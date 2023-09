A- A+

FÓRUM NORDESTE 2023 Shineray: sustentabilidade em duas rodas Com DNA pernambucano, a empresa é considerada a maior montadora de motos elétricas do País. Seu parque fabril está localizado no Complexo Industrial de Suape, onde produz 29 modelos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters e triciclos

A Shineray do Brasil promove, com seu amplo catálogo de produtos, a mobilidade de milhões de brasileiros, além de incentivar a sustentabilidade por meio das suas opções elétricas. A empresa é considerada a maior montadora de motos elétricas do País e a terceira no ranking de emplacamentos. Em 2022, foram emplacadas 21.992 motos da empresa, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).



Ter uma moto elétrica é sinônimo de vantagens e benefícios para o consumidor e para o meio ambiente. Entre os benefícios estão: a não emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, por dispensar o uso de combustíveis fósseis; a diminuição de ruídos (já que as elétricas são silenciosas); e menor custo de revisão. Além disso, as motos elétricas possuem baterias portáteis, e o carregamento é feito em tomadas comuns e bivolts.

“A vantagem da motocicleta, motoneta, ou do próprio patinete, é que a parte do engate da tomada é igual ao de uma casa. Você não precisa parar numa estação de serviço para ter o seu produto abastecido, você pode abastecer em casa, no escritório, em qualquer lugar, porque a tomada é a mesma”, afirma o sócio-diretor da Shineray do Brasil, Paulo Perez.

A montadora oferece um mix de 29 modelos a combustão e elétricos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters e triciclos, com preços a partir de R$ 4.990. Tudo com muita tecnologia embarcada, foco em motorização e design. A expectativa da empresa para 2023 é aumentar as vendas em até 25%. No 2º semestre de 2023, a Shineray lançará suas primeiras motocicletas com injeção eletrônica.

LINHA DE ELÉTRICOS



De acordo com Perez, quando o assunto é o setor de elétricos, a Shineray sai na frente. “A gente possui uma linha enorme de elétricos e temos alguns benefícios que outras empresas não têm. Por exemplo, nós temos um financiamento próprio que vai até 48 meses, e a gente tem uma empresa ligada à própria Shineray que faz a parte de locação”.

Com diárias a partir de R$ 18, assistência técnica e substituição de veículos garantidas em todo o território nacional, a Shineray do Brasil lançou a Top Locações. A marca atende a uma demanda do mercado, impulsionada pela popularidade global dos aplicativos de transporte compartilhado.



A Shineray mira, também, o nicho de aluguéis com a finalidade de turismo e lazer. A primeira sede da locadora fica no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, distante entre 20 km e 60 km de praias turísticas pernambucanas, como o Paiva ou Porto de Galinhas. Para quem deseja conhecer as motos elétricas, a locação também é uma opção.

O sócio-diretor da Shineray do Brasil, Paulo Perez, ressalta a linha de elétricos da empresa





Empresas como Solar Coca-Cola, Ambev e Prosegur estão investindo para trocar as suas frotas à combustão para as opções do setor de elétricos.

“Eles incluíram no planejamento deles a agenda ASG (Ambiental Social, e de Governança) e dentro dessa responsabilidade partem para emitir menos carbono, e ter uma pegada mais sustentável. A gente aqui tem uma vantagem porque, no Brasil, a energia gerada nessas baterias automotivas é verde também, diferentemente de outros lugares que queimam carvão, ou combustível para poder gerar energia”, destaca Paulo Perez.

A ideia da Shineray é estar sempre de acordo com o que o mundo pede. “A gente continua tendo a área de combustão, porque é uma área importante.Entendemos isso e tem a área nova, que é a elétrica. O que a gente quer é proporcionar produtos para os usuários dentro daquilo que eles se acharem seguros”, acrescenta Perez.

FÁBRICA EM PERNAMBUCO



Com DNA pernambucano, o parque fabril da Shineray é no Complexo Industrial de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Trata-se da única montadora de duas rodas na região Nordeste do Brasil. Três centros de distribuição integram a estrutura logística da empresa, instaladas no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco; em Paulínia, São Paulo; e na cidade de Fortaleza, no Ceará.



Segundo a empresa, em 2023 serão abertos mais 12 pontos de venda da marca em todo o País. Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo estão no plano estratégico de expansão da montadora, além de Pernambuco.

Ter uma moto elétrica é sinônimo de vantagens para o consumidor e o meio ambiente



Com capital 100% nacional, a Shineray do Brasil possui 17 anos de operações no País e, desde 2015, atende o mercado consumidor com montadora própria. A planta industrial ocupa 230 mil metros quadrados de área total, sendo 68 mil m2 de área construída.



Na unidade, são gerados mais de 300 empregos diretos. A fábrica tem capacidade para montar 700 mil unidades/ano entre patinetes, scooters, cicloelétricos, ciclomotores e motocicletas a combustão e elétricas. Além das oito lojas de fábrica, a rede de canais de venda da Shineray do Brasil está presente em todo o País, com 180 revendas e multimarcas.

