Temape inicia ampliação da tancagem de combustíveis em Suape; foco é aumento da atuação no segmento

Dentro dos próximos quatro meses, a empresa pernambucana Temape - Terminais Marítimos de Pernambuco S.A inicia as obras de ampliação da tancagem de combustíveis na unidade do Porto de Suape, sendo esse um dos projetos do Temape para o aumento de sua atuação no segmento de armazenagem, bem como, suportar o crescimento previsto para empresa na distribuição de combustíveis.

“A empresa tem esses dois vieses. O primeiro é o de prestar serviço vinculado à armazenagem, recepção e expedição de graneis líquidos, em que os tomadores desse serviço normalmente são distribuidores, exportadores e importadores que têm interesse em ter o espaço no Porto para expedir ou receber o produto. Então, essa é uma área que precisa de terminais de prestação de serviços”, lembrou o superintendente da Temape, Fernando Guerra Júnior.

Ainda de acordo com Fernando, o segundo viés de atuação é a distribuição de combustíveis, que possui a bandeira denominada Petrovia, e atende mais de 4.500 postos bandeira branca e 130 postos com a sua própria Bandeira em todo o Nordeste e parte do Centro Oeste.

“A Petrovia já tem 22 anos de existência com atuação em todo o Nordeste, como, também, hoje já no estado do Goiás e no estado do Tocantins. São nove filiais espalhadas pelo país, tendo como premissa fundamental o fornecimento de combustíveis dentro dos maios rigorosos padrões de qualidade, além do formato transparente de relacionamento com seus parceiros comerciais”, complementou.

Em relação à ampliação do terminal de Suape, a companhia aumentará a capacidade de tancagem de 60 milhões de litros atuais para 81 milhões de litros. O investimento é de R$ 130 milhões, com financiamento de 80% pelo Banco do Nordeste (BNB), por meio de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A previsão é que a obra fique pronta ainda no primeiro semestre de 2025.

Além de investimentos em Suape, o Temape está implantando um novo terminal no Porto de Itaqui, no Maranhão, cujas obras começaram em setembro de 2022 e já está 60% pronto. A previsão de inauguração é para o mês de julho de 2024. Inicialmente, os investimentos são da ordem de R$ 187 milhões. O terminal de Itaqui, no entanto, não se trata de uma concessão do governo, mas de uma área privada.

Com o empreendimento do Temape, o Porto de Itaqui vai passar a contar com um dos mais modernos e automatizados terminais de combustíveis do País, com capacidade de carregamento de até 800 mil m³/h (ferroviário e rodoviário), que reduz em até 50% o tempo de abastecimento na comparação com as tecnologias atuais.

“Com a implantação deste segundo terminal no Porto de Itaqui a empresa estará logisticamente bem representada em um dos principais polos de suprimento de produto do Nordeste e Centro Oeste será base para um maior crescimento da distribuição da Petrovia em toda esta região”, afirma Fernando Guerra.

O projeto, que também está recebendo recursos do FNE, é dividido em duas etapas: na primeira, serão implantados onze tanques com capacidade total de 60 mil m³. Haverá investimentos, também, em outras obras civis, como a construção de plataformas rodoviárias de carga e descarga e um desvio ferroviário para 12 vagões, com capacidade de carregamento de 5,3 mil m³ por dia.

Na segunda etapa, que poderá ser objeto de outra contratação de crédito junto ao BNB, serão construídos mais seis tanques, aumentando a capacidade de tancagem para cerca de 95 mil m³. As obras no Porto de Itaqui estão em ritmo avançado e têm prazo de até 12 meses para conclusão, gerando cerca de 150 empregos diretos e indiretos nas fases de construção e operação.

O Porto de Itaqui é um importante equipamento de infraestrutura que tem interligação com modais rodoviário, ferroviário e dutoviário. Nos últimos anos, vem batendo recordes de movimentação com mais de 25,4 milhões de toneladas movimentadas.

O grupo Temape

O Temape - Terminais Marítimos de Pernambuco S/A é uma empresa fundada em 1998, a partir da união de oito unidades industriais de açúcar, álcool e energia nas regiões Nordeste (Pernambuco, Alagoas e Piauí), Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (São Paulo), que visaram a construção e operação de um terminal para movimentação de granéis líquidos na zona primária do Porto de Suape, em Ipojuca (PE), e, posteriormente, a distribuição de combustíveis por bandeira própria.

As usinas produtoras de etanol, energia e açúcar, sócias da TEMAPE, cultivam, juntas, mais de 90 mil hectares de área própria e geram mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

