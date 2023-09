Raquel Lyra fala, na abertura do Fórum Nordeste, em "descarbonizar a economia"

A- A+

A abertura do 12º Fórum Nordeste, evento promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda-feira (4), no Bairro do Recife, contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Em seu discurso, ela falou em “descarbonizar a economia”.

“Quando se olha para Pernambuco e para o Nordeste, temos um grande potencial de energia eólica e solar. Quando a gente olha para os biocombustíveis, essa energia é que vai ter que alimentar a transição energética e a própria produção do hidrogênio verde. A gente tem aqui a posição geográfica que nos posiciona para o mundo, a gente tem o sol e o vento necessários para essa produção. Então, basta que a gente consiga construir as energias necessárias para a gente descarbonizar a economia”, apontou.

Raquel comentou sobre o papel de destaque do Nordeste. “Todos olham para nós vendo como é que a gente consegue garantir a infraestrutura e os marcos regulatórios, os investimentos necessários para que sejamos tão grandes quanto o mundo nos vê. É esse o nosso desafio”, afirmou.

A governadora ainda falou sobre a região exercer o potencial que ela tem. “Temos portos como o de Pecém (Ceará) e o de Suape, temos a Transnordestina saindo do papel para permitir que a gente tenha, de fato, uma infraestrutura logística com o custo necessário para poder fazer o Nordeste ser esse grande centro de vocação logística”, disse.

