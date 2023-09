A- A+

FÓRUM NORDESTE 2023 Stellantis: foco no carbono zero Em um plano estratégico, a Stellantis se compromete mundialmente a se tornar a campeã da indústria na luta contra as mudanças climáticas. Até 2030, a meta é alcançar 50% de redução das emissões de carbono e zerar oito anos depois

A indústria brasileira responde por mais de 30% do consumo final de energia e quase 40% da eletricidade consumida no Brasil, segundo dados da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Mas há empresas que zelam pela eficiência energética e pela sustentabilidade. O Polo Automotivo Stellantis, localizado em Goiana, na Zona da Mata pernambucana, é um exemplo disso. No parque industrial, 100% da energia é proveniente de fontes renováveis com certificação. Desde 2017, a planta possui a certificação ISO 50001 e é destaque mundial no grupo em gestão de energia, alcançando o 8º menor indicador de energia (kWh/veh) entre as 42 plantas ranqueadas.





Com foco na redução no consumo de energia e emissão de gases, o time de colaboradores do polo é incentivado a desenvolver projetos que visem a redução do consumo de energia no processo industrial. “Em média, são aplicados 50 projetos anualmente que visam essa redução. Entre 2021 e 2023 estão sendo investidos R$ 14,2 milhões em projetos de energia que focam em automação e digitalização de processos, instalação de novas tecnologias e reaproveitamento de calor”, destaca Roberto Soares, gerente de Manufatura para Energia, Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística da Stellantis América do Sul. Entre os projetos, está o desenvolvimento de um sistema de identificação de consumo em horários não produtivos, que foi eleito como solução global na Stellantis.

DESEMPENHO AMBIENTAL

Anualmente, o polo realiza o inventário de emissões de CO2 e é auditado seguindo a metodologia do Programa GHG Protocol Brasil, que tem como objetivo incentivar empresas a entender, quantificar e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa.



A planta de Goiana possui o segundo menor indicador de CO2 (kgCO2/veh) entre as 42 plantas Stellantis que fazem parte do Green Factory, índice criado pela Stellantis para monitorar o avanço, reunindo todas as frentes ambientais em um único indicador-chave de desempenho, e garantir a evolução dos indicadores que contribuem para alcançar as metas de descarbonização e sustentabilidade estabelecidas pelo grupo.



O monitoramento acompanha o desempenho ambiental das 42 plantas espalhadas pelo mundo com base em indicadores como o total de resíduos gerados, recuperação de resíduos, consumo total de água, emissões de gases voláteis, emissões de gases de efeito estufa e índice de biodiversidade.



Em um plano estratégico, Dare Foward 2030, a Stellantis se compromete mundialmente em se tornar a campeã da indústria na luta contra as mudanças climáticas, atingindo emissões zero de carbono até 2038. Até 2030, a meta é alcançar 50% de redução das emissões.



O grupo se compromete mundialmente a atingir emissões zero de carbono até 2038

