SAÚDE Prefeitura do Recife investe em eficiência, inovação e integração social; conheça as iniciativas A Prefeitura do Recife investe na melhoria da infraestrutura e dos serviços das unidades municipais de saúde e na contratação de cerca de 2.000 profissionais para as diversas áreas, com foco principal na Atenção Básica e em saúde mental

Com o objetivo de promover uma reestruturação completa nos serviços públicos de atendimento médico da Capital pernambucana, a Prefeitura do Recife vem promovendo, em 2023, medidas com foco na inovação tecnológica, com a ampliação do quadro de profissionais, e ações que envolvem a participação integral da sociedade para melhoria dos serviços no setor.



Entre as ações, estão o uso de aplicativos, divulgação de canais de comunicação e mutirões para realização de exames. Destaque também para o investimento de R$ 400 milhões para melhoria da infraestrutura e dos serviços das unidades municipais de saúde.



Como ponto de partida, a gestão definiu como meta principal um aumento da rede de unidades médicas. De acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 2.000 profissionais foram contratados para as diversas áreas, com foco principal na Atenção Básica (653 novos profissionais) e em saúde mental (247). Há uma política de gratificação para médicos da área da Saúde da Família, mas a ideia é implementar a medida para todos os setores.



“Esses profissionais recebem gratificações por desempenho, dependendo das metas que baterem. No momento, temos 3.324 profissionais recebendo gratificações e, se batermos todas as metas, o Recife receberá uma bonificação de R$ 10 milhões do Ministério da Saúde”, revela a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque. “Esse valor seria rateado para todas as equipes que bateram essas metas. Nós iniciamos isso com a Saúde da Família, mas o objetivo é conseguir expandir isso para toda a rede depois”, afirma.



Ainda está na pauta a melhoria da infraestrutura das unidades de Saúde da Capital. Um dos destaques é o Hospital da Criança, que deve ser entregue à população no fim de 2024. Com a nova unidade, a cidade contará com mais 50 leitos de enfermaria e 10 de UTIs.

Aposta na saúde digital

Com a tecnologia se incorporando cada vez mais à rotina das pessoas, os maiores centros do mundo estão adotando novas estratégias para conectar a população a redes de serviços que levem os sistemas de saúde a funcionarem com mais eficácia e rapidez.

No Recife, a história não é diferente. Um exemplo disso é o “Atende em Casa”, aplicativo pensado ainda em 2020 para repassar orientações e informações relevantes a pessoas com sintomas de Covid-19 e outras doenças, como a influenza e o monkeypox.



De acordo com a Secretaria de Saúde da Capital, foram realizados cerca de 200 mil atendimentos por chamada de vídeo ou telefone e quase 1,5 milhão via WhatsApp. Pesquisa de avaliação revelou que 97% dos 16 mil usuários consultados se mostraram satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço.

Com o sucesso, a gestão pensou em uma reformulação do aplicativo, que foi relançado em maio deste ano, agora sob o nome de “Atende Gestante”, prestando assistência para mulheres grávidas e puérperas (que deram à luz há pouco tempo). O app consiste na teleassistência obstétrica para esclarecer dúvidas a respeito do ciclo de gestação. O serviço atua, ainda, como apoio de profissionais de saúde na tomada de decisões e outros processos relacionados ao atendimento.

“Hoje o Recife possui quatro maternidades, todas com centro de parto normal. Nessa gestão, inauguramos duas delas e, nas demais, aumentamos o quadro de profissionais, com a contratação de mais 19 médicos, e isso é um orgulho para nós, porque eles tornam o parto mais humanizado”, diz a secretária. “Com o Atende Gestante, fazemos o acompanhamento direto com a mulher grávida, prestando atendimento inicial na plataforma e, posteriormente, se necessário, encaminhando-a para uma unidade médica”, informa. Segundo ela, o programa tem sido tão efetivo que menos de 10% das mulheres atendidas precisam ser encaminhadas a redes de saúde. “E isso é muito relevante, porque esclarece a qualidade do serviço”, afirma Luciana Albuquerque.



O serviço funciona de domingo a domingo e, para ser atendida, basta entrar em contato com o ConectaZap (81) 99117-1407, acessar o site https://conecta.recife.pe.gov.br/ ou aplicativo do Conecta Recife.

Integralização pela tecnologia

Luciana Albuquerque: reestruturação na saúde do Recife com foco na inovação tecnológica. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Outra ação da Prefeitura do Recife que une tecnologia à saúde é o “Minha Saúde Conectada”, plataforma que visa disponibilizar, de maneira prática e rápida, todo o histórico de pacientes das unidades médicas da Capital. Entre os dados, estão a visualização de prontuários, exames, análises clínicas, concessão de medicamentos, cirurgias e outros procedimentos de média e alta complexidades.

O Minha Saúde Conectada foi lançado em junho de 2023, após mais de um ano de trabalho. A implantação garante uma interligação entre as redes de saúde da Capital - sejam elas municipais ou estaduais. A medida contribui, como destaca a secretária de Saúde, para uma melhor otimização dos serviços, que podem ser prestados com mais qualidade.



“A digitalização de toda a ficha médica dos pacientes não acaba com todos os nossos problemas, mas facilita muito o atendimento”, diz Luciana Albuquerque. “Antigamente, uma pessoa podia não conseguir confirmar se passou por algum exame no momento de uma nova consulta, então era necessário refazer tudo sem necessidade”, explicou. “Com o programa, coisas desse tipo não acontecerão mais. O médico terá acesso total ao histórico do paciente e vice-versa, o que vai melhorar todo o atendimento”, afirma. A secretária destacou que a otimização dos serviços inclui também a possibilidade de os pacientes confirmarem se vão ou não conseguir participar de uma consulta.



Ainda de acordo com a secretária, a expectativa é de que toda a rede de saúde do Recife seja integrada ao sistema digital até fevereiro do próximo ano, com diversas unidades, principalmente da área de Saúde da Família, funcionando plenamente.

Maior mutirão da saúde

Com o objetivo de fortalecer o acesso a exames e cirurgias, a Secretaria de Saúde do Recife também está realizando o maior mutirão de sua história. Com início no dia 22 de agosto deste ano, a iniciativa conta com investimentos de R$ 51 milhões e pretende ofertar mais de 130 mil procedimentos especializados para cerca de 70 mil usuários do SUS na Capital.



Em menos de um mês de duração, a secretaria registrou uma redução de 23% na fila de espera por exames em hospitais do Recife, número que equivale a 31.531 procedimentos, além da diminuição de cirurgias em 29%, com a realização de 4.794 operações.



“Por conta da pandemia, muitos exames e cirurgias não foram realizados, então nós fizemos um mapeamento desses exames e selecionamos, a partir de um trabalho próximo com as unidades médicas. Assim, tratamos diretamente da diminuição das filas do SUS”, pontua Luciana Albuquerque.



O mutirão atende apenas pacientes encaminhados pelo posto de saúde mais próximo de suas casas. A unidade médica faz o encaminhamento via Central de Regulação do Recife, que direciona essas pessoas para o hospital que realiza aquele tipo de consulta, exame ou cirurgia.



“Quando falamos sobre filas e mutirão, conseguimos ter uma noção de tudo que está sendo necessário para a população, tratando casos mais urgentes que não puderam ser tratados anteriormente”, afirma a secretária. “Damos mais eficiência ao trabalho e tiramos pacientes da fila, pacientes que precisaram de pequenas cirurgias no passado e, hoje, podem estar em um caso pior. Então conseguimos ajudar todas essas pessoas”, ressalta.



Quem tiver interesse em participar do programa pode procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa, onde será feita a avaliação e o direcionamento para a unidade médica. Quando o paciente é encaminhado, ele deve ficar atento ao número do WhatsApp, por onde um perfil oficial da Prefeitura entrará em contato. Caso não possa comparecer no dia marcado, o paciente deve avisar, pelo mesmo canal que realizou o primeiro contato, sobre o cancelamento, para permitir que outra pessoa receba o atendimento naquele horário.

Superação dos desafios

A secretária ressaltou o importante papel da equipe para a superação de desafios na atual gestão, que precisou passar pela pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, para poder implementar as medidas que estão fazendo a diferença atualmente.



“Fazer gestão da saúde pública é um desafio enorme por si só. Se formos elencar todos os problemas que temos no sistema de saúde, que se propõe a ser universal, e muitas vezes não é, se torna um grande desafio. Ainda mais quando você chega nessa gestão e precisa enfrentar uma pandemia. Mas saímos muito bem, principalmente na aplicação de vacinas, apesar de toda a complicação que isso envolveu com o Ministério da Saúde na época”, diz Luciana Albuquerque.



Segundo a secretária, os projetos implementados atualmente sempre estiveram na pauta da gestão, mas não puderam ser implementados antes. Além da pandemia, a explosão de casos do vírus influenza, em dezembro e janeiro de 2021, dificultou todo o processo, assim como demandas da própria cidade que precisavam de urgência.



Ainda assim, ela encara todo o trabalho com otimismo e um olhar para o futuro: “Para mim, é muito gratificante trabalhar como secretária de Saúde, é desafiante. Não são resultados a curto prazo, mas já conseguimos ver melhoras, até entre os profissionais de saúde que precisaram passar por uma pandemia, com diversos casos de danos à saúde mental. Foram anos muito difíceis, mas estamos dando um olhar especial”, finaliza.



