FÓRUM NORDESTE 2023 No Fórum Nordeste, João Campos diz que "Brasil pode ser uma grande potência ambiental do mundo" Prefeito do Recife destacou a importância do evento colocar o Recife como sede da discussão sobre transição energética

Entre as lideranças políticas presentes na 12ª edição do Fórum Nordeste, promovida pelo Grupo EQM nesta segunda-feira (4), no Bairro do Recife, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), falou em “posicionar o Nordeste” em relação às pautas ambientais.

“Seja do bioma da caatinga até a nossa cana-de-açúcar, que a gente possa ter essa discussão de forma altiva e que isso traga oportunidade forte econômica para a nossa região”, afirmou João, que parabenizou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, pela realização do fórum.

O prefeito pediu a palavra para falar sobre a importância do evento colocar o Recife como sede da discussão sobre transição energética. “A gente enxerga o Brasil com muitas potencialidades em áreas e regiões distintas. Se a gente for olhar de maneira muito fria, o Brasil pode ser uma grande potência ambiental do mundo. A gente precisa ter a capacidade de governança para colocar isso de pé”, disse Campos.





Além de ressaltar a importância do debate promovido pelo fórum, o prefeito disse que o Recife tem 39 unidades de conservação da natureza, incluindo a parte dos manguezais, a mata dos Dois Irmãos e dos Brennand. “Isso, hoje, tem um valor para a cidade, mas não remunera o proprietário e a cidade. Quando a gente fala de questões estruturantes é para dar um exemplo como esse”, disse o prefeito.

