Sanativo lança dois novos produtos na linha de higiene pessoal

O uso de produtos de higiene pessoal faz parte do cotidiano de grande maioria da sociedade. Sabonetes, cremes, shampoos e condicionadores podem ser facilmente encontrados em quaisquer supermercados ou farmácias. Porém, pensando além de manter apenas a pele limpa ou o cabelo bem lavado, a Laperli Brasil SA - tradicionalmente conhecida como Sanativo Antisséptico - lançou dois novos cosméticos no mercado: o Sanativo Sabonete Íntimo Anal 100 ml e o Sanativo Shampoo Anticaspa 250 ml.

"[O shampoo] É uma linha bem específica do Sanativo, buscando cuidar dessa área capilar. É uma estreia na área de cabelos. O sabonete, por sua vez, é uma coisa importante, uma ampliação de linha no cuidado antisséptico feminino, e agora unissex. Não é um produto voltado só para mulheres, mas para homens também. Esse cuidado íntimo, o propósito da marca de cuidar da família, do antisséptico da família, fortalece essa linha traçada ao longo desses 135 anos", ressaltou o gestor de vendas da Sanativo, Fernando Nóbrega.

Os novos lançamentos da Sanativo têm parceria da Ebrac Cosméticos, empresa que é especializada no desenvolvimento de cosméticos e fabricação, responsável por criar toda linha da marca, partindo do Sanativo tradicional. Os itens recém-lançados estão disponíveis de forma exclusiva na rede de farmácias Santa Maria.

Extratos naturais

A base da linha de produtos Sanativo Antisséptico é formada por quatro extratos naturais, formulado blend: aroeira, angico, camapu e mandacaru. Estas plantas também estão presentes nos dois lançamentos da marca, como explica a farmacêutica Elisângela de Araújo Sester, gerente de P&D Ebrac Cosméticos.

"Tudo começou mesmo na pesquisa da funcionalidade ou ação tópica exercida pelos extratos que compõem o Sanativo: angico, aroeira, camapu e mandacaru. A história dos efeitos benéficos que o Sanativo tradicional tem e diante de tantos relatos importantes de sua atuação na pele, vimos uma oportunidade de desenvolver cosméticos com os ativos do Sanativo, buscando explorar seus benefícios", explicou Elisângela.

“Estes extratos proporcionam ações tópicas importantes como: reparadora da pele, calmante, ao mesmo tempo tem um poder de controle de oleosidade e dependendo de sua concentração, até uma ação antisséptica é comprovada. Diante disso, vimos ser interessante desenvolver sabonetes e shampoos para o cuidado do couro cabeludo e pele”, completou a mestre em ciências farmacêuticas.

O sabonete íntimo e o shampoo anticaspa foram lançados em setembro e outubro deste ano, respectivamente. Até serem aprovados, passaram por estudos clínicos na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas) junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com voluntários assistidos/monitorados por equipe médica, durante um período de 30 dias.

Sabonete íntimo

Segundo Elisângela, o estudo para a criação do sabonete consistiu no desenvolvimento de um produto que também pudesse contribuir para a manutenção da saúde do trato genital feminino. "No caso especial do sabonete íntimo, viabilizamos uma formulação muito suave, onde os ativos do Sanativo não só proporcionam uma limpeza delicada, mas que respeitam o pH (potencial Hidrogeniônico) íntimo, além de contribuir para a manutenção e conservação da microbiota feminina, proporcionando uma higienização diária segura, que mantém o pH da região equilibrado. Então, mulheres que sofrem com problemas com coceiras, mau odor, entre outros desconfortos íntimos, apresentam melhora significativa com o uso do Sabonete Íntimo Sanativo", pontuou.

Além de buscar os cuidados com as mulheres, o Sabonete Íntimo Sanativo atende outras necessidades do mercado. Por exemplo, consumidores com histórico de hemorróidas, fissuras, e pós-cirúrgicos que necessitam higienizar a região de forma suave e efetiva. "Viabilizamos uma formulação focada no cuidado da região anal, trabalhando nas propriedades de limpeza segura, delicada, conservação a microbiota da região, com sensação de conforto e bem-estar", garantiu Elisângela.

Shampoo anticaspa

Com o conceito de tratar a oleosidade excessiva do couro cabeludo e combater a caspa utilizando ingredientes de vegetais, além de fugir dos tradicionais produtos do mercado, o Shampoo Anticaspa Sanativo foi criado das propriedades adstringentes e reguladoras do óleo de seus ativos.

"Usamos prebióticos que vão atuar juntos com os extratos do Sanativo (angico, aroeira, camapu e mandacaru) e outros extratos, na regulação da flora microbiana do couro cabeludo, controlando a oleosidade, combatendo a caspa, desinflamando o couro cabeludo irritável, sem ressecar os cabelos. Logo nos primeiros dias de uso é possível observar a redução do sebo e formação de caspa (flocos). É um produto muito agradável de usar, pois tem uma ação refrescante durante o uso no banho. Alivia a coceira, diminui a descamação e a vermelhidão do couro cabeludo", detalhou Elisângela.

Parceria

Responsável pela venda exclusiva de lançamento dos novos cosméticos da Sanativo, a Farmácia Santa Maria atua na Região Metropolitana do Recife há mais de 30 anos. São sete unidades espalhadas pela capital pernambucana, além de outras quatro nos shoppings North Way, em Paulista, Patteo, em Olinda, Guararapes, em Jaboatão, e Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho.

"É uma farmácia que o consumidor vai encontrar sempre toda família Sanativo. Suportamos eles com o produto e eles nos dão um apoio muito bacana. Temos uma parceria muito forte", salientou Fernando Nóbrega.

Com mais dois produtos da Sanativo nas prateleiras da rede Santa Maria, o diretor da farmácia, Felipe Aguiar, afirmou não ter dúvidas sobre o sucesso na comercialização dos novos itens. "A nossa relação é excelente, estamos sempre fortalecendo essa parceria, fazendo campanhas juntos. A linha Sanativo tem um grande nome no mercado, sempre que lançam coisa nova é sucesso de vendas. Então, nossa expectativa com esses novos produtos está muito boa", enfatizou.

