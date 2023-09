Grupo Fertipar: ciência, produção e preservação

A- A+

A questão da sustentabilidade perpassa por todas as etapas do processo de garantia da subsistência humana na terra. A agricultura, como forma de manter a cadeia de produção alimentar, é indispensável. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o agronegócio representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A manutenção dessa produção garante alimentação, trabalho e renda para a população. Contudo, devido ao avanço das mudanças climáticas impulsionadas pelo aquecimento global, o setor cada vez mais se envolve na proteção do meio ambiente e no uso sustentável e racional da terra.



O avanço da tecnologia, por meio da ciência, permitiu a criação de diversas formas de aproveitamento do solo com respeito ao meio ambiente. O Grupo Fertipar, criado em 1980, produz fertilizantes para o agronegócio. Seus produtos trazem, desde a sua criação, a possibilidade de fazer o uso consciente do solo sem perda de produção.

Presente em todo o território nacional e regionalmente representado pela Fertine, o Grupo Fertipar busca contribuir efetivamente para o desenvolvimento do agronegócio sem abrir mão do cuidado constante com a sustentabilidade e com o bem-estar da sociedade.



Fertilizantes agem fornecendo ao solo os nutrientes essenciais para que as plantas germinem, produzam folhas, sementes e frutos. A eficácia do seu uso é comprovada no aumento da produção. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostram que cada tonelada de fertilizante corretamente utilizada equivale à produção de quatro novos hectares sem o uso de fertilizantes.



De acordo com o diretor do Grupo Fertipar no Nordeste, Luiz Carlos Correa Rodrigues, essa eficiência no uso do solo evita a necessidade de abertura de outras áreas para plantio.

“Para manter a produção agrícola atual do Brasil sem uso de fertilizante teriamos que plantar quatro vezes mais área do que se planta hoje. Consequentemente, isso acarretaria mais derrubada de floresta e de cerrado. O fertilizante é fundamental para que a produção seja mantida”, explica Rodrigues.

INSUMO ADEQUADO



A aplicação correta de fertilizantes é feita com base na análise do solo, que possibilita a escolha de um insumo perfeitamente adequado para a cultura e produtividade pretendidas. Com esse cuidado, os dados da FAO sobre a rentabilidade da produção em menor espaço é garantida.

“Com base na análise de solo, a Fertipar tem condições de desenvolver uma formulação que vai ser exatamente o que a planta precisa para se desenvolver e gerar de acordo com o potencial que o produtor quer”, apontou Rodrigues.



“Se você adubar adequadamente um hectare de solo você vai ter uma produção equivalente a quatro hectares sem adubação. Ou seja, se você adubar corretamente, utilizando os critérios de análise do solo, evita-se, por exemplo, a necessidade de abrir novas áreas para manter a mesma produção. Daí a importância da aplicação do fertilizante de forma correta e a importância de se adubar”, completa Rodrigues.

A tecnologia presente nos produtos do Grupo Fertipar, vinda de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, oferece uma adubação e fertilização equilibradas, conforme a necessidade de cada cultura e solo.

A eficiência no uso do solo evita a necessidade de abertura de outras áreas para plantio



Os produtos Super N PRO e UHF, distribuídos exclusivamente pelo grupo, auxiliam na preservação do meio ambiente ao mesmo tempo que aumentam a lucratividade do produtor rural.



A linha Super N Pro possui dois inibidores, o NBPT e o Duromide, sendo esse o mais novo princípio ativo do produto. O Duromide evita a volatização do nitrogênio na forma de amônia durante o processo de hidrólise do solo. Se liberada na atmosfera, a amônia pode oxidar e contribuir para a produção de gases do efeito estufa.



De acordo com Rodrigues, a ureia, quando colocada no solo com a enzima urease, se transforma em amônia, que é prejudicial para o meio ambiente quando vai para a atmosfera. O uso do componente Duromide, disponível na linha Super N Pro, reduz esse dano ao meio ambiente. Além disso, ao reduzir as perdas de nitrogênio, o fertilizante otimiza a cadeia produtiva.

“Com esse produto, o nitrogênio é mais aproveitado pela planta e você reduz a emissão de gases na atmosfera. E, como a planta consome mais nitrogênio, também produz mais”, afirma Rodrigues.

TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE



Já a tecnologia UHF atua aumentando a produtividade das principais culturas, possibilitando que tenham mais eficiência energética e alcancem seu máximo potencial genético, como, por exemplo, na cultura da cana, que apresenta respostas consistentes ano após ano com incremento de TCH e ATR nas diferentes regiões de produção do Brasil.



O UHF é um complexo de ácidos orgânicos aplicado diretamente nos fertilizantes e que acelera o metabolismo da planta, maximiza a produção de energia e potencializa a produtividade das culturas.

“Ao ser absorvido pela planta, o UHF provoca um maior enraizamento, ou seja, a planta emite mais raízes, que é por onde a planta se alimenta, absorvendo nutrientes. Ele também provoca o aumento da folhagem, então a planta emite mais folhas, que é por onde ela realiza a fotossíntese, fundamental para seu crescimento e desenvolvimento”, explica Rodrigues.

Com o aumento do enraizamento e da folhagem das plantas, o produtor pode observar a melhora na qualidade do produto colhido, extraindo o máximo potencial da sua lavoura.



O Grupo Fertipar comercializa seus fertilizantes para todos os tipos de lavoura e produção, desde o pequeno até o grande produtor. “Temos condições de atender todo tipo de produtor, pequeno, grande, médio, cooperativas. A única questão é logística, sobre a quantidade de produto. Dependendo da quantidade nós entregamos ou o produtor retira nas nossas fábricas”, acrescenta Rodrigues.

Além da responsabilidade social nos produtos que comercializa, o Grupo Fertipar apoia projetos socioambientais que vão desde grandes investimentos, como a instalação de energia fotovoltaica que alimenta algumas de suas unidades fabris, até a promoção do consumo consciente e a adoção de práticas como destinação dos resíduos orgânicos para compostagem.

“Mas queremos ir além, olhar o futuro do planeta e das próximas gerações e fazer mais e melhor, pois sabemos que cada um tem seu papel na construção de um mundo mais sustentável, afinal juntos somos mais fortes”, declara a empresa.



Veja também

Fórum Nordeste 2023 Temape inicia ampliação da tancagem de combustíveis em Suape; foco é aumento da atuação no segmento