Fórum Nordeste 2023 Plínio Nastari ministra palestra sobre transição energética e descarbonização no Fórum Nordeste "Temos um mercado hoje no mundo que é 15 vezes maior e o Brasil pode dar uma grande contribuição", afirmou Nastari

Com o tema "Transição Energética e Descarbonização - o papel dos biocombustíveis", o presidente da Datagro, Plínio Nastari, abriu a primeira das cinco palestras do 12° Fórum Nordeste.

O evento, promovido pelo Grupo EQM, que tem Eduardo de Queiroz Monteiro como presidente, está sendo realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, na área central da Capital.

A palestra de Nastari tem com mediadores o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçucar-PE), Renato Cunha; e o presidente do Sindaçúcar-AL, Pedro Robério Nogueira.

“Temos um mercado hoje no mundo que é 15 vezes maior e o Brasil pode dar uma grande contribuição”, afirmou Nastari.

O palestrante também mostrou as vantagens dos veículos híbridos, mostrando que eles usam menos minerais e emitem menos carbono para as baterias.

“O híbrido é a solução acessível para a população", comentou. Ele falou também sobre as oportunidades com o bagaço e a palha de cana para geração de energia hoje no Brasil.

De acordo com Nastari, o bagaço e a palha de cana-de-açúcar representam enorme potencial de aproveitamento energético e as usinas ainda podem reduzir muito a umidade do bagaço, e com isso gerar mais excedentes.

Respondendo uma pergunta do mediador Renato Cunha, Nastari disse que, em nível externo, com a pandemia, abriu-se um mercado adicional para o etanol brasileiro na Europa.

“Esse mercado está se consolidando, mas surgem oportunidades como o programa de etanol na Índia. E outros mercados estão se abrindo, como Indonésia, Filipinas e Japão, que estão investindo na descarbonização. Há outros mercados potenciais, como a América do Sul. Podem continuar investindo que vai haver mercado”, afirmou Plínio.

