou em caso de urgência, gera uma ansiedade. E é para isso que os padrões de segurança em unidades de saúde existem.

A cultura de segurança do paciente é considerada um componente estrutural dos serviços de saúde. Ela favorece a implantação de práticas seguras e a diminuição da ocorrência de eventos adversos, ou seja, dos danos aos pacientes causados por falhas durante a assistência.

Uma das metas da OMS é promover mais efetivamente o acesso universal à saúde, já que isso colabora com a desejada segurança do paciente. No entanto, para que essa ampliação ocorra de fato, é necessário pensar também na qualidade dos serviços prestados em todos os tipos de assistência. Para ampliar a conscientização sobre esses assuntos, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o Dia Mundial da Segurança do Paciente, a ser comemorado anualmente no dia 17 de setembro.

Segundo a instituição, segurança do paciente é a redução do risco de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável, ou seja, é a redução de atos inseguros nos processos assistenciais e o uso das melhores práticas descritas, de forma a alcançar os resultados mais positivos possíveis para o paciente.

Disseminação de boas práticas

No Recife, o Hospital Jayme da Fonte já aderiu a essas metas, incorporadas no Brasil por recomendação do Ministério da Saúde, com a disseminação de boas práticas, buscando a excelência no cuidado. São procedimentos quase imperceptíveis à maioria dos pacientes, mas incorporados ao dia a dia do hospital de forma integrada e totalmente monitorados para que tudo funcione corretamente.

As regras vão de ações simples, como rigor na identificação do paciente, promoção da higiene das mãos, até a implantação de um criterioso protocolo para prescrição e a administração do uso de medicamentos. Ainda faz parte do processo o estabelecimento de procedimentos para verificação de cirurgias seguras, que envolve fases antes da anestesia, da incisão cirúrgica e antes do paciente deixar a sala de cirurgia.

Outros dois protocolos também estão inseridos nas recomendações internas: o que trata de um problema frequente em pacientes internados - o surgimento de úlceras por pressão, ou seja, formação de lesões em virtude do longo período de internação acamado; e outros para evitar quedas de quem está hospitalizado, minimizando a possibilidade de complicações e até óbito.

Comprometimento

Segundo a diretora médica do Hospital Jayme da Fonte, Melissa de Carvalho, o cumprimento das metas exige treinamento contínuo e comprometimento da equipe técnica e dos médicos. “O trabalho integrado é essencial na nossa área, por isso acompanhamos todos os processos internos, de modo a efetivamente proteger o nosso paciente”, conta.

A diretora destaca o desenvolvimento das equipes, que buscam reforçar os quesitos de segurança e também aperfeiçoar a assistência, integrando a tecnologia à humanização no atendimento, essencial para o acolhimento com uma visão integral.

“O nosso Programa de Educação Permanente é baseado na segurança do paciente e na transdisciplinaridade; e o de Gestão Estratégica de Corpo Clínico direcionado, à qualificação de líderes conectores, de executores assertivos e de processos internos mais eficientes", ressalta Melissa.

Internacional

Esse ciclo ininterrupto de qualificação coletiva coloca o Hospital Jayme da Fonte em um patamar internacional quando se trata de segurança do paciente. Esses processos passam por avaliações periódicas, sempre com foco no aprimoramento do todo.

A qualidade dos serviços é reconhecida não apenas pelos pacientes, mas por importantes entidades que atuam no setor. Neste ano, o Jayme da Fonte foi recertificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do País. Além disso, a UTI Cardiológica do Jayme da Fonte recebeu título de eficiência pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e pela Epimed Solutions, que avaliaram 180 unidades de todo o País.

O hospital também é referência em procedimentos de alta complexidade, como transplantes de fígado e de coração, que exigem equipes multidisciplinares altamente qualificadas para assistir o paciente antes, durante e após a cirurgia.

DNA pernambucano

Instalado no bairro das Graças, no coração do Recife, o Jayme da Fonte tem uma história de 68 anos dedicados a cuidar dos pernambucanos. Criado pelo médico Jayme Wanderley da Fonte como o primeiro pronto-socorro particular do Norte e Nordeste - o segundo do País - a unidade é hoje um moderno complexo hospitalar.

Com mais de 200 leitos, UTIs completas, e serviços de urgência e emergência 24h em traumato-ortopedia, bem como clínica médica, cirurgia geral e cardiologia, o hospital dispõe, ainda, de um centro de diagnóstico por imagem e uma rede ambulatorial com diversas especialidades.

Sempre inovando, recentemente o complexo adquiriu um dos mais modernos aparelhos de imagem do Brasil: o tomógrafo Siemens - Somatom go. up, que agiliza os diagnósticos com mais precisão e baixíssima dose de radiação, aumentando a segurança do paciente.

A visão global do Jayme da Fonte também levou a unidade a implantar um programa de sustentabilidade ambiental. O hospital já utiliza 100% de energia limpa e renovável, mantém controle para o consumo uso da água e segue protocolos para reciclagem.

“Nossa missão é cuidar das pessoas com segurança e qualidade, buscando sempre o bem estar delas, mas com um olhar de futuro que nos leva a garantir o melhor atendimento, agregando tecnologia à humanização, em sinergia com modernas práticas de gestão”, completou a diretora.

