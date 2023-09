Fórum Nordeste 2023 reúne empresários, políticos e autoridades sob o comando do Grupo EQM e Folha

A- A+

Com a presença de diversas autoridades, a 12ª edição do Fórum Nordeste é realizada no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, na região central da Capital, nesta segunda-feira (4).

O evento é promovido pelo Grupo EQM, presidido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro. Na abertura do Fórum, o empresário reafirmou o compromisso do Grupo na promoção de energias limpas e renováveis.

Este ano, o tema central é a transição energética. Com isso, estão sendo abordados temas fundamentais para os setores de biocombustíveis, etanol e energias limpas. Ao longo do dia, palestras com nomes relevantes da área são realizadas.

Na abertura, o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, falaram sobre a importância da pauta.

"Estão aqui as representações mais qualificadas do setor. Esse Fórum teve o objetivo de trazer essa discussão com um olhar sobre o Nordeste na geração e na produção de bioenergia", pontuou o presidente do Grupo EQM na mesa de abertura.

