Fórum Nordeste 2025 Especialistas discutem as energias renováveis no Fórum Nordeste 2025 O Grupo EQM, presidido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, realiza, nesta segunda-feira (1º), a 14ª edição do Fórum Nordeste

O Grupo EQM, presidido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, realiza, nesta segunda-feira (1º), a 14ª edição do Fórum Nordeste. O evento, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, tem como finalidade colocar em debate os desafios e oportunidades nos setores de energia renovável e de biocombustíveis no panorama da transição energética.



Os convidados vão poder conferir sete painéis com palestrantes e mediadores especialistas nos temas que estarão em discussão. O fórum também será transmitido ao vivo pelo canal da Folha de Pernambuco no YouTube.



“A Folha de Pernambuco, o Grupo EQM, com a mentoria do Sindaçúcar, tem procurado realizar todo ano um fórum de energias renováveis que trate da transição energética e, sobretudo, da sustentabilidade. Essa é a 14ª edição”, afirmou o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio (Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia), Renato Cunha.

Ainda segundo o presidente do Sindaçúcar-PE, o Brasil tem uma matriz energética renovável, mas ainda precisa controlar mais as emissões de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

“O mundo, com os desastres climáticos, tem sofrido bastante, principalmente pelas imprevisibilidades que essas questões acarretam para a vida do planeta. Quem acredita na vida do planeta, numa vida com a geopolítica menos tóxica, e que privilegie o meio ambiente, eu acho que esse é um grande caminho. O etanol e a biomassa são líderes nessa possibilidade de ofertar mais bônus ambiental”, disse.

Programação

Na solenidade de abertura, às 9h, será entregue o Prêmio Fórum Nordeste. O primeiro painel, às 10h15, contará com um depoimento em vídeo do embaixador e secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, André Aranha Corrêa do Lago, sobre a 30ª Confederação das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), da qual é presidente. A mediação será do presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha.

No vídeo, André Corrêa do Lago apresentará as macroestratégias do Brasil para o evento.

“Os participantes vão falar das estratégias gerais do Brasil. Como mediador, eu vou tentar buscar dos meus colegas, que serão os porta-vozes, um pouco da perspectiva do biocombustível, dos transportes, e a questão também de florestas plantadas. São temas de interesse do nosso setor, participar do reflorestamento com florestas plantadas e atuar sobre as questões ligadas à biomassa, ao etanol, e que envolvam a parte dos transportes”, destacou Renato Cunha.

Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na sequência, às 11h30, o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Pietro Adamo Sampaio Mendes abordará o tema “Combustível do Futuro: Caminhos da Bioenergia para Atender aos Compromissos Climáticos”, com mediação do presidente do Sindaçúcar Alagoas e vice-presidente do Conselho Temático da Agroindústria (Coagro) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Pedro Robério de Melo Nogueira.

Às 12h30, os convidados vão conferir a palestra “Um Overview da Produção de Etanol de Milho no Brasil”, com o vice-presidente Comercial de Etanol da Inpasa, Gustavo Mariano. A mediação será do presidente-executivo da União do Etanol de Milho (UNEM), Guilherme Nolasco.

Às 14h30, o fundador da empresa DSA, Daniel Sofer, vai apresentar o painel “Motores Pesados 100% a Etanol - Uma Nova Rota Tecnológica”. Em seguida, será realizado o 5ª painel: “Quo Vadis: Rumos do Setor Sucroenergético do Brasil”, às 14h45, com palestra do CEO da Datagro Consultoria, Plinio Nastari, e mediação do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

De acordo com Plinio Nastari, a competitividade do etanol em relação à gasolina é um dos assuntos abordados na apresentação.

“Nós vamos abordar também o potencial de expansão do consumo de etanol, em particular pela frota flex, e as estimativas de evolução do consumo de combustíveis do ciclo Otto. Nós vamos avaliar também a expansão da produção de etanol de milho nas diferentes regiões do país e o que isso traz de impacto para a cobertura do déficit de etanol na Região Nordeste no futuro. E vamos discutir quais são as perspectivas para novas oportunidades de ampliação de mercado”, adiantou.

CEO da Datagro Consultoria, Plinio Nastari. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O CEO da Datagro pontuou, ainda, que há um esforço grande para a implementação de inovações no setor sucroenergético.

“É isso que tem permitido transmitir aos consumidores a redução de custos e, portanto, de preços que têm sido atingidos com a implementação dessas inovações e das diversificações que o setor tem implementado. Ao longo do tempo, o custo médio de produção continua caindo e isso tem sido transmitido à sociedade através de reduções de preços muito significativas. Eu acho que esse é um ponto importante para ser ressaltado nas discussões do Fórum Nordeste deste ano”, acrescentou.

Já às 15h45, o “Painel Multissetorial da Transição Energética” contará com palestras do CEO da Airbus Brazil, Gilberto Peralta, sobre o “combustível de aviação”; do diretor Comercial e Novos Produtos da Usina Cocal, André Gustavo Alves, abordando o “biometano, o combustível do presente: case da Usina Cocal”; e do diretor de Relações Institucionais da Copersucar, Henrique Araújo, com “os biocombustíveis marítimos - a rota do etanol”. A mediação será de Renato Cunha.

“Eu vou procurar explorar com os palestrantes questões voltadas ao combustível de avião. O etanol tem procurado cada vez mais se inserir nesses combustíveis de aviação. Haverá outro módulo nessa palestra relativo aos combustíveis marítimos, para que a gente possa conhecer as regras da Organização Internacional Marítima, que disciplina essas questões dos combustíveis que envolvem o e-metanol, os combustíveis ligados a biobunker, que serão também avaliados", explicou Renata Cunha.

"Vamos tentar explorar também com um case real, de uma grande usina de São Paulo chamada Cocal, o Grupo Cocal, que vai apresentar o que eles têm feito na questão do biometano, que é uma grande realidade já no Centro-Sul do país”, ressaltou o mediador.

Por fim, às 17h, o diretor de Negócios do Banco do Nordeste (BNB), Luiz Abel de Andrade Amorim, realizará uma apresentação sobre o banco. Vão participar do painel o diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin; e o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

A estimativa do BNB aponta que os financiamentos realizados pelo banco em 2024 voltados para projetos de geração centralizada de energia limpa devem evitar a emissão de 18,3 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente (tCO2e).

O Fórum Nordeste 2025 tem o patrocínio do Banco do Nordeste, Suape, FMC, Sudene, Copergás e Neoenergia. Apoio do Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Fertine e NovaBio. Como apoio técnico conta com o Sindaçúcar-PE. O evento é uma realização do Grupo EQM.

