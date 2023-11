A- A+

Folha Saúde 2023 IOFV: saúde dos olhos e atendimento humanizado; conheça os diferenciais da instituição O Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) tem quase meio século de fundação, reúne todas as especialidades da oftalmologia e é referência no setor

Quando pensamos no universo da medicina é possível lembrar de dois conjuntos de especialidades: aquelas que atendem determinados grupos de pacientes, conforme gênero e idade, por exemplo, e aquelas que atendem a todos os grupos de pessoas. No segundo caso, um dos exemplos é a oftalmologia. Diretor médico do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV), o médico oftalmologista Alexandre Ventura define bem o campo de atuação do setor: “oftalmo atende de zero a 100 anos”, conta.

O primeiro cuidado com a saúde dos olhos se dá já nos primeiros momentos de vida de uma pessoa, com o chamado Teste do Olhinho, como é conhecido popularmente o Teste do Reflexo Vermelho (TRV), realizado em bebês recém-nascidos, sob orientação do oftalmopediatra. “Depois de seis meses tem outra consulta, depois de dois anos outra consulta e vai acompanhando até a criança entrar na idade escolar. E aí, sim, depois passa para o oftalmo geral, onde ele vai dar seguimento à questão de grau, se necessário”, detalha.

Especialista em retina, catarata e uveítes, Ventura destaca a importância de a população estar atenta às doenças que podem afetar a saúde ocular. Aliás, como explica o médico, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no planeta, atingindo principalmente a população idosa. “A catarata é sobretudo o envelhecimento da lente natural do olho humano, que se chama cristalino. Então, quando a lente se pacifica, dá-se o nome de catarata. Quando fecha e fica branco, seria catarata”, diz.

TRATAMENTO PARA CATARATA

Nos casos diagnosticados da doença, o tratamento comprovadamente eficaz se dá por meio de procedimento cirúrgico. “Hoje em dia, com a tecnologia e o aprimoramento cirúrgico, você tem removido essa catarata mais cedo, evitando problemas de, por exemplo, o paciente não poder mais dirigir ou o paciente deixar de fazer algum tipo de atividade. E a gente consegue devolver a qualidade de visão muito bem com as novas lentes que existem no mercado e as técnicas cirúrgicas”, comenta.

Alexandre ventura destaca atendimento humanizado da instituição - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com o oftalmologista, é preciso definir o momento adequado para a cirurgia. “Não tem outro caminho, o tratamento é cirúrgico. E no momento adequado. Então, a gente não só olha na verdade a catarata em si, mas a melhor indicação da lente, o momento adequado de aquele paciente ser operado. Se você opera o paciente mais cedo do que o normal, o olho tende a meio que envelhecer, acelerar algumas alterações. Então, você tem que operar no momento adequado esse paciente, com a lente adequada”, reforça.

DOENÇAS DA RETINA

Outro elemento fundamental para a saúde ocular é a retina, classificada como “o filme em uma câmera fotográfica analógica”. Alguns sinais, alerta Ventura, podem indicar problemas a serem investigados. Entre os sintomas mais comuns estão manchas na visão, tortuosidade ou aparecimento de flash luminoso.

Nesses casos, orienta, é fundamental que o paciente procure um oftalmologista. “De nada adianta uma máquina fotográfica com uma lente limpa, que é exatamente a catarata removida, mas com um filme que não é de boa qualidade. E a idade degenera também a retina, que passa hoje por um momento de novas descobertas, de novas drogas, de novos tratamentos que há muito pouco tempo a gente não conseguia fazer”, aponta.

Entre as doenças que atingem a retina está a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), que acomete a área central e mais vital da retina, chamada mácula, e pode levar a uma perda gradual da visão central. Novos tratamentos, no entanto, têm diminuído as sequelas da doença.

“Antes você teria uma cicatriz e uma visão perdida. Hoje, a gente tem medicações desenvolvidas para isso, onde a gente consegue retardar o processo ou até diminuir o risco de perda de visão desse paciente”, compara. Somam-se à DMRI outras alterações como o deslocamento de retina, que demanda tratamento cirúrgico de urgência, e doenças maculares menos urgentes.

INFLUÊNCIA DA DIABETES E HIPERTENSÃO

De acordo com o oftalmologista, doenças como diabetes e hipertensão podem potencializar os riscos relacionados à retina. Pacientes nessas condições, recomenda Ventura, devem realizar teste de retina anualmente. “A diabetes provoca um enferrujamento das veias das artérias de dentro para fora. Então, as veias ficam como se fosse uma mangueira totalmente furada, uma peneira. E aí você não consegue irrigar todo o tecido e vai começando a ter a morte tecidual e hemorragias”, explica.

As consequências podem ser graves. “Então, muitos pacientes sofrem de problemas de retina por falta dessa irrigação adequada por conta da diabetes, causando uma baixa de visão. E aí, consequentemente, você tem edemas e a catarata mais precoce. E, se não cuidar, chega até mesmo a perda do olho por um glaucoma. É tudo muito grave no final da doença.” Além disso, comenta o oftalmologista, questões referentes à saúde mental também podem intensificar o quadro.

REFERÊNCIA EM SAÚDE OCULAR

Com quase 50 anos de fundação, o Instituto de Olhos Fernando Ventura é uma das referências em saúde ocular em Pernambuco e no Brasil. A rede conta com seis unidades na Região Metropolitana do Recife, atendimento 24 horas, estrutura e equipamentos modernos, além de procedimentos constantemente atualizados com as melhores práticas da medicina. “Você tem uma tecnologia de ponta, microscópios e máquinas adequadas. Você tem equipamentos, e todos eles sem contato, de alta tecnologia, que usa laser e outros tipos de luz para chegar no diagnóstico”, exemplifica.

IOFV é referência em saúde ocular - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

As metodologias, ressalta Alexandre Ventura, asseguram, inclusive, procedimentos cirúrgicos mais efetivos. “Existem hoje cálculos muito rebuscados, muito bem feitos, para se entregar o melhor resultado do cálculo da lente. Então, a programação cirúrgica também usa uma segurança que vem dessa máquina ligada em rede com o microscópio. E, quando você liga em rede, você tem informação mais fidedigna no exame que foi feito e você consegue fazer uma programação cirúrgica mais eficiente”, afirma.

GRANDE RESOLUÇÃO DE ATENDIMENTOS

Um dos destaques que orgulham o instituto é o alto índice de resolução dos casos atendidos. “Nós temos um dos graus mais elevados de resolução dos problemas, de resolutividade. Como é que seria isso? O paciente às vezes entra numa clínica e tem um problema de glaucoma e só tem vaga daqui a um mês. Não é que só tem vaga daqui um mês, é porque o plano de saúde só vai gerar outra consulta daqui um mês. Ou se o paciente é particular, não vai querer pagar outra consulta particular para outro médico ”, analisa.

Com foco no bom atendimento ao paciente, o IOFV prioriza a conclusão do serviço e o apoio à saúde. “A gente consegue, por ser uma empresa familiar e só ter entrado outros médicos que na verdade são bem selecionados, fazer isso muito rápido. Não se vai cobrar outra consulta, não vai cobrar outro convênio, etc., para exatamente a experiência do paciente ser diferente e resolver o problema. Então, é uma troca de amor pela oftalmologia que a nossa família tem para a família do paciente”, enfatiza.

ATENDIMENTO HUMANIZADO

Para o diretor do IOFV, a atenção e o cuidado com o paciente refletem em um atendimento humanizado que conquista o público, garante o bem-estar das pessoas atendidas e faz do Instituto de Olhos Fernando Ventura uma empresa referência no mercado. O objetivo, garante o oftalmologista, é de que as próximas décadas trilhem o mesmo caminho. “Já são quase 50 anos de história através do meu pai, Fernando Ventura, fundador do IOFV, fazendo esse processo. Ele trouxe esse amor ao cuidado com o próximo. E a dedicação, a insistência e o treinamento colocam você numa qualidade superior”, conclui.

