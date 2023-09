Prefeitura promove ações que estimulam a sustentabilidade

A- A+

O Programa Nacional para Áreas Urbanas “Cidades+Verdes”, do Ministério do Meio Ambiente, aponta o Recife como a segunda capital com mais áreas verdes urbanas no Brasil. Hoje, a cidade possui 60,11 m2 de área verde por habitante, índice cinco vezes maior do que a recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza um mínimo de 12 m2 de área verde por habitante.

Segundo a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), a cidade possui 91,9 km2 de áreas verdes, o que representa 42,1% do seu território. Parte da vasta cobertura vegetal é formada principalmente pelas Unidades de Conservação da Natureza (UCNs), que ocupam aproximadamente 38% do território.

No total, o Recife conta com mais de 660 áreas verdes, entre praças, parques e refúgios. Ao todo, são 18 parques, incluindo os recém-inaugurados parques das Graças e da Encruzilhada, além de 15 jardins históricos.

Na capital pernambucana existem iniciativas do poder público e de grandes empresas que visam traçar um caminho para a sustentabilidade com o uso da energia elétrica limpa.

A PCR vem adotando iniciativas que promovem a redução do consumo de energia em vários âmbitos. Em dezembro de 2022, foi lançada o Programa Escola Solar no Grau, com foco na geração de energia solar para as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino da Cidade.

Além de consumir uma energia limpa, a medida gera uma redução de 95% no valor da conta de luz das escolas e creches municipais, totalizando uma economia anual de aproximadamente R$ 4,5 milhões aos cofres públicos. Atualmente, há 15 escolas com placas instaladas, que estão gerando energia para 38 escolas. Até o final do ano serão instaladas placas em 40 unidades, com estimativa de beneficiamento de 90 unidades.

Em agosto de 2021, em parceria com a Neoenergia e com apoio do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), foi inaugurada a usina solar fotovoltaica do Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR). Passados quase dois anos, além de colaborar com o meio ambiente e a sustentabilidade, o HMR vem apresentando uma importante economia de quase 17% na redução de custos com energia elétrica.

Segundo a PCR, a conta mensal de energia da unidade chegava a R$ 240 mil, e atualmente está em cerca de R$ 200 mil, gerando uma economia mensal de R$ 40 mil com esse tipo de despesa. O sistema de geração fotovoltaica contribui para a redução da emissão anual de sete mil toneladas de CO2, responsável pelo efeito estufa. O impacto dos resíduos e gases lançados na atmosfera a cada ano equivale ao plantio de quase 50 mil árvores.

Segundo o secretário de Planejamento, Felipe Matos, a Prefeitura quer transformar o Recife em uma cidade verde, voltada para as pessoas

A neutralização de carbono pelo plantio de árvores ocorre através do sequestro de carbono da atmosfera. Uma árvore, em média, tem capacidade para armazenar 15,6 quilos de CO2 por ano. Pensando nisso, a prefeitura ampliou o Programa Via Jardim, fazendo o plantio com novo padrão de arborização e que apresenta a medição do chamado diâmetro à Altura do Peito (DAP), técnica que permite determinar o volume de uma floresta, prevendo seu estoque com segurança e o incremento florestal.

De acordo com o secretário de Planejamento do Recife, Felipe Mattos, serão plantadas 1.200 árvores e, destas, 572 já estão em grandes corredores. Foram 150 mudas na avenida Agamenon Magalhães, 122 na avenida Norte e 100 em cada uma das avenidas Recife, Domingos Ferreira e Mascarenhas de Moraes.

“Nosso objetivo é fazer do Recife uma cidade verde, voltada para as pessoas, com melhoria de fluxo para promover uma melhor sensação de bem estar térmico, além de sombrear o caminho de pedestres e ciclistas. Para isso, também implementamos e incentivamos o uso dos 180 km da malha cicloviárias e da chamada Faixa Azul, que tem 67 km de extensão de uso exclusivo para ônibus, para desestimular o uso do transporte movido à combustão individual e diminuir a emissão do CO2”, explica o secretário.

A Prefeitura do Recife também promove programas de incentivo à sustentabilidade, como coleta seletiva, programa Eco Recife, que visam eliminar o uso de descartáveis para a redução de resíduos, eliminação de plásticos de uso único, eficiência energética, uso sustentável da água e outras iniciativas.

Para a destinação dos resíduos, a gestão municipal apoia dez cooperativas de catadores, entre elas a Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, que arregimenta cerca de dez mulheres que processam, em média, nove toneladas mensais de materiais recicláveis e as transformam em utensílios, através de upcycling (reutilização).

