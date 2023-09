A- A+

O Fórum Nordeste 2023, promovido pelo Grupo EQM, comandado pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, reúne diversas autoridades nesta segunda-feira (4). O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL) foi um dos presentes e discursou na abertura do evento.

“Tenho participado de diversos eventos com representantes do setor produtivo nacional, mas devo ressaltar que o meu contentamento é maior quando vejo aflorar no meu Nordeste ideias e atitudes verdadeiramente capazes de promover avanços, de modernizar o nosso parque industrial e de colocar o País em sintonia com a vanguarda mundial relativa às preocupações socioambientais e às oportunidades de negócio”, pontuou o deputado alagoano.



Arthur Lira foi um dos agraciados com o Troféu Fórum Nordeste 2023. Em entrevista à Folha de Pernambuco, na sua chegada ao fórum, o parlamentar falou sobre a importância do evento.

“O setor sucroenergético é muito importante. O Nordeste tem uma participação muito forte nessa lida de energias renováveis. Será o futuro do nosso País e do mundo. Eu não tenho dúvidas disso”, afirmou.

