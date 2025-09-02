Energia que move o futuro

A- A+

O futuro não é um lugar distante — ele é construído todos os dias, nas escolhas que fazemos agora. É na forma como cuidamos das pessoas, do meio ambiente e das nossas cidades que definimos o tipo de mundo que queremos deixar para as próximas gerações. Cada decisão, cada projeto, cada passo que damos hoje ajuda a construir o amanhã que vamos viver. E, para isso, cuidar do planeta é mais do que um dever: é a base para qualquer avanço duradouro.

Vivemos um momento decisivo. O Brasil e, especialmente o Nordeste, estão na vanguarda da transição energética, conciliando tradição, inovação e sustentabilidade. Nosso país mantém quase 88 % da eletricidade gerada a partir de fontes renováveis, com destaque para os parques eólicos e solares do Nordeste.

A agroindústria canavieira tem papel central nessa transformação. Além de produzir alimentos, ela é um dos pilares da bioenergia, com a produção de etanol e bioeletricidade que ajudam a reduzir as emissões e a tornar o setor de transportes cada vez mais limpo. Esse é um exemplo claro de como o setor sucroenergético está moldando os rumos do Brasil, combinando desenvolvimento econômico e compromisso ambiental.



O potencial da região não para por aí: a produção de hidrogênio verde, do SAF e do e-metanol ganham força e representam uma nova fronteira para energias limpas, capazes de revolucionar setores como o transporte aéreo e o transporte marítimo.



Em novembro de 2025, com a realização da COP30 em Belém do Pará, o Brasil assume um protagonismo ainda maior na discussão global sobre o clima. O Fórum Nordeste 2025 será palco para debater esses desafios e caminhos — reunindo diferentes setores para um diálogo fundamental sobre o futuro da bioenergia e a transição energética no país.



É hora de construir, juntos, um futuro sustentável, equilibrando crescimento, inovação e responsabilidade. O caminho está aberto, e todos temos um papel fundamental nessa jornada.

