FOLHA ENERGIA 2025 Banco do Nordeste: crédito ao Meio Ambiente Maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, o BNB investe em projetos voltados à inovação, desenvolvimento regional e sustentabilidade

Conciliar a lucratividade com a responsabilidade social, ambiental e climática é um dos princípios do Banco do Nordeste. Criado em 19 de julho de 1952, por meio da Lei Federal nº 1.649, o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, operando com recursos próprios e também como gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Nos mais de 70 anos de existência, a instituição tem participado ativamente de diversos projetos voltados ao cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade.

No início de julho, o BNB lançou o primeiro edital com valores do Fundo Sustentabilidade, investindo R$ 15 milhões em recursos não reembolsáveis destinados a fomentar o desenvolvimento socioambiental do bioma caatinga. Os recursos financeiros poderão atender despesas importantes com equipamentos, materiais permanentes e de consumo. O BNB ainda participa da iniciativa “Caatinga Viva”, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aporte de R$ 10 milhões.





“Estamos de olho em novas fontes, como a do hidrogênio verde, procurando trazer esse assunto para o público", disse Hugo Queiroz

“A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e entendemos que ele desempenha um papel essencial na manutenção da biodiversidade e regulação climática do semiárido. Com o tempo, seja por conta da agropecuária extensiva, desmatamento e poluição, esse bioma foi ficando comprometido. Além disso, com a mudança climática global, foi acelerado o processo de desertificação. Através do edital, vamos conseguir dar uma contribuição para a preservação da área, com abordagens inovadoras e sustentáveis”, afirmou o superintendente estadual do BNB, Hugo Queiroz.

FINANCIAMENTOS

O BNB também financiou, de janeiro até abril, R$ 55,3 milhões em projetos de minigeração de energia solar fotovoltaica no meio rural, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O banco informou que os recursos foram distribuídos em mais de sete mil operações, incluindo os estados nordestinos, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em 2024, vale ressaltar, foram desembolsados R$ 151 milhões para geração de energia solar, quase o dobro do ano anterior (R$ 78,1 milhões).



“A agricultura familiar não é mais somente de subsistência, onde apenas era produzido o suficiente para sua manutenção. Com o tempo, o BNB trouxe temas sobre conectividade, saúde e energia. A ideia é inserir esse público no processo de sustentabilidade”, apontou Hugo.

Em maio deste ano, em visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao município de Salgueiro, no Sertão pernambucano, foi lançado também o programa “Chamada Nordeste”, para fomentar investimentos industriais estratégicos na região, com R$ 10 bilhões em crédito para projetos voltados à inovação, desenvolvimento regional e sustentabilidade.

PRESERVAÇÃO

Entre 2023 e 2024, o Banco do Nordeste injetou R$ 353,3 milhões em operações para agricultores familiares que atuam em atividades produtivas com preservação ambiental, distribuindo a quantia em três linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido e Pronaf Agroecologia).

O Pronaf Agroecologia é um crédito de investimento para sistemas de base agroecológica ou orgânica. Já o Pronaf Floresta auxilia no financiamento de sistemas agroflorestais e da exploração extrativista ecologicamente sustentável, contemplando a manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal. O Pronaf Semiárido investe em projetos para convivência com o semiárido, trabalhando principalmente em projetos de infraestrutura hídrica.

BENEFÍCIOS

Considerando os financiamentos realizados no ano passado pelo BNB em projetos de geração centralizada de energia limpa, foi possível evitar a emissão de 18,3 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente (tCO2e) na atmosfera. A medida expressa o impacto de diferentes gases de efeito estufa, como metano e óxido nitroso, em termos de equivalente de dióxido de carbono (CO2).

Aproximadamente R$ 4 bilhões foram contratados pelo Banco do Nordeste com recursos do FNE, beneficiando dezenas de grandes projetos eólicos, solares e de outras fontes limpas.

De acordo com o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE) do Banco do Nordeste, somente as 47 maiores usinas verdes evitarão a emissão de 15,7 milhões de toneladas de CO2 e, nos próximos 25 anos, o equivalente a seis anos de emissões da frota de automóveis da cidade de São Paulo. O impacto é medido utilizando a “Calculadora de Emissões Evitadas e Removidas” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Essa pauta tem um protagonismo grande no BNB. Temos linhas de crédito para empresas que apresentam o selo de sustentabilidade. O Banco do Nordeste é um instrumento de política pública do Governo Federal. Estamos trazendo para os editais de pesquisa uma condição prioritária para aqueles pleitos que guardam aderência para esse assunto. Isso é um reconhecimento da importância que o tema da sustentabilidade tem na sociedade. Também estamos de olho em novas fontes, como a do hidrogênio verde, procurando trazer esse assunto para o público”, concluiu.

LINHAS DE CRÉDITO

No site do Banco do Nordeste, é possível encontrar informações detalhadas sobre linhas de financiamento e produtos para sustentabilidade, como o FNE Verde (Programa de Financiamento à Sustentabilidade Ambiental), voltado para empreendimentos e atividades econômicas que propiciam a preservação, a conservação, o controle e a recuperação do meio ambiente.

Há também o FNE Sol (Programa de Financiamento à Micro e Minigeração Distribuída de Energia Elétrica e Sistemas Off-grid), que financia projetos de micro e minigeração distribuída de energia por fontes renováveis, reduzindo custos de energia elétrica, além do FNE Inovação (Programa de Financiamento à Inovação para empresas e empreendimentos rurais), que promove a inovação em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos.

Atuação Ambiental no BNB

