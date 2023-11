Distribuidora de medicamentos Montebello aposta em Loja para chegar mais perto do consumidor

A- A+

Dentro do mercado de medicamentos e demais produtos voltados para a saúde, há um personagem que cumpre papel fundamental como um elo entre a indústria farmacêutica e as prateleiras das farmácias, acessíveis ao consumidor: a distribuidora de medicamentos. Mas, engana-se quem pensa que cabe a ela apenas a questão logística de transporte. Entre suas atribuições, está receber os remédios da indústria, armazená-los - seguindo critérios de controle e condições sanitárias adequadas - e fazer a sua distribuição para os variados clientes.



Entre as distribuidoras de medicamentos em atividade no mercado, a Montebello, sediada no Recife, tem ampliado ainda mais esse leque de atuação. Com 16 anos de existência, a empresa tem apostado em inovações no atendimento, na digitalização dos serviços, nas redes sociais e, principalmente, numa relação mais próxima com os clientes - não apenas os da indústria farmacêutica e fornecedores, mas também as pessoas físicas. E, para isso, inaugurou, no início de 2023, a Loja Montebello.



A Montebello, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, é uma empresa familiar. Surgiu em 2007, a partir da sociedade entre Pedro Montebello e o casal Mirela da Fonte Oliveira e Jorge Luiz de Oliveira. Todos oriundos do mesmo segmento.



Atualmente com 200 funcionários (internos e externos) e frota própria, a empresa começou atendendo ao setor público, participando de pregões presenciais. “Começamos em uma casa bem pequena, lá em Candeias (Jaboatão dos Guararapes). Éramos eu, a cunhada da minha mãe e mais uma pessoa que ficava na parte do estoque”, relembra a diretora de Compras da Montebello, Ana Carolina da Fonte.



Ela lembra que, no início, a expertise dos pais, Mirela e Jorge, na área - ela possuía experiência como gerente de faturamento e televendas; ele, como representante comercial de empresa do mesmo ramo - foi importante para consolidar as bases da empresa, que trabalhava, inicialmente, com a compra e revenda de medicamentos e materiais hospitalares.



“Começamos, então, a vislumbrar outros clientes, como hospitais particulares, clínicas, um distribuidor menor”, explica Ana Carolina. Começou, então, um movimento de expansão da Montebello, com a prospecção de novos clientes. “Quando começou a aumentar o volume de vendas, começamos a ter fôlego, e também necessidade de comprar diretamente da indústria.”



Esse crescimento se deu não só na quantidade de clientes atendidos, mas também na forma como a Montebello começou a disponibilizar seu atendimento. A implantação de um sistema de televendas foi iniciada a partir de uma ideia de Mirela. Atualmente, são 26 colaboradores em televendas, que, segundo Ana Carolina, foi o setor da empresa que mais cresceu nos últimos seis anos, com planos de ampliação para 50 colaboradores. “Hoje, somos a maior televendas do Norte e Nordeste em quantidade de pessoas”, informa a diretora.

Contato com o consumidor

O trabalho das distribuidoras é de bastidores. É parte de uma grande engrenagem que opera para que medicamentos e materiais de saúde cheguem até o consumidor. As tratativas se dão com a indústria - fornecedores - e com os clientes pessoa jurídica - hospitais, clínicas, farmácias etc., para vendas/fornecimento de material no atacado. No entanto, a Montebello também empreendeu um movimento para atuar no varejo, tendo como cliente o consumidor final, com a inauguração da Loja Montebello, localizada na Caxangá, no Recife.



A Loja Montebello começou a funcionar em fevereiro de 2023 e foi uma forma de a empresa estar mais perto do consumidor final. Lá, não são comercializados medicamentos, mas sim uma variedade de produtos ligados à saúde: materiais ortopédicos, de academia, acessibilidade, bem-estar, fitness, materiais hospitalares, curativos etc.



A loja atende também outro tipo de consumidor, os hospitais. “Existe uma venda dentro da loja que não é do consumidor final ou pessoa física, é do hospital. Produtos como cama, cadeiras de roda, tipo de material que hospitais compram. E não é através do balcão. É uma venda interna.”



A loja funciona no esquema “self-service”, com o cliente escolhendo livremente o que quer comprar e concluindo sua compra diretamente no caixa, sem passar por balcão. “Foi uma estratégia nossa fazer com que o nosso cliente circule na loja e tenha mais contato”, conta Ana Carolina.

Investimentos, estratégias e inovação

A Loja Montebello é um dos movimentos realizados pela empresa para promover novidades no atendimento e se manter em evidência. Constantemente, a empresa busca a renovação para seguir se diferenciando no mercado. “Precisamos nos renovar. O mercado se renova muito. Ou acompanhamos ou ficamos para trás. Vamos sempre investir energia em algo novo, que nos renove, que traga coisas novas. Algo novo que vai dar alcance e mais visibilidade”, diz a diretora.



Uma das portas abertas pela loja foi a participação, pela primeira vez, na HospitalMed, a maior feira de negócios de saúde do Norte-Nordeste, ocorrida em outubro. Foi nesse evento que a Montebello lançou no mercado o seu e-commerce como extensão virtual da loja, de modo a atender consumidores de todo o Brasil, assim como a televendas, que atende todo o território nacional.



A digitalização no atendimento - tendência que se intensificou com a pandemia de Covid-2019 - foi uma das estratégias necessárias adotadas pela Montebello. “Nós trabalhamos muito no Instagram, porque a loja dá essa visibilidade na ponta”, comenta Ana Carolina. Também há, através das redes, o trabalho com influencers para alcançar um maior público.



Internamente, na relação com a indústria, a estratégia é diferente. “Como distribuidora, o que nos faz ter o diferencial é a parte da inteligência na tributação, que é hoje a virada de chave, o que nos torna mais competitivos, onde conseguimos criar estratégias em relação ao fornecedor, por onde ele vai faturar, visando a questão de preço”, comenta. “Tentamos trazer a indústria para perto de nós e, como distribuidora, fazer o trabalho na ponta.”



Mas nunca se perdeu de vista que o contato direto com o cliente também é importante. Além dos 26 colaboradores nas televendas, há dois vendedores (consultores de venda) externos. “Eles fazem a visita pessoalmente, porque é preciso criar um vínculo. Hoje, com WhatsApp, internet, às vezes se perde o vínculo com o cliente. É muito importante o cara a cara, olho no olho. Na pós-pandemia, enxergamos a necessidade de ter gente na rua. Não adianta só estar no telefone, é diferente de você chegar, sentar, conversar, entender a necessidade do cliente", explica.

Conversa com a indústria

Outra ação para manter o vínculo e a proximidade com o cliente foi o início dos encontros de “bate-papo com a indústria” para alinhar objetivos e melhores formas de trabalho. “Chamamos um fornecedor e ele nos conta como a empresa está se comportando, como está se movimentando. O mercado está mudando de dentro para fora, e a visão que o nosso vendedor tem pode ser uma e a da indústria, outra. Vimos que era necessário estar mais junto e andar com as mesmas ideias”, afirma a diretora.



Segundo Ana Carolina, é essa procura pela constante inovação que tem garantido à Montebello um espaço cada vez maior no mercado, com efeitos práticos. Com o crescimento da empresa, o espaço físico para operacionalização do fluxo - compra, armazenamento e distribuição - também vem aumentando. Atualmente, os dois galpões e um anexo, que totalizam 3.000 m², já estão ficando pequenos para o volume de demandas. Em 2024, a empresa vai se mudar para um novo espaço, com 10 mil m². Outra ação que se encontra no horizonte da empresa é abrir mais uma sede em outra região do país, “para poder expandir o negócio”, como diz Ana Carolina.



A Montebello também acredita que o incentivo à prática de esportes é uma ação de promoção de saúde. Por isso, também investe na área, com patrocínios a clubes (Sport Club do Recife) e a eventos esportivos. A empresa se prepara para, em 2024, também investir com patrocínio a atletas paralímpicos. “É um projeto que ainda está em elaboração, mas vamos entrar cada vez mais forte no patrocínio do esporte em si, como promoção de saúde”, conta.

Veja também

SAÚDE Saúde menstrual, uma aliada para além "daqueles dias"; veja o que consumir para otimizar efeitos