Magnum Tires: a importância do descarte correto

“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.” A frase famosa do químico Antoine-Laurent de Lavoisier também pode ser aplicada no caso do descarte dos pneus, mesmo que - neste caso - a natureza seja substituída pela reciclagem. Após milhares de quilômetros rodados, eles precisam de um fim e, neste caso, a transformação tem possíveis finais como serem usados para recauchutagem de outros pneus, geração de energia limpa - com a queima dos pneus feita em fornos construídos para isso - e, por fim, a trituração do material para fazer parte da fabricação de calçadas, solas de sapato, entre outros.



O descarte correto de produtos criados pela indústria é uma prática de suma importância para a mitigação dos efeitos climáticos que assolam o planeta. Isso acontece porque os pneus são feitos de materiais duráveis, como borracha, derivados de petróleo e até aço - fazendo com que levem até 600 anos para se decomporem. Uma forma de combater esses problemas é adotando práticas de descarte sustentáveis, promovendo a reciclagem e a reutilização desses materiais.



Algumas empresas e localidades têm programas de coleta e reciclagem de pneus usados, pelos quais os objetos são transformados em novos produtos ou usados como combustível alternativo em certas indústrias. É o caso da empresa pernambucana Magnum Tires, que há anos se preocupa com o destino dos pneus que fabrica, oferecendo uma alternativa responsável para o descarte correto do material - quando este não consegue ser usado para a finalidade original.

“Sempre nos preocupamos com a destinação ambientalmente correta de pneus, já que sabemos que são altamente poluentes ao meio ambiente, quando descartados da maneira incorreta. E, para nós, tão importante quanto vender um pneu, é ter a responsabilidade em dar a destinação correta quando ele precisa ser descartado”, explica o sócio-fundador da Magnum Tires, Apolo Vieira.

A empresa tem uma parceria com a Ambipar, líder em gestão ambiental - responsável pelo descarte apropriado dos pneus. “Unimos nossas forças no quesito responsabilidade socioambiental e somos sócios com atuação, inicialmente, no estado de Pernambuco”, explica Vieira.

CICLO DE VIDA DOS PNEUS



Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o ciclo de vida dos pneus se resume a três fases: pneu novo, pneu usado e pneu irreversível, que apresenta danos irreparáveis em sua estrutura. No Brasil, mais de 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano, o equivalente a 90 milhões de unidades no tamanho comum que se jogadas fora de forma incorreta, podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde das pessoas.



Além das toxinas no solo ou no ar, em caso da queima amadora desses pneus, eles também podem virar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O descarte indevido em rios e lagos também pode contribuir para o assoreamento e enchentes.



Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre as fontes de coleta que podem servir para o descarte correto do item estão revendedores, borracharias, ecopontos, prefeituras, empresas de ônibus e até fabricantes de pneus novos. No Brasil, é proibida a disposição em aterros desde 1999.



De acordo com dados da Reciclanip, em dez anos, o descarte correto desse tipo de material evitou que mais de 3,7 milhões de toneladas de pneus fossem parar em locais que não seriam próprios para o seu descarte.



“A Magnum Tires está cada vez mais comprometida com os pilares ESG (Environmental, Social, Governance, ou Governança Ambiental, Social e Corporativa). Cuidar do ciclo completo do pneu - ou seja, desde quando sai da fábrica, até quando precisa ser descartado - é nossa responsabilidade com o meio ambiente e com toda a sociedade envolvida. Além disso, buscamos investir em ferramentas e práticas para melhorar a eficiência energética dos processos e instalações da empresa. Desde 2020, a Magnum Unidade de Jaboatão dos Guarapes (na Região Metropolitana do Recife) passou a gerar sua própria energia de forma sustentável, com a da instalação de 360 módulos de energia solar no telhado do seu galpão, via contrato firmado com a empresa Setta”, finaliza Apolo Vieira.





Apolo Vieira: “Sempre nos preocupamos com a destinação ambientalmente correta de pneus”

A TRANSFORMAÇÃO DOS PNEUS



Um documento divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e disposto no site do Inmetro divulga as vantagens de usar pneus velhos como matéria para a fabricação de asfalto-borracha. Ele se baseia em estudos realizados sobre as soluções de reciclagem dos pneus que demonstraram que o asfalto-borracha possui uma alta resistência à deformação permanente, maior vida à fadiga, menor ruído, melhor drenagem, maior aderência, maior durabilidade, menor custo final (pode-se utilizar a metade da espessura), além de um menor custo de manutenção.



A fabricação de cimento foi a escolha da Magnum para o descarte correto dos pneus feitos em suas fábricas. Segundo a empresa, as revendas que são suas clientes entram em contato com a Ambipar para solicitar a coleta dos pneus que precisam ser descartados. Por sua vez, semanalmente, a Ambipar realiza uma rota, coletando os pneus e realizando o coprocessamento através da trituração - um tratamento físico que garante granulometria, ou seja, as dimensões corretas dos grãos, e blendagem, que faz a homogeneização do material para atingir características químicas necessárias para a reciclagem.



O material processado substitui os combustíveis minerais em fornos de fabricação de cimento, seguindo as legislações ambientais, inclusive o cumprimento da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e da Resolução CONAMA nº 416 - que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências.



Para virar cimento, são diversas etapas desde a fabricação até o descarte final. No momento em que o pneu é descartado, até o momento em que é coprocessado e enviado à cimenteira, a Ambipar realiza seis etapas: coleta, armazenagem, trituração, certificação da pessoa ou empresa que fez a destinação correta, realização do coprocessamento e transporte para a cimenteira.



