Fórum Nordeste 2023 No Fórum Nordeste, Paulo Câmara destaca ações do BNB para fomentar a geração de energia limpa Presidente do BNB prestigiou a 12ª edição do Fórum Nordeste, nesta segunda-feira (4)

O ex-governador e atual presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara - presente na 12ª edição do Fórum Nordeste, evento promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda (4), no Bairro do Recife - comentou sobre a importância do debate sobre a transição energética, tema principal do evento, e destacou as ações que o BNB tem desenvolvido nessa área.

"A gente fica feliz por saber que o Fórum está completando sua 12ª edição. Isso mostra que o grau de profissionalismo da região está se desenvolvendo cada vez mais e aqui em Pernambuco não está sendo diferente, com o patrocínio do Grupo EQM. E o Banco do Nordeste vem se juntar a esse esforço. A gente sabe da importância dessa transição para energias limpas, sabemos que o mundo precisa disso e essas discussões precisam avançar cada vez mais e vamos estar juntos.

"O Banco do Nordeste é hoje o maior financiador dos parques eólicos e solares do Nordeste. Temos uma participação muito forte também no setor sucroenergético. Então, estamos juntos com o setor e com a economia pernambucana e do Nordeste, querendo realmente contribuir para a geração de emprego e renda e com um mundo cada vez mais sustentável".

Paulo Câmara destacou as iniciativas do Banco do Nordeste para incentivar a pesquisa e a implementação de energias renováveis na região.



"Nos últimos cinco anos, só com energia solar e energética, o BNB já financiou mais de R$ 30 bilhões. Então, isso se junta agora à pesquisa. Acabamos de lançar o maior edital de pesquisa e inovação para as instituições de ensino, pesquisadores e alunos universitários. Então, tudo isso se soma", comentou.



"Acho que o Nordeste tem hoje a atenção do mundo na questão das energias renováveis. E vai precisar estar cada vez mais preparados para os desafios. Fazer novos parques eólicos e solares é importante. Trabalhar nessa questão do etanol também. Mas a gente precisa ter um planejamento para o futuro que englobe todas as áreas, com a junção do econômico, do social e da melhoria do meio ambiente", destacou o presidente do BNB.

