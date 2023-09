A- A+

FÓRUM NORDESTE 2023 Pietro Mendes destaca diretrizes do processo de transição energética em palestra no Fórum Nordeste O secretário do Ministério de Minas e Energia participou de palestra no Fórum Nordeste 2023, promovido pelo Grupo EQM

O Brasil possui uma das maiores indústrias de biocombustíveis do mundo, com uma produção consolidada de etanol derivado da cana-de-açúcar e de biodiesel a partir de óleo de soja e gorduras animais. É esse cenário e essas vantagens que permitem ao País ser ponta-de-lança mundial na transição energética e no uso de combustíveis renováveis em todo o mundo.

O papel do setor público é incentivar e potencializar essa indústria a partir de políticas públicas integradas que direcionem investimentos nas áreas de pesquisa, de produção e no incentivo econômico do setor. Foi isso que pontuou o secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, durante sua palestra no Fórum Nordeste 2023, promovido pelo Grupo EQM, comandado pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, área central da Capital, nesta segunda-feira (4).



A apresentação "Futuro da Mobilidade Sustentável: Renovabio e o Combustível do Futuro" teve mediação de José Mauro Ferreira Coelho (ex-presidente da Petrobras e presidente da Aurum Energia), de Luciano Rodrigues (diretor de Economia e Inteligência Estratégica UNICA) e de Donizete Tokarski (diretor superintendente da Ubrabio).



Sobre o Plano Nacional de Transição Energética, que inclui o Renovabio e o Programa Combustível do Futuro, Pietro destacou como principais diretrizes que norteiam o processo de transição energética pelo governo federal:

"Dar destinação social para as nossas riquezas minerais e energéticas (que nossas políticas públicas gerem emprego e renda no Brasil); promover a transição energética com segurança energética (não vamos deixar de usar uma fonte, mas será uma fonte predominante); e a segurança alimentar (preocupação com a cadeia do agro, produção de fertilizantes nitrogenados, onde temos o papel relevante do gás natural e do biometano)".

