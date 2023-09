João Irineu Medeiros fala em palestra sobre descarbonização: "Temos de criar uma solução nossa"

A- A+

Extrair o potencial do etanol e da eletrificação para, juntos, acelerarem o processo, já vigente, de transição da utilização de combustíveis de origem fóssil para os renováveis. Sonho de empresários da indústria automotiva e de especialistas da área de transição energética. Uma “hibridização” de ideias para, de fato, alcançar na prática a descarbonização completa, com veículos híbridos movidos à energia limpa. Debate que marcou uma das palestras desta segunda (4) do Fórum Nordeste 2023, promovido pelo Grupo EQM, comandado pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul, foi o responsável por comandar a palestra intitulada "Sustentabilidade, descarbonização e o marco regulatório na indústria automotiva”. A mesa teve como mediadores Mário Campos Filho, presidente da Bioenergia Brasil e da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG), e André Rocha, presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg).



"Nosso desafio para se adequar ao processo da descarbonização é enorme. Não podemos copiar o que é feito na Ásia ou nos Estados Unidos. Temos de criar uma solução nossa. Temos um programa que visa reduzir a emissão de CO² em 50% até 2030 e ter carbono neutro em 2038", afirmou João Irineu.



"Jogamos 50 giga toneladas de gás carbônico todo ano na atmosfera. Os cientistas fizeram um projeção de que, continuando assim até 2100, teremos um aumento de quatro a cinco graus na temperatura. Algumas regiões poderão ficar inabitáveis. São números preocupantes. Precisamos zerar essa emissão. Não há outra alternativa", reforçou o palestrante.

