FÓRUM NORDESTE 2023 "Brasil será protagonista do processo de descarbonização no mundo", afirma Hugo Nunes Diretor-executivo de negócios liberalizados da Neoenergia apresentou os potenciais do país para o processo de transição energética

Abrindo a agenda da tarde do Fórum Nordeste 2023, evento realizado pelo Grupo EQM, que tem como presidente Eduardo de Queiroz Monteiro, o Diretor-executivo de negócios liberalizados da Neoenergia, Hugo Nunes, trouxe o tema da neoindustrialização para o debate.

Com mediação do diretor da Acrópolis Energia e consultor do Fictor, Reive Barros, do Diretor da Koblitz Energia, Luiz Otávio Koblitz, e do Diretor-presidente da Copérgas, Felipe Valença de Souza, a palestra apresentou as perspectivas do país para a liberalização do mercado e as tendências para o setor elétrico brasileiro.

De acordo com Nunes, o país apresenta um grande potencial para ser líder mundial no processo de descarbonização. “Se construímos uma agenda positiva, o Brasil será protagonista do processo de descarbonização no mundo. E no Brasil, o protagonista nesse processo é a região Nordeste (…) A matriz vai ser pautada na energia solar e eólica que serão geradas aqui”, afirmou.



Para ele, uma política de governo e regulação forte do setor deverão contribuir para o avanço do país. No próximo ano, cerca de 130 mil clientes passarão a estar aptos a integrar o mercado livre de energia no país, que já soma cerca de 30% do consumo nacional.

Outro fator que deverá impulsionar o cenário é a exigência do consumidor, que se mostra cada vez mais antenado. Atualmente, o Brasil figura como o 7° maior emissor líquido de gases de efeito estufa. No entanto, a perspectiva é que o aumento do potencial instalado das fontes renováveis forneçam um lastro para o selo verde do setor energético do país.

